«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi
Minsk shahrida bo‘lib o‘tgan oliy darajadagi muzokaralar chog‘ida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o‘zbekistonliklarni, ayniqsa oilali fuqarolarni, Belarusga ko‘chib kelib yashash va mehnat qilishga chaqirdi. Mamlakatda ishchi kuchiga bo‘lgan ehtiyoj yuqoriligi sababli, ko‘chib keluvchilar uchun barcha ijtimoiy sharoitlar yaratib berilishi va’da qilinmoqda. Zamin.uz ushbu bayonot tafsilotlarini taqdim etadi.
«Biz o‘zbeklarning shu yerda yashashini istaymiz»
Aleksandr Lukashenkoning ta’kidlashicha, Belarus bugungi kunda mehnatkash va malakali kadrlarga katta ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli u o‘zbekistonliklarni nafaqat vaqtinchalik ishlash, balki oilalari bilan birga ko‘chib kelib, mamlakatda doimiy hayot qurishga chaqirdi. Ko‘chib kelganlar uchun yashash joyi, ta’lim va tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari kafolatlanadi.
Aleksandr Lukashenkoning bayonotidan: «Biz o‘zbeklarning oilasi bilan Belarusga kelib, shu yerda yashashini istaymiz. Zarur bo‘lsa, ularga sog‘liqni saqlash va ta’lim sohalarida ham ko‘mak ko‘rsatiladi. Bu yerda mehnat qilish va rivojlanish uchun imkoniyatlar mavjud».
Suv va yer masalasi: Ikki davlat manfaatlari qanday uyg‘unlashadi?
Belarus rahbari o‘z nutqida ikki mamlakatning tabiiy imkoniyatlarini ham o‘zaro solishtirdi va kutilmagan jihatlarga to‘xtaldi:
O‘zbekistondagi vaziyat: Hozirgi vaqtda O‘zbekiston uchun suv resurslari va yer masalasi juda dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda.
Belarusdagi imkoniyatlar: Belarusda bu borada (suv va yer resurslari) imkoniyatlar ancha ko‘proq va kengroq bo‘lib, bu ikki mamlakat manfaatlarini o‘zaro uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi.
Ishonch omili: Ikki xalq o‘rtasidagi tarixiy hurmat va ishonch mehnat migratsiyasi va iqtisodiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun mustahkam poydevor bo‘la oladi.
Rasmiy tashrif doirasidagi taklif
Mazkur bayonotlar O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 8–9 iyul kunlari Belarusga amalga oshirgan rasmiy tashrifi doirasida yangradi. Muzokaralar yakunida ikki davlat rahbarlari nafaqat migratsiya va ijtimoiy soha, balki ko‘plab istiqbolli yo‘nalishlarni qamrab olgan Strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyani imzoladilar hamda qator ikki tomonlama muhim hujjatlarni almashdilar.
…