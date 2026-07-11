Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi
Senegal futboli afsonasi, qitʼaning eng yorqin yulduzlaridan biri Sadio Mane xalqaro maydondagi faoliyatiga nuqta qoʻyganini rasman maʼlum qildi. 34 yoshli hujumchi ushbu qarorni Senegal terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlangach qabul qildi. "Teranga sherlari" safida 14 yil davomida toʻp surgan futbolchi oʻz mamlakati tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrning asosiy ijrochisi boʻlib qoladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Le Quotidien nashri xabariga koʻra, Mane ushbu qarorini Shimoliy Amerikada oʻtgan mundialning nimchorak finalida Belgiyaga qarshi kechgan (2-3) alamli magʻlubiyatdan soʻng eʼlon qilgan. Dakar shahridan turib yoʻllagan xayrlashuv maktubida futbolchi xalqidan kutilgan natijalarga erisha olmagan vaziyatlar uchun uzr soʻradi va terma jamoa libosini kiygan har bir soniyada borini berganini taʼkidladi.
"Bilingki, men ushbu bayroq uchun hamma narsani qurbon qildim. Men doimo bor kuchimni berdim va vatanimiz uchun qattiq kurashdim", — deya taʼkidladi Sadio Mane oʻz murojaatida. U shuningdek, koʻp yillik faoliyati davomida uni qoʻllab-quvvatlab kelgan muxlislarga minnatdorchilik bildirib, ularning daldasi muvaffaqiyatlarining asosiy dvigateli boʻlganini eʼtirof etdi.
Afsonaviy meros va unutilmas gʻalabalarMane Senegal terma jamoasi safida jami 130 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning xalqaro miqyosdagi eng yirik yutugʻi sifatida Afrika Millatlar Kubogidagi gʻalabalari koʻriladi. Garchi 2025-yilgi finalda yuz bergan norozilik namoyishlari va hakamlik qarorlariga eʼtirozlar sababli oxirgi chempionlik unvoni bilan bogʻliq ziddiyatli holatlar yuzaga kelgan boʻlsa-da, Sadio zamonaviy Afrika futbolining haqiqiy ramzi boʻlib qolaveradi.
2026-yilgi Jahon chempionatida Mane jarohatdan endigina tiklanib qaytgani bois oʻzining eng yaxshi sport formasini namoyish eta olmadi. Shunga qaramay, u jamoa sardori sifatida maydonda va kiyinish xonasida yetakchilik qobiliyatini koʻrsatib, yosh futbolchilarga oʻrnak boʻldi. Uning ketishi Senegal futbolida butun bir davr yakunlanganidan dalolat beradi.
Hujumchi futbolchilik butsalarini mixga ilgan boʻlsa-da, sportdan butunlay ketmoqchi emas. Mane kelajakda oʻz tajribasini milliy futbol rivoji uchun sarflashga tayyorligini bildirdi. U murabbiylar shtabida, texnik direktor sifatida yoki futbol boshqaruvi organlarida faoliyat yuritish niyati borligini ochiqladi. Bu esa Senegal futboli muxlislari uchun afsonaning yangi qiyofada qaytishiga umid bagʻishlaydi.
…