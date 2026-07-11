Yevropa Ittifoqi shaxsiy yozishmalarni skanerlash boʻyicha qonun loyihasini koʻrib chiqmoqda

·16·Texno
Yevropa Ittifoqi shaxsiy yozishmalarni skanerlash boʻyicha qonun loyihasini koʻrib chiqmoqda

Yevroparlament texnologik kompaniyalarga foydalanuvchilarning shaxsiy xabarlarini skanerlash imkonini beruvchi vaqtinchalik qonun loyihasini qabul qilish yoʻlida navbatdagi qadamni tashladi. Ushbu tashabbusdan koʻzlangan asosiy maqsad — internet tarmogʻida bolalarga nisbatan jinsiy zoʻravonlik aks etgan materiallarni aniqlash va ularning tarqalishiga chek qoʻyishdir. Biroq, mazkur hujjat raqamli maxfiylik va inson huquqlari himoyachilari oʻrtasida jiddiy bahslarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda amalda boʻlgan huquqiy boʻshliq tufayli onlayn platformalar foydalanuvchi fayllarini koʻngilli ravishda tekshirishda qator cheklovlarga duch kelmoqda. Yangi qonun loyihasi ushbu boʻshliqni vaqtincha yopishi kutilmoqda. Deputatlar tashabbusni keyingi koʻrib chiqish uchun Yevropa Ittifoqi Kengashiga oʻtkazishni qoʻllab-quvvatladilar. Shunga qaramay, hujjatning yakuniy tahriri boʻyicha qarashlar turlicha boʻlib qolmoqda.

Maxfiylik va xavfsizlik oʻrtasidagi muvozanat

Muhokamalarning markazida uchdan-uchga shifrlash (end-to-end encryption) tizimiga ega servislar masalasi turibdi. Agar hozirgi tuzatishlar saqlanib qolsa, Signal kabi messenjerlar foydalanuvchilarning shaxsiy yozishmalarini majburiy skanerlashdan ozod etilishi mumkin. Bu esa maxfiylik tarafdorlari uchun muhim gʻalaba sifatida koʻrilmoqda, ammo xavfsizlik idoralari bunday istisnolarni jinoyatchilarga imkoniyat yaratish deb baholamoqda.

Qonun loyihasini butunlay rad etish uchun 361 ta ovoz zarur edi, ammo bunday miqdordagi qarshilik yigʻilmadi. Natijada hujjat qonunchilik jarayonining keyingi bosqichiga oʻtdi. Loyiha tarafdorlari voyaga yetmaganlarning raqamli xavfsizligini ustuvor vazifa deb bilsalar, tanqidchilar bu tizim kelajakda ommaviy nazorat mexanizmiga aylanib ketishidan xavotirda ekanliklarini bildirishmoqda.

Pavel Durovning keskin munosabati

Telegram asoschisi Pavel Durov ushbu tashabbusni keskin tanqid qilib chiqdi. U oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Yevropa Ittifoqining bu harakatlarini ochiqchasiga qoraladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Durov bunday usullarni demokratik davlatlarga xos emas deb hisoblaydi.

"Bunday hiylalar ilgari 'banan respublikalari' uchun xos edi, endi esa Yevropa Ittifoqi tomonidan kuzatuv haqidagi qonunlarni qabul qilish uchun ishlatilmoqda", — deb yozadi Telegram rahbari. Uning fikricha, bolalar xavfsizligi niqobi ostida shaxsiy hayot daxlsizligiga tajovuz qiluvchi vositalar joriy etilmoqda.

Endilikda qonun loyihasi Yevropa Ittifoqi Kengashi tomonidan koʻrib chiqiladi. Agar aʼzo davlatlar shifrlangan servislarni istisno qilish haqidagi bandni qoʻllab-quvvatlasa, hujjat keyingi bosqichga oʻtadi. Aks holda, Yevropa institutlari oʻrtasida uzoq davom etadigan va murakkab muzokaralar jarayoni boshlanishi mumkin, bu esa qonun qabul qilinishini sezilarli darajada kechiktiradi.

Европа ИттифоқиTelegramPavel DurovМахфийликQonunchilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiBugun, 02:56Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBugun, 02:53Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlarApple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlarBugun, 01:54Koinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaKoinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaBugun, 00:50Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiTungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiBugun, 00:22AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishAMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi