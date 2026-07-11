Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi

·34·Sport
Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi

Senegal futboli afsonasi, qitʼaning eng yorqin yulduzlaridan biri Sadio Mane xalqaro maydondagi faoliyatiga nuqta qoʻyganini rasman maʼlum qildi. 34 yoshli hujumchi ushbu qarorni Senegal terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlangach qabul qildi. "Teranga sherlari" safida 14 yil davomida toʻp surgan futbolchi oʻz mamlakati tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrning asosiy ijrochisi boʻlib qoladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Le Quotidien nashri xabariga koʻra, Mane ushbu qarorini Shimoliy Amerikada oʻtgan mundialning nimchorak finalida Belgiyaga qarshi kechgan (2-3) alamli magʻlubiyatdan soʻng eʼlon qilgan. Dakar shahridan turib yoʻllagan xayrlashuv maktubida futbolchi xalqidan kutilgan natijalarga erisha olmagan vaziyatlar uchun uzr soʻradi va terma jamoa libosini kiygan har bir soniyada borini berganini taʼkidladi.

"Bilingki, men ushbu bayroq uchun hamma narsani qurbon qildim. Men doimo bor kuchimni berdim va vatanimiz uchun qattiq kurashdim", — deya taʼkidladi Sadio Mane oʻz murojaatida. U shuningdek, koʻp yillik faoliyati davomida uni qoʻllab-quvvatlab kelgan muxlislarga minnatdorchilik bildirib, ularning daldasi muvaffaqiyatlarining asosiy dvigateli boʻlganini eʼtirof etdi.

Afsonaviy meros va unutilmas gʻalabalar

Mane Senegal terma jamoasi safida jami 130 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning xalqaro miqyosdagi eng yirik yutugʻi sifatida Afrika Millatlar Kubogidagi gʻalabalari koʻriladi. Garchi 2025-yilgi finalda yuz bergan norozilik namoyishlari va hakamlik qarorlariga eʼtirozlar sababli oxirgi chempionlik unvoni bilan bogʻliq ziddiyatli holatlar yuzaga kelgan boʻlsa-da, Sadio zamonaviy Afrika futbolining haqiqiy ramzi boʻlib qolaveradi.

2026-yilgi Jahon chempionatida Mane jarohatdan endigina tiklanib qaytgani bois oʻzining eng yaxshi sport formasini namoyish eta olmadi. Shunga qaramay, u jamoa sardori sifatida maydonda va kiyinish xonasida yetakchilik qobiliyatini koʻrsatib, yosh futbolchilarga oʻrnak boʻldi. Uning ketishi Senegal futbolida butun bir davr yakunlanganidan dalolat beradi.

Hujumchi futbolchilik butsalarini mixga ilgan boʻlsa-da, sportdan butunlay ketmoqchi emas. Mane kelajakda oʻz tajribasini milliy futbol rivoji uchun sarflashga tayyorligini bildirdi. U murabbiylar shtabida, texnik direktor sifatida yoki futbol boshqaruvi organlarida faoliyat yuritish niyati borligini ochiqladi. Bu esa Senegal futboli muxlislari uchun afsonaning yangi qiyofada qaytishiga umid bagʻishlaydi.

Sadio ManeSenegalFutbolTransferJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqidaBugun, 11:49«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdiBugun, 11:45«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqidaBugun, 11:39Gol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiGol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiBugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi