De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmagan

·25·Sport
De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmagan

Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Argentina yetakchisi Lionel Messi haqida yuqori fikr bildirdi.

U 39 yoshli futbolchining hozirgi darajasi, maydondagi fidoyiligi va hali ham natijaga chanqoqligini alohida ta’kidladi.

«Messi 19 yoki 23 yoshdagidek o‘ynamoqda»

Luis de la Fuente Messining yoshiga qaramay, yuqori darajada harakat qilayotganini aytdi.

«Messi xuddi 19 yoki 23 yoshdagidek o‘ynamoqda. U o‘ta yuqori daraja ko‘rsatmoqda», — dedi Ispaniya termasi ustozi.

Uning fikricha, Messining kuchi faqat texnika yoki tajribada emas, balki har bir o‘yinga bo‘lgan munosabatida ham ko‘rinadi.

Asosiy farq — fidoyilik

De la Fuente Messining aqlli qarorlar qabul qilishini e’tirof etar ekan, uning fidoyiligini birinchi o‘ringa qo‘ydi.

«Gap nafaqat uning aqlli qarorlarida, balki eng avvalo uning fidoyiligida», — deya ta’kidladi u.

Bu so‘zlar Messining 39 yoshda ham jamoa uchun maydonda to‘liq ishlashda davom etayotganini ko‘rsatadi.

«U hech qachon to‘xtab qolmaydi»

Ispaniya bosh murabbiyiga ko‘ra, Messining eng muhim xususiyatlaridan biri — u erishgan natijalari bilan qoniqib qolmasligi.

«Messi charchamaydi va hech qachon erishgan natijasida to‘xtab qolmaydi. U har doim, har kuni ko‘prog‘ini istaydi», — dedi de la Fuente.

Shu sabab u argentinalik yulduzni haqiqiy o‘rnak deb atadi.

JCH-2026dagi ko‘rsatkichlari ham gapirmoqda

Ma’lumot uchun, Lionel Messi JCH-2026da 8 ta gol urdi va 1 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Bu natijalar uning yoshiga qaramay, Argentina milliy jamoasi uchun hal qiluvchi futbolchi bo‘lib qolayotganini yana bir bor tasdiqlamoqda.

Messi hali ham e’tibor markazida

Messi yillar davomida futbol tarixidagi eng katta nomlardan biri sifatida e’tirof etib kelinmoqda.

Ammo de la Fuenteni hayratlantirayotgan jihat boshqa: Messi hali ham avvalgidek ko‘proqni istaydi va maydonga har safar yangi maqsad bilan chiqadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaSaloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaBugun, 16:23Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiBugun, 16:13Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiKylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiBugun, 15:59Lamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiLamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi