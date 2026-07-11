Venesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar bor

·65·Dunyo
Venesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar bor

Venesuela tabiiy ofatlar girdobidan hali ham chiqolmayapti. Bugun, 11 iyul kuni mamlakat poytaxti Karakasda 3 magnitudali navbatdagi zilzila qayd etildi. Bu haqda The Guardian nashri xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning 24 iyun kuni sodir bo‘lgan kuchli zilzilalar oqibatida halok bo‘lganlar soni 4 118 nafarga yetgan. Yana 16 ming 740 kishi turli darajada jarohat olgan, minglab fuqarolar esa hanuz bedarak yo‘qolganlar ro‘yxatida qolmoqda.

Mutaxassislar ushbu tabiiy ofatni so‘nggi yuz yildan ortiq vaqt ichida Venesuelada kuzatilgan eng vayronkor zilzilalardan biri deya baholamoqda. Ayniqsa, qirg‘oqbo‘yidagi La-Guayra shtatida ko‘plab turar joylar va infratuzilma jiddiy zarar ko‘rgan.

Rasmiylar tirik qolganlarni qidirish-qutqarish ishlari yakunlanganini bildirgan. Shunga qaramay, yaqinlaridan darak topa olmagan fuqarolar xarobalar orasida ularni izlashda davom etmoqda.

11 iyul kuni sodir bo‘lgan navbatdagi zilzila ortidan Karakasdagi ayrim binolardan odamlar ehtiyot chorasi sifatida evakuatsiya qilindi.

Shu bilan birga, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Venesueladagi gumanitar inqirozni yumshatish maqsadida qariyb 300 million AQSH dollari miqdorida yordam ajratishga chaqirdi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, uy-joy va infratuzilmaga yetkazilgan zarar 37 milliard AQSH dollariga baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiZelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiBugun, 10:14Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)Bugun, 09:4870 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandi70 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandiBugun, 01:53«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdiKecha, 23:03Yevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaYevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaKecha, 22:58Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiArxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiKecha, 22:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi