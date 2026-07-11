Qashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandi

·32·O‘zbekiston
Qashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandi

Qashqadaryo viloyatida «Qashqadaryo suv ta’minoti» AJ mutaxassisi fuqarodan pul olayotgan vaqtda ushlandi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u rasmiylashtirilgan dalolatnomani sudga yubormaslik va hisoblangan zararni bekor qilishni va’da qilgan.

Mazkur holat bo‘yicha firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Mutaxassis qanday va’da bergan?

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Qashqadaryo viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o‘tkazildi.

Unda «Qashqadaryo suv ta’minoti» AJning ichimlik suvi tizimi nazorat bo‘limi mutaxassisi S.M. firibgarlikda gumonlanib ushlangan.

Tergovga qadar tekshiruv materiallariga ko‘ra, mutaxassis fuqaro X.B.ning o‘g‘li N.B.ga nisbatan ichimlik suvidan noqonuniy foydalanganlik bo‘yicha rasmiylashtirilgan dalolatnomani sudga yubormaslikni va’da qilgan.

Shuningdek, u qayta hisob-kitob o‘tkazib, yetkazilgan zarar summasini bekor qilib berishini aytgan.

Pul plastik kartaga o‘tkazilgan

Ma’lum qilinishicha, mutaxassis xizmat mavqeidan foydalanib, ushbu «xizmatlari» evaziga 1,2 million so‘m talab qilgan.

Pul uning bank plastik kartasiga o‘tkazilgan vaqtda u ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Tezkor tadbir davomida mablag‘ protsessual tartibda qaytarilib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi — firibgarlik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ayni paytda voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari davom etmoqda.

ҚашқадарёҚашқадарё Сув ТаминотиБош прокуратура
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiQariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiBugun, 11:14Toshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiToshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiBugun, 10:40Toshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladiToshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladiKecha, 22:52Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandiToshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandiKecha, 22:30Prezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiPrezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiKecha, 17:31O‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaO‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaKecha, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija