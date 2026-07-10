Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...

·0·Sport
Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...

«Manchester Yunayted»ning sobiq yarimhimoyachisi Roy Kin JCH-2026da Fransiya milliy jamoasiga qarshi qanday o‘ynash kerakligi haqida fikr bildirdi.

Fransiya chorakfinalda Marokashni 2:0 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi. Endi «uchranglilar» Ispaniya — Belgiya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Fransiya hozir juda kuchli formada

Roy Kin Fransiya termasining hozirgi holatini yuqori baholadi. Uning fikricha, jamoa turnirning hal qiluvchi bosqichiga juda yaxshi tayyor holda kirib kelgan.

«Fransiya ajoyib formada. Hujumkor futbolchilari gol urmoqda, individual jihatdan kuchli o‘yinchilar esa raqiblarni yakkama-yakka vaziyatlarda yengmoqda», — dedi Kin.

Bu so‘zlar Fransiyaning faqat jamoaviy o‘yin emas, balki alohida futbolchilar mahorati hisobidan ham natija qilayotganini ko‘rsatadi.

Kinning retsepti: birinchi bo‘lib gol urish

Irlandiyalik sobiq futbolchi Fransiyaga qarshi asosiy kalitni ham aytdi.

«Fransiyani mag‘lub etishning yagona imkoniyati — birinchi bo‘lib gol urish», — deya ta’kidladi u.

Kinning fikricha, raqib Fransiyaga qarshi hisobni ocha olsa, o‘yin ssenariyini o‘zgartirish imkoniga ega bo‘ladi. Aks holda fransuzlar o‘zlariga qulay ritmni topib, uchrashuvni nazoratga olishi mumkin.

«Aks holda ular bemalol mag‘lub etishadi»

Roy Kin Fransiyaning hisobda oldinga chiqib olganidan keyin yanada xavfli bo‘lishini ta’kidladi.

«Aks holda ular sizlarni bemalol mag‘lub etishadi», — dedi u.

Bu fikr Marokashga qarshi o‘yindan keyin yanada dolzarb ko‘rinmoqda. Fransiya chorakfinalda ham hujumda samarali, himoyada esa ishonchli harakat qildi.

Yarimfinalda katta sinov kutmoqda

Fransiya JCH-2026 yarimfinalida Ispaniya yoki Belgiya bilan to‘qnash keladi.

Har ikki ehtimoliy raqib ham yuqori darajadagi futbolchilarga ega. Ammo Kinning fikricha, Fransiyani to‘xtatmoqchi bo‘lgan har qanday jamoa eng avvalo o‘yinda birinchi zarbani berishi kerak.

Endi har bir daqiqa muhim

Jahon chempionati yarimfinalida taktik xatolar kechirilmaydi. Fransiya hozirgi holati bilan turnirning asosiy favoritlaridan biriga aylangan.

Roy Kin aytganidek, bu jamoaga qarshi kechikish mumkin emas: birinchi golni urgan raqib intrigani saqlab qoladi, aks holda Fransiya o‘yinni o‘z ssenariysiga burib yuborishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaSaloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaBugun, 16:23De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganDe la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganBugun, 16:20Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiBugun, 16:13Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiKylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiBugun, 15:59Lamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiLamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiBugun, 15:56Nega uni Lamin Yamal deb atashadi? Futbolchi ismining tarixiNega uni Lamin Yamal deb atashadi? Futbolchi ismining tarixiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi