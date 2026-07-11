Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqin

·34·Sport
Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqin

Angliyaning Manchester Yunayted klubi Chelsi yarim himoyachisi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishgani haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligida katta bahslarga sabab boʻlmoqda. Sky Sports nashrining maʼlum qilishicha, "qizil iblislar" 22 yoshli braziliyalik futbolchi uchun 50 million funt sterling toʻlashga tayyor. Biroq, klubning sobiq yulduzlari va ekspertlar bu transferni katta tavakkalchilik sifatida baholashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Yunayted afsonasi Nicky Butt ushbu xaridni tushunarsiz deb atadi. Uning fikricha, Andrey Santos hali Old Traffordda asosiy tarkibda oʻynash darajasiga chiqqanini isbotlay olgani yoʻq. Buttning taʼkidlashicha, bunday katta mablagʻ evaziga kelgan futbolchi zaxirada oʻtirish uchun emas, balki jamoa oʻyinini darhol kuchaytirish uchun sotib olinishi kerak.

Ekspertlarning shubhasi va transfer tahlili

Nicky Butt Paddy Power nashriga bergan intervyusida transfer narxi va futbolchining tajribasi oʻrtasidagi nomutanosiblikka eʼtibor qaratdi. "Agar u 25-30 million funtga sotib olinganda, buni tushunish mumkin edi. Ammo 50 million funt toʻlanayotgan boʻlsa, u darhol asosiy tarkibda maydonga tushishi shart. Men uning oʻyinlarini bir necha bor koʻrdim, lekin unda hayratlanarli biror jihatni sezmadim", — deydi sobiq yarim himoyachi.

Shuningdek, Butt oʻtgan mavsumda Chelsi safida bor-yoʻgʻi 13 ta oʻyinda qatnashgan futbolchining Manchester Yunayted kabi klubni qutqarib qolishiga ishonmayapti. Uning soʻzlariga koʻra, klub tayyor yulduz emas, balki hali oʻzini koʻrsatmagan "potensial"ni sotib olmoqda. Bu esa jamoaning hozirgi holatida xavfli qaror boʻlishi mumkin.

Nafaqat Manchester Yunayted vakillari, balki Chelsi va Arsenal sobiq aʼzosi Emmanuel Petit ham bu transferga shubha bilan qaramoqda. Petitning BOYLE Sports nashriga bergan intervyusida aytishicha, Andrey Santos Manchester Yunayteddagi bosimga va Chempionlar ligasi darajasidagi talablarga dosh berishi uchun ruhiy jihatdan butunlay qayta tiklanishi kerak.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Manchester Yunayted markaziy yarim himoya chizigʻida muammolarga duch kelayotgan bir paytda, yosh va tajribasiz futbolchiga tikilgan bu qadar katta pul jamoaning kelgusi mavsumdagi natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha klub rahbariyati bu borada rasmiy bayonot bergani yoʻq, biroq muzokaralar yakuniy bosqichda ekani aytilmoqda.

Manchester YunaytedChelseaAndrey SantosTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqidaBugun, 11:49«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdiBugun, 11:45«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqidaBugun, 11:39Gol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiGol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiBugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi