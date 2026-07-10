Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqda

·22·Sport
Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqda

Angliyaning «Liverpul» klubini tark etgan misrlik afsonaviy hujumchi Muhammad Saloh faoliyatini qayerda davom ettirishni hal qilmoqda. TEAMtalk nashrining xabar berishicha, 34 yoshli yulduz ayni damda Saudiya Arabistoni chempionati va AQSHning MLS ligasi takliflari o‘rtasida jiddiy tanlov oldida turibdi. Zamin.uz futbol olamining eng shov-shuvli transferi tafsilotlarini to‘pladi.

«Liverpul» bilan xayrlashuv va erkin agent maqomi

Muhammad Saloh mersisaydliklar bilan yana bir mavsumga mo‘ljallangan shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish bo‘yicha o‘zaro kelishuvga erishgan va rasman erkin agent maqomini qo‘lga kiritgan.

Misr terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida Argentinaga mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etganidan so‘ng, Saloh o‘z kelajagi borasidagi transfer muzokaralarini keskin faollashtirdi. Hozirda unda ikkita yirik global yo‘nalish mavjud.

Plan A: Misrga yaqin bo‘lgan Saudiya Arabistoni

Saloh uchun eng asosiy va moliyaviy jihatdan baquvvat yo‘nalish sifatida Saudiya Arabistoni Pro-ligasi ko‘rilmoqda. Futbolchining qaror qabul qilishida geografik omil, ya’ni vatani Misrga yaqinlik katta rol o‘ynayapti. Shu sababli u Saudiyaning g‘arbiy qismida joylashgan klublarga ko‘proq moyillik bildirmoqda.

Da’vogar klublar: Jidda shahrining grandlari — «Al-Ittihod» va «Al-Ahli», shuningdek, katta ambitsiyalarga ega bo‘lgan «Neom» klubi misrlik yulduzni o‘z safiga qo‘shib olishga asosiy nomzod bo‘lib turibdi.

Plan B: Milliarder vatandoshi kutayotgan AQSH (MLS)

Agar Saloh Saudiya variantini rad etsa, okean ortiga — AQSHning mashhur MLS ligasiga yo‘l oladi. Amerikada unga ikkita klub jiddiy qiziqish bildirmoqda:

  1. «Inter Mayami»Lionel Messi bilan birga to‘p surish imkoniyati.

  2. «San-Diyego» — bu variant Saloh uchun juda e’tiborli, chunki ushbu klub egasi misrlik milliarder Muhammad Mansur hisoblanadi. Vatandoshi Saloh uchun qulay sharoitlar yaratib berishga tayyor.

Yevropa bilan hammasi tugadimi?

Garchi Yevropaning bir qator kuchli jamoalari tomonidan hali ham Muhammad Salohga nisbatan qiziqish saqlanib qolayotgan bo‘lsa-da, futbol ekspertlari va mutaxassislarning fikri bir joydan chiqmoqda. Ularning baholashicha, Salohning o‘z faoliyatini Ko‘hna qit’a klublaridan birida davom ettirish ehtimoli juda past. Demak, yaqin kunlarda futbol muxlislari Salohni Osiyo yoki Amerika qit’asida ko‘rishlari deyarli aniq bo‘lib ulgurgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganDe la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganBugun, 16:20Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiBugun, 16:13Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiKylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiBugun, 15:59Lamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiLamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi