Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...
«Manchester Yunayted»ning sobiq yarimhimoyachisi Roy Kin JCH-2026da Fransiya milliy jamoasiga qarshi qanday o‘ynash kerakligi haqida fikr bildirdi.
Fransiya chorakfinalda Marokashni 2:0 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi. Endi «uchranglilar» Ispaniya — Belgiya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Fransiya hozir juda kuchli formada
Roy Kin Fransiya termasining hozirgi holatini yuqori baholadi. Uning fikricha, jamoa turnirning hal qiluvchi bosqichiga juda yaxshi tayyor holda kirib kelgan.
«Fransiya ajoyib formada. Hujumkor futbolchilari gol urmoqda, individual jihatdan kuchli o‘yinchilar esa raqiblarni yakkama-yakka vaziyatlarda yengmoqda», — dedi Kin.
Bu so‘zlar Fransiyaning faqat jamoaviy o‘yin emas, balki alohida futbolchilar mahorati hisobidan ham natija qilayotganini ko‘rsatadi.
Kinning retsepti: birinchi bo‘lib gol urish
Irlandiyalik sobiq futbolchi Fransiyaga qarshi asosiy kalitni ham aytdi.
«Fransiyani mag‘lub etishning yagona imkoniyati — birinchi bo‘lib gol urish», — deya ta’kidladi u.
Kinning fikricha, raqib Fransiyaga qarshi hisobni ocha olsa, o‘yin ssenariyini o‘zgartirish imkoniga ega bo‘ladi. Aks holda fransuzlar o‘zlariga qulay ritmni topib, uchrashuvni nazoratga olishi mumkin.
«Aks holda ular bemalol mag‘lub etishadi»
Roy Kin Fransiyaning hisobda oldinga chiqib olganidan keyin yanada xavfli bo‘lishini ta’kidladi.
«Aks holda ular sizlarni bemalol mag‘lub etishadi», — dedi u.
Bu fikr Marokashga qarshi o‘yindan keyin yanada dolzarb ko‘rinmoqda. Fransiya chorakfinalda ham hujumda samarali, himoyada esa ishonchli harakat qildi.
Yarimfinalda katta sinov kutmoqda
Fransiya JCH-2026 yarimfinalida Ispaniya yoki Belgiya bilan to‘qnash keladi.
Har ikki ehtimoliy raqib ham yuqori darajadagi futbolchilarga ega. Ammo Kinning fikricha, Fransiyani to‘xtatmoqchi bo‘lgan har qanday jamoa eng avvalo o‘yinda birinchi zarbani berishi kerak.
Endi har bir daqiqa muhim
Jahon chempionati yarimfinalida taktik xatolar kechirilmaydi. Fransiya hozirgi holati bilan turnirning asosiy favoritlaridan biriga aylangan.
Roy Kin aytganidek, bu jamoaga qarshi kechikish mumkin emas: birinchi golni urgan raqib intrigani saqlab qoladi, aks holda Fransiya o‘yinni o‘z ssenariysiga burib yuborishi mumkin.
…