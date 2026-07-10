Koinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondi

·0·Texno
Koinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondi

Astronomlar oʻn yillar davomida «radio-sukunat» holatida boʻlgan eng nodir neytron yulduzlaridan biri — markaziy ixcham obyektdan (CCO) ilk bor kuchsiz radiotoʻlqinlarni qayd etishga muvaffaq boʻlishdi. Ushbu kashfiyot koinotdagi oʻlik deb hisoblangan yulduz qoldiqlari aslida faol boʻlishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoy Fanlar akademiyasi Milliy astronomik observatoriyasi xodimi Zhang Lei boshchiligidagi xalqaro jamoa Janubiy Afrikadagi MeerKAT radioteleskopi yordamida 1E 1207.4-5209 obyekti impulslarini aniqladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu obyekt Somon yoʻli galaktikasida, Yerdan taxminan 10 ming yorugʻlik yili masofasida joylashgan boʻlib, u oʻta yangi yulduz portlashidan keyin qolgan qoldiqning markazida joylashgan.

«Moviy koʻz»ning kutilmagan faolligi

Mazkur neytron yulduzi oʻzining rentgen nurlanishi va yangi topilgan radiotoʻlqinlari kombinatsiyasi tufayli norasmiy ravishda «Moviy koʻz» (Blue Eye) nomini oldi. Olingan tasvirlarda yulduzning yorqin rentgen nurlanishi kosmik bulut markazidagi moviy rangli koʻz qorachigʻini eslatadi. MeerKAT kuzatuvlari shuni koʻrsatdiki, obyekt har 424 millisekundda bir marta takrorlanuvchi juda kuchsiz impulslarni tarqatmoqda.

Olimlarning fikricha, ushbu radio-signalning paydo boʻlishi 2015-yilda sodir boʻlgan «aylanishdagi uzilish» (spin glitch) hodisasi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Oʻshanda neytron yulduzining aylanish tezligi qisqa muddatga keskin oshgan edi. Bunday jarayon yulduz ichidagi oʻta zich moddaning harakati natijasida yuzaga keladi va u obyektning magnit maydonini kuchaytirgan yoki uning yoʻnalishini oʻzgartirgan boʻlishi mumkin.

Kashfiyotning ilmiy ahamiyati

Ushbu topilma zamonaviy astronomiya uchun bir qancha muhim xulosalarni taqdim etadi:

  • Hozirgacha «oʻlik» deb hisoblangan koʻplab neytron yulduzlari aslida juda kuchsiz radio-pulsarlar boʻlishi mumkin;
  • Galaktikamizda biz hali sezmagan, ammo faol boʻlgan pulsarlarning ulkan populyatsiyasi mavjudligi ehtimoli ortdi;
  • Bu hodisa SN 1987A kabi mashhur oʻta yangi yulduz qoldiqlarida nega hali ham radio-signallar topilmayotganini tushuntirib berishi mumkin.
Neytron yulduzlari massiv yulduzlar portlaganidan keyin ularning yadrosi oʻz gravitatsiyasi ostida siqilishi natijasida hosil boʻladi. Agar bunday obyekt kuchli magnit maydoniga ega boʻlsa, u pulsar deb ataladi. Biroq, markaziy ixcham obyektlar (CCO) uzoq vaqt davomida radiotoʻlqin tarqatmaydigan sirli jismlar boʻlib qolayotgan edi.

Hozirda astronomlar «Moviy koʻz»ni kuzatishda davom etmoqdalar. Asosiy savol shundan iboratki, ushbu kuchsiz radio-signal doimiymi yoki bu shunchaki 2015-yildagi ichki silkinishning vaqtinchalik asoratimi? Agar signal saqlanib qolsa, darsliklardagi neytron yulduzlari haqidagi boblarni qayta yozishga toʻgʻri keladi.

KosmosAstronomiyaNeytron YulduziPulsarMeerKAT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Max milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaMax milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaBugun, 15:57SpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiSpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 15:28Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiToshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiBugun, 15:03Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinWildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinBugun, 14:58Aloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiAloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiBugun, 14:20Misrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiMisrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi