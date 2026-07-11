«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida
Braziliya terma jamoasi hujumchisi Vinisius Junior Jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokdan so‘ng ilk bor muxlislarga bayonot bilan chiqdi. «Pentakampeonlar» musobaqaning 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, kutilmaganda JCH-2026ni juda erta tark etgan edi. Zamin.uz futbolchining mag‘lubiyatdan keyingi alamli munosabatini taqdim etadi.
«Buni anglab yetish uchun bir necha kun kerak bo‘ldi»
Vinisius ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida muxlislarga murojaat yo‘llab, turnir natijasidan juda xafsalasi pir bo‘lganini yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, ushbu og‘ir zarbani hazm qilish va o‘ziga kelish uchun unga bir necha kun vaqt talab etilgan.
Vinisius Juniorning ijtimoiy tarmoqdagi bayonotidan: «Deyarli to‘rt yil o‘tdi, va men yana jahon chempionatidagi navbatdagi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar yozish haqida o‘ylayapman. Turli yoshdagi shunchaki ko‘p insonlarning menga ishongani, orzumizni bo‘lishgani, qo‘llab-quvvatlaganini ko‘rdimki, sukut saqlash adolatdan bo‘lmasdi.
Terma jamoa futbolkasini kiyish — hayotimdagi eng katta iftixor. Jahon chempionatini 1/8 finalda tark etish esa ifoda etish qiyin bo‘lgan alamli hissiyot. Qanchalik tayyorgarlik ko‘rganimni, qanchalik jamlanganimni, bu musobaqani sizlar uchun, oilam uchun qay darajada xohlaganimni yaxshi bilaman. Xafagarchilik hissi beqiyos. Bizda ko‘proq natijaga erishishga qodir jamoa bor edi, ammo bunga erisholmadik. Hammaning oldida uzr so‘rayman va yana orzumiz — dunyo futboli cho‘qqisiga qaytish uchun kurashishda davom etaman».
Vinisius murojaatining 3 ta asosiy nuqtasi
Futbolchining bayonoti muxlislar uchun ham alamli, ham umidbaxsh ruhda bo‘ldi:
Milliy g‘urur: Mag‘lubiyatga qaramay, Vinisius uchun Braziliya terma jamoasi sharafini himoya qilish hayotidagi eng katta faxr bo‘lib qolishini bildirdi.
Mas’uliyat va uzr: Hujumchi jamoaning bundan ancha yuqori natijalarga qodir bo‘lganini tan oldi va kutilgan o‘yinni ko‘rsata olmagani uchun barcha futbol ishqibozlaridan rasman uzr so‘radi.
Kelajakka va’da: Braziliyalik yulduz sukut saqlamay, orzulari yo‘lida to‘xtab qolmasligini hamda jamoani qaytadan dunyo futboli cho‘qqisiga olib chiqish uchun oxirigacha kurashishini ta’kidladi.
…