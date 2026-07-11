Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandi
Soʻnggi paytlarda X (sobiq Twitter) platformasiga asosiy muqobil sifatida koʻrilayotgan Bluesky ijtimoiy tarmogʻida muhim rahbariyat oʻzgarishi yuz berdi. Shu yilning mart oyidan buyon kompaniyaga vaqtincha rahbarlik qilib kelayotgan Toni Schneider endilikda rasman doimiy bosh ijrochi direktor (CEO) lavozimini egalladi. Bu tayinlov platforma oʻzining rivojlanish strategiyasini qayta koʻrib chiqayotgan bir paytda amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Toni Schneider texnologiya olamida katta tajribaga ega shaxs hisoblanadi. U WordPress va Tumblr kabi yirik loyihalar ortida turgan Automattic kompaniyasining asoschi-direktori sifatida tanilgan. Shuningdek, u Bluesky investorlaridan biri boʻlgan True Ventures venchur kompaniyasining hamkori hamdir. Schneiderning soʻzlariga koʻra, toʻrt oylik vaqtincha faoliyatdan soʻng u platformaning missiyasiga toʻliq ishongan va oʻz lavozimida qolishga qaror qilgan.
Eslatib oʻtamiz, Bluesky loyihasining uzoq yillik rahbari Jay Graber mart oyida oʻz lavozimini tark etib, innovatsiyalar boʻyicha direktor lavozimiga oʻtgan edi. Graber davrida platforma foydalanuvchilari soni 43 millionga yetdi va AT Protocol deb nomlanuvchi markazlashmagan texnologiya sezilarli darajada kengaytirildi. Endilikda Schneider ushbu poydevor ustida yangi funksiyalarni qurishni maqsad qilgan.
Yangi strategiya: Kichik jamoalar va maxfiylikToni Schneider oʻzining shaxsiy blogida kelajakdagi rejalar haqida toʻxtalar ekan, asosiy eʼtiborni "kichikroq maydonlar va yopiq jamoalar" yaratishga qaratishini taʼkidladi. Uning fikricha, aynan shunday yondashuv innovatsiyalarning navbatdagi toʻlqinini va foydalanuvchilar oʻsishini taʼminlaydi. Bu ochiq va global lentadan koʻra, qiziqishlarga asoslangan xavfsizroq muhitga intilishni anglatadi.
Bluesky tarixi bevosita Twitter bilan bogʻliq. Dastlab Twitter tarkibida kichik loyiha sifatida boshlangan platforma, keyinchalik mustaqil tuzilmaga aylandi. Ayniqsa, Elon Musk Twitter boshqaruvini qoʻlga olib, uni X deb qayta nomlaganidan soʻng, Bluesky oʻzgarishlardan norozi boʻlgan foydalanuvchilar uchun asosiy boshpana vazifasini oʻtadi.
Biroq, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, platforma foydalanuvchilarni saqlab qolishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Donald Trumpning AQSH prezidentlik saylovlaridagi gʻalabasidan soʻng platformada faollik keskin oshgan boʻlsa-da, keyinchalik oʻsish surʼati pasaygani kuzatildi. Ayrim ekspertlar platformaning kelajagi borasida shubha bildirayotgan bir paytda, yangi rahbarning tayinlanishi Bluesky uchun hayot-mamot masalasi boʻlishi mumkin.
Schneiderning oldida turgan asosiy vazifa — Bluesky ijtimoiy tarmogʻini shunchaki "X ning nusxasi" emas, balki oʻziga xos qadriyatlarga ega mustaqil brend sifatida shakllantirishdir. U oʻz murojaatini "Biz hali bu hikoyaning eng boshidamiz", degan soʻzlar bilan yakunlagan.
…