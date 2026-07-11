ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadi
NVIDIA kompaniyasining eng kuchli videokartasi boʻlmish GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq muammolar davom etmoqda. Tarmoqda ushbu grafik protsessorning quvvat ulagichi erib ketishi bilan bogʻliq navbatdagi holat tafsilotlari eʼlon qilindi. Bu safar vaziyat shunchaki texnik nosozlik emas, balki maxsus xavfsizlik tizimining samarasizligi bilan diqqatni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchi MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC videokartasini ASRock PG1000-PSF quvvat manbaiga toʻgʻridan-toʻgʻri 12V-2x6 kabeli orqali ulagan. Tizim bir necha hafta davomida barqaror ishlagan boʻlsa-da, kutilmaganda kompyuter ishida uzilishlar kuzatila boshlagan. Tekshiruv natijasida quvvat ulagichi va kabelning bir qismi erib ketgani aniqlandi.
TempGuard texnologiyasi nega yordam bermadi?Ushbu holatning eng gʻalati jihati shundaki, ASRock quvvat manbai TempGuard deb nomlanuvchi maxsus harorat monitoringi tizimi bilan jihozlangan edi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu texnologiya ulagichdagi haroratni doimiy nazorat qilishi va xavfli darajaga yetganda quvvatni avtomatik ravishda uzib qoʻyishi kerak edi. Biroq, amalda himoya tizimi ishlamagan.
Egasining soʻzlariga koʻra, kompyuter ulagichlar erishni boshlaganidan keyin ham ishlashda davom etgan. Faqat foydalanuvchining oʻzi jismoniy shikastlanishni payqab, tizimni qoʻlda oʻchirgan. Bu esa zamonaviy videokartalar uchun ishlab chiqilgan yangi himoya mexanizmlari ham har doim ham kutilgan natijani bermasligini koʻrsatmoqda.
Tekshiruvlar davomida nafaqat videokartaga ulanadigan kabel uchi, balki quvvat manbai korpusidagi port ham jiddiy zarar koʻrgani maʼlum boʻldi. Quvvat manbai ishlab chiqaruvchisi allaqachon qurilmani laboratoriya tekshiruvi uchun qaytarib olgan. Hozircha nosozlikning aniq sababi — kabelning sifatsizligi yoki himoya tizimidagi xatolik ekani nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
Qizigʻi shundaki, ushbu foydalanuvchi uchun bu ikkinchi shunday holatdir. Bundan avval u GeForce RTX 5090 Founders Edition va Corsair SF1000 quvvat manbai kombinatsiyasida ham aynan shunday erish muammosiga duch kelgan edi. Har ikki holatda ham asosiy zarar videokartaga emas, balki quvvat manbai va ulovchi kabellarga yetgan.
Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari va geymerlar uchun bu muhim ogohlantirishdir. GeForce RTX 5090 kabi yuqori quvvat talab qiladigan qurilmalardan foydalanishda hatto eng zamonaviy himoya tizimlariga ham toʻliq ishonib qolmaslik, kabellarning mahkam oʻrnashganini va harorat holatini muntazam tekshirib turish tavsiya etiladi.
…