Redmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqda

·24·Texno
Redmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqda

Xiaomi kompaniyasining eng ommabop smartfonlar liniyasi hisoblangan Redmi Note turkumi yangi avlodda sezilarli narx oʻsishiga duch kelishi kutilmoqda. Kompaniya vakillari Redmi Note 17 va Redmi Note 17 Pro modellarining narxi avvalgi avlodlarga qaraganda yuqori boʻlishiga ishora qilib, foydalanuvchilarni bunga tayyor turishga chaqirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Redmi brendining mahsulotlar boʻyicha menejeri Suncun Weibo ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilar bilan muloqot qilar ekan, yangi qurilmalarning narxi haqidagi savolga qisqa va loʻnda qilib: “Maʼnaviy jihatdan tayyorgarlik koʻring”, deya javob berdi. Bu esa ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi smartfonlar narxi sezilarli darajada oshishidan dalolat beradi.

Biroq narxning koʻtarilishi shunchaki marketing strategiyasi emas, balki qurilmalarning texnik xususiyatlari va materiallar sifati keskin yaxshilanishi bilan bogʻliq. Menejerning taʼkidlashicha, Redmi Note 17 turkumi ushbu liniya tarixidagi eng yaxshi dizayn, eng sifatli materiallar va yuqori darajadagi yigʻilish sifatiga ega boʻladi.

Texnik inqilob: 9000 mA·soatli akkumulyator va yuqori himoya

Hozirda maʼlum boʻlgan texnik koʻrsatkichlar haqiqatan ham hayratlanarli. Bazaviy Redmi Note 17 modeli 7 dyuymli OLED ekran, 50 megapikselli kamera va rekord darajadagi 8000 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu oʻrta segmentdagi smartfonlar uchun misli koʻrilmagan quvvat manbaidir.

Redmi Note 17 Pro modeli esa yanada yuqori choʻqqilarni zabt etadi. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • 9000 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator;
  • 1.5K aniqlikdagi va 3500 nit yorqinlikka ega tekis ekran;
  • Gorilla Glass Victus 2 himoya oynasi;
  • IP66, IP68, IP69 va IP69K standartlari boühcha toüliq suv va changdan himoyalangan korpus.
Shuningdek, Redmi kompaniyasi Pro-versiya uchun maxsus akkumulyatorni qoʻllab-quvvatlash dasturini ham eʼlon qildi. Agar dastlabki toʻrt yil ichida batareya sigʻimi 80 foizdan pastga tushsa, kompaniya uni bepul almashtirib beradi. Beshinchi yilda esa maʼlum shartlar asosida foydalanuvchilarga yanada kattaroq — 10 000 mA·soatli akkumulyator oʻrnatish imkoniyati taqdim etiladi.

Oʻzbekiston bozorida Redmi Note seriyasi doimo “narx va sifat” mutanosibligi boʻyicha yetakchi boʻlib kelgan. Narxlarning oshishi mahalliy xaridorlar uchun kutilmagan yangilik boʻlishi mumkin, ammo taklif etilayotgan flagman darajasidagi xususiyatlar ushbu oʻzgarishni oqlashi kutilmoqda. Hozircha yangi modellarning aniq taqdimot sanasi va sotuvga chiqish vaqti ochiqlanmagan.

XiaomiRedmi Note 17SmartfonТехнологияGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiBugun, 04:52Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiMeta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiBugun, 04:513 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildi3 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildiBugun, 03:53Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiTibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiBugun, 03:25ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiBugun, 02:56Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBugun, 02:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi