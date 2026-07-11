Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqin
Angliyaning Manchester Yunayted klubi Chelsi yarim himoyachisi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishgani haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligida katta bahslarga sabab boʻlmoqda. Sky Sports nashrining maʼlum qilishicha, "qizil iblislar" 22 yoshli braziliyalik futbolchi uchun 50 million funt sterling toʻlashga tayyor. Biroq, klubning sobiq yulduzlari va ekspertlar bu transferni katta tavakkalchilik sifatida baholashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Yunayted afsonasi Nicky Butt ushbu xaridni tushunarsiz deb atadi. Uning fikricha, Andrey Santos hali Old Traffordda asosiy tarkibda oʻynash darajasiga chiqqanini isbotlay olgani yoʻq. Buttning taʼkidlashicha, bunday katta mablagʻ evaziga kelgan futbolchi zaxirada oʻtirish uchun emas, balki jamoa oʻyinini darhol kuchaytirish uchun sotib olinishi kerak.
Ekspertlarning shubhasi va transfer tahliliNicky Butt Paddy Power nashriga bergan intervyusida transfer narxi va futbolchining tajribasi oʻrtasidagi nomutanosiblikka eʼtibor qaratdi. "Agar u 25-30 million funtga sotib olinganda, buni tushunish mumkin edi. Ammo 50 million funt toʻlanayotgan boʻlsa, u darhol asosiy tarkibda maydonga tushishi shart. Men uning oʻyinlarini bir necha bor koʻrdim, lekin unda hayratlanarli biror jihatni sezmadim", — deydi sobiq yarim himoyachi.
Shuningdek, Butt oʻtgan mavsumda Chelsi safida bor-yoʻgʻi 13 ta oʻyinda qatnashgan futbolchining Manchester Yunayted kabi klubni qutqarib qolishiga ishonmayapti. Uning soʻzlariga koʻra, klub tayyor yulduz emas, balki hali oʻzini koʻrsatmagan "potensial"ni sotib olmoqda. Bu esa jamoaning hozirgi holatida xavfli qaror boʻlishi mumkin.
Nafaqat Manchester Yunayted vakillari, balki Chelsi va Arsenal sobiq aʼzosi Emmanuel Petit ham bu transferga shubha bilan qaramoqda. Petitning BOYLE Sports nashriga bergan intervyusida aytishicha, Andrey Santos Manchester Yunayteddagi bosimga va Chempionlar ligasi darajasidagi talablarga dosh berishi uchun ruhiy jihatdan butunlay qayta tiklanishi kerak.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Manchester Yunayted markaziy yarim himoya chizigʻida muammolarga duch kelayotgan bir paytda, yosh va tajribasiz futbolchiga tikilgan bu qadar katta pul jamoaning kelgusi mavsumdagi natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha klub rahbariyati bu borada rasmiy bayonot bergani yoʻq, biroq muzokaralar yakuniy bosqichda ekani aytilmoqda.
…