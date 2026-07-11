«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida

·29·Sport
«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida

Braziliya terma jamoasi hujumchisi Vinisius Junior Jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokdan so‘ng ilk bor muxlislarga bayonot bilan chiqdi. «Pentakampeonlar» musobaqaning 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, kutilmaganda JCH-2026ni juda erta tark etgan edi. Zamin.uz futbolchining mag‘lubiyatdan keyingi alamli munosabatini taqdim etadi.

«Buni anglab yetish uchun bir necha kun kerak bo‘ldi»

Vinisius ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida muxlislarga murojaat yo‘llab, turnir natijasidan juda xafsalasi pir bo‘lganini yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, ushbu og‘ir zarbani hazm qilish va o‘ziga kelish uchun unga bir necha kun vaqt talab etilgan.

Vinisius Juniorning ijtimoiy tarmoqdagi bayonotidan: «Deyarli to‘rt yil o‘tdi, va men yana jahon chempionatidagi navbatdagi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar yozish haqida o‘ylayapman. Turli yoshdagi shunchaki ko‘p insonlarning menga ishongani, orzumizni bo‘lishgani, qo‘llab-quvvatlaganini ko‘rdimki, sukut saqlash adolatdan bo‘lmasdi.

Terma jamoa futbolkasini kiyish — hayotimdagi eng katta iftixor. Jahon chempionatini 1/8 finalda tark etish esa ifoda etish qiyin bo‘lgan alamli hissiyot. Qanchalik tayyorgarlik ko‘rganimni, qanchalik jamlanganimni, bu musobaqani sizlar uchun, oilam uchun qay darajada xohlaganimni yaxshi bilaman. Xafagarchilik hissi beqiyos. Bizda ko‘proq natijaga erishishga qodir jamoa bor edi, ammo bunga erisholmadik. Hammaning oldida uzr so‘rayman va yana orzumiz — dunyo futboli cho‘qqisiga qaytish uchun kurashishda davom etaman».

Vinisius murojaatining 3 ta asosiy nuqtasi

Futbolchining bayonoti muxlislar uchun ham alamli, ham umidbaxsh ruhda bo‘ldi:

  • Milliy g‘urur: Mag‘lubiyatga qaramay, Vinisius uchun Braziliya terma jamoasi sharafini himoya qilish hayotidagi eng katta faxr bo‘lib qolishini bildirdi.

  • Mas’uliyat va uzr: Hujumchi jamoaning bundan ancha yuqori natijalarga qodir bo‘lganini tan oldi va kutilgan o‘yinni ko‘rsata olmagani uchun barcha futbol ishqibozlaridan rasman uzr so‘radi.

  • Kelajakka va’da: Braziliyalik yulduz sukut saqlamay, orzulari yo‘lida to‘xtab qolmasligini hamda jamoani qaytadan dunyo futboli cho‘qqisiga olib chiqish uchun oxirigacha kurashishini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdiBugun, 11:45«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqidaBugun, 11:39Gol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiGol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiBugun, 11:37De la Fuente Fransiyaga chaqiriq tashladi: «Buni faqat biz qila olamiz»De la Fuente Fransiyaga chaqiriq tashladi: «Buni faqat biz qila olamiz»Bugun, 11:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi