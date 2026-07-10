«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi

·0·Dunyo
«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi

Minsk shahrida bo‘lib o‘tgan oliy darajadagi muzokaralar chog‘ida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o‘zbekistonliklarni, ayniqsa oilali fuqarolarni, Belarusga ko‘chib kelib yashash va mehnat qilishga chaqirdi. Mamlakatda ishchi kuchiga bo‘lgan ehtiyoj yuqoriligi sababli, ko‘chib keluvchilar uchun barcha ijtimoiy sharoitlar yaratib berilishi va’da qilinmoqda. Zamin.uz ushbu bayonot tafsilotlarini taqdim etadi.

«Biz o‘zbeklarning shu yerda yashashini istaymiz»

Aleksandr Lukashenkoning ta’kidlashicha, Belarus bugungi kunda mehnatkash va malakali kadrlarga katta ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli u o‘zbekistonliklarni nafaqat vaqtinchalik ishlash, balki oilalari bilan birga ko‘chib kelib, mamlakatda doimiy hayot qurishga chaqirdi. Ko‘chib kelganlar uchun yashash joyi, ta’lim va tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari kafolatlanadi.

Aleksandr Lukashenkoning bayonotidan: «Biz o‘zbeklarning oilasi bilan Belarusga kelib, shu yerda yashashini istaymiz. Zarur bo‘lsa, ularga sog‘liqni saqlash va ta’lim sohalarida ham ko‘mak ko‘rsatiladi. Bu yerda mehnat qilish va rivojlanish uchun imkoniyatlar mavjud».

Suv va yer masalasi: Ikki davlat manfaatlari qanday uyg‘unlashadi?

Belarus rahbari o‘z nutqida ikki mamlakatning tabiiy imkoniyatlarini ham o‘zaro solishtirdi va kutilmagan jihatlarga to‘xtaldi:

  • O‘zbekistondagi vaziyat: Hozirgi vaqtda O‘zbekiston uchun suv resurslari va yer masalasi juda dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda.

  • Belarusdagi imkoniyatlar: Belarusda bu borada (suv va yer resurslari) imkoniyatlar ancha ko‘proq va kengroq bo‘lib, bu ikki mamlakat manfaatlarini o‘zaro uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi.

  • Ishonch omili: Ikki xalq o‘rtasidagi tarixiy hurmat va ishonch mehnat migratsiyasi va iqtisodiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun mustahkam poydevor bo‘la oladi.

Rasmiy tashrif doirasidagi taklif

Mazkur bayonotlar O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 8–9 iyul kunlari Belarusga amalga oshirgan rasmiy tashrifi doirasida yangradi. Muzokaralar yakunida ikki davlat rahbarlari nafaqat migratsiya va ijtimoiy soha, balki ko‘plab istiqbolli yo‘nalishlarni qamrab olgan Strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyani imzoladilar hamda qator ikki tomonlama muhim hujjatlarni almashdilar.

Александр ЛукашенкоBelarusO'zbekistonMinskZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Bugun, 10:06Moskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaMoskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaBugun, 09:50Olimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtOlimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtBugun, 09:21Filippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqdaFilippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqdaBugun, 09:07Bog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldiBog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldiBugun, 04:20Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiPitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiBugun, 02:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi