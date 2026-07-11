Redmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqda
Xiaomi kompaniyasining eng ommabop smartfonlar liniyasi hisoblangan Redmi Note turkumi yangi avlodda sezilarli narx oʻsishiga duch kelishi kutilmoqda. Kompaniya vakillari Redmi Note 17 va Redmi Note 17 Pro modellarining narxi avvalgi avlodlarga qaraganda yuqori boʻlishiga ishora qilib, foydalanuvchilarni bunga tayyor turishga chaqirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Redmi brendining mahsulotlar boʻyicha menejeri Suncun Weibo ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilar bilan muloqot qilar ekan, yangi qurilmalarning narxi haqidagi savolga qisqa va loʻnda qilib: “Maʼnaviy jihatdan tayyorgarlik koʻring”, deya javob berdi. Bu esa ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi smartfonlar narxi sezilarli darajada oshishidan dalolat beradi.
Biroq narxning koʻtarilishi shunchaki marketing strategiyasi emas, balki qurilmalarning texnik xususiyatlari va materiallar sifati keskin yaxshilanishi bilan bogʻliq. Menejerning taʼkidlashicha, Redmi Note 17 turkumi ushbu liniya tarixidagi eng yaxshi dizayn, eng sifatli materiallar va yuqori darajadagi yigʻilish sifatiga ega boʻladi.
Texnik inqilob: 9000 mA·soatli akkumulyator va yuqori himoyaHozirda maʼlum boʻlgan texnik koʻrsatkichlar haqiqatan ham hayratlanarli. Bazaviy Redmi Note 17 modeli 7 dyuymli OLED ekran, 50 megapikselli kamera va rekord darajadagi 8000 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu oʻrta segmentdagi smartfonlar uchun misli koʻrilmagan quvvat manbaidir.
Redmi Note 17 Pro modeli esa yanada yuqori choʻqqilarni zabt etadi. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- 9000 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator;
- 1.5K aniqlikdagi va 3500 nit yorqinlikka ega tekis ekran;
- Gorilla Glass Victus 2 himoya oynasi;
- IP66, IP68, IP69 va IP69K standartlari boühcha toüliq suv va changdan himoyalangan korpus.
Oʻzbekiston bozorida Redmi Note seriyasi doimo “narx va sifat” mutanosibligi boʻyicha yetakchi boʻlib kelgan. Narxlarning oshishi mahalliy xaridorlar uchun kutilmagan yangilik boʻlishi mumkin, ammo taklif etilayotgan flagman darajasidagi xususiyatlar ushbu oʻzgarishni oqlashi kutilmoqda. Hozircha yangi modellarning aniq taqdimot sanasi va sotuvga chiqish vaqti ochiqlanmagan.
…