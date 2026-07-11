ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadi

·20·Texno
ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadi

NVIDIA kompaniyasining eng kuchli videokartasi boʻlmish GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq muammolar davom etmoqda. Tarmoqda ushbu grafik protsessorning quvvat ulagichi erib ketishi bilan bogʻliq navbatdagi holat tafsilotlari eʼlon qilindi. Bu safar vaziyat shunchaki texnik nosozlik emas, balki maxsus xavfsizlik tizimining samarasizligi bilan diqqatni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchi MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC videokartasini ASRock PG1000-PSF quvvat manbaiga toʻgʻridan-toʻgʻri 12V-2x6 kabeli orqali ulagan. Tizim bir necha hafta davomida barqaror ishlagan boʻlsa-da, kutilmaganda kompyuter ishida uzilishlar kuzatila boshlagan. Tekshiruv natijasida quvvat ulagichi va kabelning bir qismi erib ketgani aniqlandi.

TempGuard texnologiyasi nega yordam bermadi?

Ushbu holatning eng gʻalati jihati shundaki, ASRock quvvat manbai TempGuard deb nomlanuvchi maxsus harorat monitoringi tizimi bilan jihozlangan edi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu texnologiya ulagichdagi haroratni doimiy nazorat qilishi va xavfli darajaga yetganda quvvatni avtomatik ravishda uzib qoʻyishi kerak edi. Biroq, amalda himoya tizimi ishlamagan.

Egasining soʻzlariga koʻra, kompyuter ulagichlar erishni boshlaganidan keyin ham ishlashda davom etgan. Faqat foydalanuvchining oʻzi jismoniy shikastlanishni payqab, tizimni qoʻlda oʻchirgan. Bu esa zamonaviy videokartalar uchun ishlab chiqilgan yangi himoya mexanizmlari ham har doim ham kutilgan natijani bermasligini koʻrsatmoqda.

Tekshiruvlar davomida nafaqat videokartaga ulanadigan kabel uchi, balki quvvat manbai korpusidagi port ham jiddiy zarar koʻrgani maʼlum boʻldi. Quvvat manbai ishlab chiqaruvchisi allaqachon qurilmani laboratoriya tekshiruvi uchun qaytarib olgan. Hozircha nosozlikning aniq sababi — kabelning sifatsizligi yoki himoya tizimidagi xatolik ekani nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

Qizigʻi shundaki, ushbu foydalanuvchi uchun bu ikkinchi shunday holatdir. Bundan avval u GeForce RTX 5090 Founders Edition va Corsair SF1000 quvvat manbai kombinatsiyasida ham aynan shunday erish muammosiga duch kelgan edi. Har ikki holatda ham asosiy zarar videokartaga emas, balki quvvat manbai va ulovchi kabellarga yetgan.

Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari va geymerlar uchun bu muhim ogohlantirishdir. GeForce RTX 5090 kabi yuqori quvvat talab qiladigan qurilmalardan foydalanishda hatto eng zamonaviy himoya tizimlariga ham toʻliq ishonib qolmaslik, kabellarning mahkam oʻrnashganini va harorat holatini muntazam tekshirib turish tavsiya etiladi.

NVIDIAGeForce RTX 5090АСРоккТехнологияVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiTibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiBugun, 03:25Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBugun, 02:53Yevropa Ittifoqi shaxsiy yozishmalarni skanerlash boʻyicha qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdaYevropa Ittifoqi shaxsiy yozishmalarni skanerlash boʻyicha qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdaBugun, 02:30Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlarApple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlarBugun, 01:54Koinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaKoinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaBugun, 00:50Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiTungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi