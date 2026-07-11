Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)
Xitoyning kuchli suv toshqinlari kuzatilayotgan hududlarida qutqaruv ishlariga og‘ir yuk ko‘tara oladigan dronlar jalb etildi. Zamonaviy qurilmalar nafaqat zarur yuklarni yetkazish, balki xavfli hududlarda qolib ketgan aholini evakuatsiya qilishda ham qo‘llanilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda suv bilan qurshab olingan hududlarda qolgan fuqarolar maxsus dronlar yordamida xavfsiz joylarga olib chiqilayotgani aks etgan. Ushbu kadrlar qisqa vaqt ichida millionlab foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.
Qutqaruv xizmatlari ma’lumotiga ko‘ra, bunday dronlardan asosan oziq-ovqat, ichimlik suvi, dori-darmon va boshqa zarur anjomlarni yetkazib berishda foydalaniladi. Biroq vaziyat og‘irlashgan paytlarda ular odamlarni xavfli hududlardan olib chiqish uchun ham safarbar etilmoqda.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday texnologiyalar tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etishda qutqaruv ishlarini tezlashtirish va insonlar hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
…