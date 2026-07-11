Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladi

·0·Texno
Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladi

Meta korporatsiyasi Instagram ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilarning ommaviy profillaridagi suratlarni sunʼiy intellekt yordamida tahrirlash imkonini beruvchi yangi funksiyani bekor qildi. Ushbu qaror ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va huquq himoyachilarining keskin noroziligidan soʻng qabul qilindi. Kompaniya vakillarining tan olishicha, yangi texnologiya kutilgan natijani bermagan va xavfsizlik nuqtai nazaridan savollarni keltirib chiqargan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hafta boshida Meta oʻzining Meta Superintelligence Labs boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan Muse Image nomli yangi AI generatorini taqdim etgan edi. Ushbu vosita doirasida foydalanuvchilarga boshqa bir ommaviy akkauntni @-belgisi orqali belgilab, uning suratlari asosida yangi tasvirlar yaratish imkoniyati berilgan. Biroq, eng asosiy muammo shundaki, surati ishlatilayotgan shaxsga bu haqda hech qanday bildirishnoma yuborilmagan.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya eʼlon qilinishi bilanoq internetda katta shov-shuvga sabab boʻldi. Koʻplab mutaxassislar va foydalanuvchilar shaxsiy daxlsizlikning buzilishi hamda intellektual mulkdan noqonuniy foydalanish xavfidan xavotir bildirishdi. Hatto yirik texnologik nashrlar ushbu funksiyani qanday qilib oʻchirib qoʻyish boʻyicha maxsus qoʻllanmalar ham chop etishga ulgurdi.

Xavfsizlik va nazorat masalasi

Meta oʻzining rasmiy blogida eʼlon qilgan bayonotida, foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari inobatga olinganini taʼkidladi. "Bizning maqsadimiz foydali ijodiy vosita taqdim etish va odamlarga oʻz kontentlaridan qanday foydalanilishini nazorat qilish imkonini berish edi. Biroq, ushbu funksiya kutilgan maqsadga erisha olmagani haqidagi fikrlarni eshitdik va uni butunlay olib tashlashga qaror qildik", — deyiladi kompaniya xabarida.

Puck News asoschisi Dylan Byersʼning soʻzlariga koʻra, Metaʼga nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki yirik isteʼdodlar agentliklari, jumladan, mashhur CAA (Creative Artists Agency) ham bosim oʻtkazgan. Mashhur shaxslarning qiyofasidan sunʼiy intellekt yordamida turli maqsadlarda, jumladan, nooʻrin kontentlar yaratishda foydalanish xavfi ushbu qarorning tezroq qabul qilinishiga turtki boʻlgan.

Sunʼiy intellekt ijtimoiy tarmoqlarga integratsiya qilinganidan buyon, ushbu texnologiyadan notoʻgʻri maqsadda foydalanish holatlari koʻpayib bormoqda. Ayniqsa, ayol mashhurlarning qiyofasini soxtalashtirish (deepfake) orqali odobsiz tasvirlar yaratish global muammoga aylandi. Meta taqdim etgan funksiya esa bunday suiisteʼmolliklar uchun yoʻl ochib berishi mumkin edi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki Instagram mamlakatimizdagi eng ommabop platformalardan biri hisoblanadi. Shaxsiy maʼlumotlar va suratlarning xavfsizligi masalasi mahalliy segmentda ham tez-tez muhokama qilinadi. Metaʼning ushbu chekinishi yirik texnologik gigantlar foydalanuvchilarning xavfsizlik borasidagi talablariga quloq solishga majbur ekanligini koʻrsatdi.

Hozirda Muse Image generatorining boshqa funksiyalari ishlashda davom etmoqda, biroq boshqa shaxslarning ommaviy profillariga tayanib tasvir yaratish imkoniyati butunlay bloklangan. Kompaniya kelgusida bunday vositalarni joriy etishdan oldin xavfsizlik filtrlarini yanada kuchaytirishga vaʼda bermoqda.

MetaInstagramSunʼiy IntellektХавфсизликТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiBugun, 04:52Redmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqdaRedmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqdaBugun, 04:283 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildi3 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildiBugun, 03:53Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiTibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiBugun, 03:25ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiBugun, 02:56Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBugun, 02:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi