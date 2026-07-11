Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandi

·23·Texno
Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandi

Soʻnggi paytlarda X (sobiq Twitter) platformasiga asosiy muqobil sifatida koʻrilayotgan Bluesky ijtimoiy tarmogʻida muhim rahbariyat oʻzgarishi yuz berdi. Shu yilning mart oyidan buyon kompaniyaga vaqtincha rahbarlik qilib kelayotgan Toni Schneider endilikda rasman doimiy bosh ijrochi direktor (CEO) lavozimini egalladi. Bu tayinlov platforma oʻzining rivojlanish strategiyasini qayta koʻrib chiqayotgan bir paytda amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Toni Schneider texnologiya olamida katta tajribaga ega shaxs hisoblanadi. U WordPress va Tumblr kabi yirik loyihalar ortida turgan Automattic kompaniyasining asoschi-direktori sifatida tanilgan. Shuningdek, u Bluesky investorlaridan biri boʻlgan True Ventures venchur kompaniyasining hamkori hamdir. Schneiderning soʻzlariga koʻra, toʻrt oylik vaqtincha faoliyatdan soʻng u platformaning missiyasiga toʻliq ishongan va oʻz lavozimida qolishga qaror qilgan.

Eslatib oʻtamiz, Bluesky loyihasining uzoq yillik rahbari Jay Graber mart oyida oʻz lavozimini tark etib, innovatsiyalar boʻyicha direktor lavozimiga oʻtgan edi. Graber davrida platforma foydalanuvchilari soni 43 millionga yetdi va AT Protocol deb nomlanuvchi markazlashmagan texnologiya sezilarli darajada kengaytirildi. Endilikda Schneider ushbu poydevor ustida yangi funksiyalarni qurishni maqsad qilgan.

Yangi strategiya: Kichik jamoalar va maxfiylik

Toni Schneider oʻzining shaxsiy blogida kelajakdagi rejalar haqida toʻxtalar ekan, asosiy eʼtiborni "kichikroq maydonlar va yopiq jamoalar" yaratishga qaratishini taʼkidladi. Uning fikricha, aynan shunday yondashuv innovatsiyalarning navbatdagi toʻlqinini va foydalanuvchilar oʻsishini taʼminlaydi. Bu ochiq va global lentadan koʻra, qiziqishlarga asoslangan xavfsizroq muhitga intilishni anglatadi.

Bluesky tarixi bevosita Twitter bilan bogʻliq. Dastlab Twitter tarkibida kichik loyiha sifatida boshlangan platforma, keyinchalik mustaqil tuzilmaga aylandi. Ayniqsa, Elon Musk Twitter boshqaruvini qoʻlga olib, uni X deb qayta nomlaganidan soʻng, Bluesky oʻzgarishlardan norozi boʻlgan foydalanuvchilar uchun asosiy boshpana vazifasini oʻtadi.

Biroq, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, platforma foydalanuvchilarni saqlab qolishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Donald Trumpning AQSH prezidentlik saylovlaridagi gʻalabasidan soʻng platformada faollik keskin oshgan boʻlsa-da, keyinchalik oʻsish surʼati pasaygani kuzatildi. Ayrim ekspertlar platformaning kelajagi borasida shubha bildirayotgan bir paytda, yangi rahbarning tayinlanishi Bluesky uchun hayot-mamot masalasi boʻlishi mumkin.

Schneiderning oldida turgan asosiy vazifa — Bluesky ijtimoiy tarmogʻini shunchaki "X ning nusxasi" emas, balki oʻziga xos qadriyatlarga ega mustaqil brend sifatida shakllantirishdir. U oʻz murojaatini "Biz hali bu hikoyaning eng boshidamiz", degan soʻzlar bilan yakunlagan.

BlueskyToni SchneiderIjtimoiy TarmoqТехнологияElon Musk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiTibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiBugun, 03:25ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiBugun, 02:56Yevropa Ittifoqi shaxsiy yozishmalarni skanerlash boʻyicha qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdaYevropa Ittifoqi shaxsiy yozishmalarni skanerlash boʻyicha qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdaBugun, 02:30Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlarApple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlarBugun, 01:54Koinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaKoinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaBugun, 00:50Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiTungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi