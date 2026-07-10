Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqda
Angliyaning «Liverpul» klubini tark etgan misrlik afsonaviy hujumchi Muhammad Saloh faoliyatini qayerda davom ettirishni hal qilmoqda. TEAMtalk nashrining xabar berishicha, 34 yoshli yulduz ayni damda Saudiya Arabistoni chempionati va AQSHning MLS ligasi takliflari o‘rtasida jiddiy tanlov oldida turibdi. Zamin.uz futbol olamining eng shov-shuvli transferi tafsilotlarini to‘pladi.
«Liverpul» bilan xayrlashuv va erkin agent maqomi
Muhammad Saloh mersisaydliklar bilan yana bir mavsumga mo‘ljallangan shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish bo‘yicha o‘zaro kelishuvga erishgan va rasman erkin agent maqomini qo‘lga kiritgan.
Misr terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida Argentinaga mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etganidan so‘ng, Saloh o‘z kelajagi borasidagi transfer muzokaralarini keskin faollashtirdi. Hozirda unda ikkita yirik global yo‘nalish mavjud.
Plan A: Misrga yaqin bo‘lgan Saudiya Arabistoni
Saloh uchun eng asosiy va moliyaviy jihatdan baquvvat yo‘nalish sifatida Saudiya Arabistoni Pro-ligasi ko‘rilmoqda. Futbolchining qaror qabul qilishida geografik omil, ya’ni vatani Misrga yaqinlik katta rol o‘ynayapti. Shu sababli u Saudiyaning g‘arbiy qismida joylashgan klublarga ko‘proq moyillik bildirmoqda.
Da’vogar klublar: Jidda shahrining grandlari — «Al-Ittihod» va «Al-Ahli», shuningdek, katta ambitsiyalarga ega bo‘lgan «Neom» klubi misrlik yulduzni o‘z safiga qo‘shib olishga asosiy nomzod bo‘lib turibdi.
Plan B: Milliarder vatandoshi kutayotgan AQSH (MLS)
Agar Saloh Saudiya variantini rad etsa, okean ortiga — AQSHning mashhur MLS ligasiga yo‘l oladi. Amerikada unga ikkita klub jiddiy qiziqish bildirmoqda:
«Inter Mayami» — Lionel Messi bilan birga to‘p surish imkoniyati.
«San-Diyego» — bu variant Saloh uchun juda e’tiborli, chunki ushbu klub egasi misrlik milliarder Muhammad Mansur hisoblanadi. Vatandoshi Saloh uchun qulay sharoitlar yaratib berishga tayyor.
Yevropa bilan hammasi tugadimi?
Garchi Yevropaning bir qator kuchli jamoalari tomonidan hali ham Muhammad Salohga nisbatan qiziqish saqlanib qolayotgan bo‘lsa-da, futbol ekspertlari va mutaxassislarning fikri bir joydan chiqmoqda. Ularning baholashicha, Salohning o‘z faoliyatini Ko‘hna qit’a klublaridan birida davom ettirish ehtimoli juda past. Demak, yaqin kunlarda futbol muxlislari Salohni Osiyo yoki Amerika qit’asida ko‘rishlari deyarli aniq bo‘lib ulgurgan.
…