De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmagan
Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Argentina yetakchisi Lionel Messi haqida yuqori fikr bildirdi.
U 39 yoshli futbolchining hozirgi darajasi, maydondagi fidoyiligi va hali ham natijaga chanqoqligini alohida ta’kidladi.
«Messi 19 yoki 23 yoshdagidek o‘ynamoqda»
Luis de la Fuente Messining yoshiga qaramay, yuqori darajada harakat qilayotganini aytdi.
«Messi xuddi 19 yoki 23 yoshdagidek o‘ynamoqda. U o‘ta yuqori daraja ko‘rsatmoqda», — dedi Ispaniya termasi ustozi.
Uning fikricha, Messining kuchi faqat texnika yoki tajribada emas, balki har bir o‘yinga bo‘lgan munosabatida ham ko‘rinadi.
Asosiy farq — fidoyilik
De la Fuente Messining aqlli qarorlar qabul qilishini e’tirof etar ekan, uning fidoyiligini birinchi o‘ringa qo‘ydi.
«Gap nafaqat uning aqlli qarorlarida, balki eng avvalo uning fidoyiligida», — deya ta’kidladi u.
Bu so‘zlar Messining 39 yoshda ham jamoa uchun maydonda to‘liq ishlashda davom etayotganini ko‘rsatadi.
«U hech qachon to‘xtab qolmaydi»
Ispaniya bosh murabbiyiga ko‘ra, Messining eng muhim xususiyatlaridan biri — u erishgan natijalari bilan qoniqib qolmasligi.
«Messi charchamaydi va hech qachon erishgan natijasida to‘xtab qolmaydi. U har doim, har kuni ko‘prog‘ini istaydi», — dedi de la Fuente.
Shu sabab u argentinalik yulduzni haqiqiy o‘rnak deb atadi.
JCH-2026dagi ko‘rsatkichlari ham gapirmoqda
Ma’lumot uchun, Lionel Messi JCH-2026da 8 ta gol urdi va 1 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Bu natijalar uning yoshiga qaramay, Argentina milliy jamoasi uchun hal qiluvchi futbolchi bo‘lib qolayotganini yana bir bor tasdiqlamoqda.
Messi hali ham e’tibor markazida
Messi yillar davomida futbol tarixidagi eng katta nomlardan biri sifatida e’tirof etib kelinmoqda.
Ammo de la Fuenteni hayratlantirayotgan jihat boshqa: Messi hali ham avvalgidek ko‘proqni istaydi va maydonga har safar yangi maqsad bilan chiqadi.
…