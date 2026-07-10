IU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladi

·81·Madaniyat
IU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladi

Janubiy Koreyaning eng mashhur yulduzli juftliklaridan biri sanalgan xonanda IU va aktyor Li Chon Sok munosabatlariga rasman yakun yasadi. Bu haqda ikki san’atkorning agentliklari rasmiy bayonot bilan chiqish qilib, ularning ajrashganini tasdiqladi.

Eslatib o‘tamiz, IU va Li Chon Sok 2022 yilda o‘zaro munosabatlarini ommaga rasman e’lon qilgan edi. Shundan buyon ular qariyb to‘rt yil davomida Koreya shou-biznesining eng ko‘p muhokama qilingan juftliklaridan biri bo‘lib kelgan.

Tarqatilgan ma’lumotlarga ko‘ra, tomonlar o‘zaro hurmatni saqlagan holda ayrilishga qaror qilgan. Endilikda ular yaxshi do‘st va hamkasb sifatida munosabatlarni davom ettirishi aytilmoqda.

Manbalarga ko‘ra, ajralishning asosiy sabablaridan biri har ikki san’atkorning nihoyatda band ijodiy faoliyati va bir-biriga yetarli vaqt ajrata olmagani bo‘lgan.

Kutilmagan xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Muxlislarning bir qismi bu qarorni afsus bilan qarshi olgan bo‘lsa, boshqalari esa yulduzlarning tanlovini hurmat qilishini bildirib, ularga kelgusi faoliyatida omad tilamoqda.

АйюЛи Чжон СокЖанубий Корея
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)Bugun, 16:00JCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldiJCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldiBugun, 14:20Deniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildiDeniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildiBugun, 13:44Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Bugun, 13:19Shahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiShahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiBugun, 12:52Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)Bugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi