Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladi
Meta korporatsiyasi Instagram ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilarning ommaviy profillaridagi suratlarni sunʼiy intellekt yordamida tahrirlash imkonini beruvchi yangi funksiyani bekor qildi. Ushbu qaror ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va huquq himoyachilarining keskin noroziligidan soʻng qabul qilindi. Kompaniya vakillarining tan olishicha, yangi texnologiya kutilgan natijani bermagan va xavfsizlik nuqtai nazaridan savollarni keltirib chiqargan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hafta boshida Meta oʻzining Meta Superintelligence Labs boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan Muse Image nomli yangi AI generatorini taqdim etgan edi. Ushbu vosita doirasida foydalanuvchilarga boshqa bir ommaviy akkauntni @-belgisi orqali belgilab, uning suratlari asosida yangi tasvirlar yaratish imkoniyati berilgan. Biroq, eng asosiy muammo shundaki, surati ishlatilayotgan shaxsga bu haqda hech qanday bildirishnoma yuborilmagan.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya eʼlon qilinishi bilanoq internetda katta shov-shuvga sabab boʻldi. Koʻplab mutaxassislar va foydalanuvchilar shaxsiy daxlsizlikning buzilishi hamda intellektual mulkdan noqonuniy foydalanish xavfidan xavotir bildirishdi. Hatto yirik texnologik nashrlar ushbu funksiyani qanday qilib oʻchirib qoʻyish boʻyicha maxsus qoʻllanmalar ham chop etishga ulgurdi.
Xavfsizlik va nazorat masalasiMeta oʻzining rasmiy blogida eʼlon qilgan bayonotida, foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari inobatga olinganini taʼkidladi. "Bizning maqsadimiz foydali ijodiy vosita taqdim etish va odamlarga oʻz kontentlaridan qanday foydalanilishini nazorat qilish imkonini berish edi. Biroq, ushbu funksiya kutilgan maqsadga erisha olmagani haqidagi fikrlarni eshitdik va uni butunlay olib tashlashga qaror qildik", — deyiladi kompaniya xabarida.
Puck News asoschisi Dylan Byersʼning soʻzlariga koʻra, Metaʼga nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki yirik isteʼdodlar agentliklari, jumladan, mashhur CAA (Creative Artists Agency) ham bosim oʻtkazgan. Mashhur shaxslarning qiyofasidan sunʼiy intellekt yordamida turli maqsadlarda, jumladan, nooʻrin kontentlar yaratishda foydalanish xavfi ushbu qarorning tezroq qabul qilinishiga turtki boʻlgan.
Sunʼiy intellekt ijtimoiy tarmoqlarga integratsiya qilinganidan buyon, ushbu texnologiyadan notoʻgʻri maqsadda foydalanish holatlari koʻpayib bormoqda. Ayniqsa, ayol mashhurlarning qiyofasini soxtalashtirish (deepfake) orqali odobsiz tasvirlar yaratish global muammoga aylandi. Meta taqdim etgan funksiya esa bunday suiisteʼmolliklar uchun yoʻl ochib berishi mumkin edi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki Instagram mamlakatimizdagi eng ommabop platformalardan biri hisoblanadi. Shaxsiy maʼlumotlar va suratlarning xavfsizligi masalasi mahalliy segmentda ham tez-tez muhokama qilinadi. Metaʼning ushbu chekinishi yirik texnologik gigantlar foydalanuvchilarning xavfsizlik borasidagi talablariga quloq solishga majbur ekanligini koʻrsatdi.
Hozirda Muse Image generatorining boshqa funksiyalari ishlashda davom etmoqda, biroq boshqa shaxslarning ommaviy profillariga tayanib tasvir yaratish imkoniyati butunlay bloklangan. Kompaniya kelgusida bunday vositalarni joriy etishdan oldin xavfsizlik filtrlarini yanada kuchaytirishga vaʼda bermoqda.
…