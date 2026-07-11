Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)

·62·Dunyo
Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)

Xitoyning kuchli suv toshqinlari kuzatilayotgan hududlarida qutqaruv ishlariga og‘ir yuk ko‘tara oladigan dronlar jalb etildi. Zamonaviy qurilmalar nafaqat zarur yuklarni yetkazish, balki xavfli hududlarda qolib ketgan aholini evakuatsiya qilishda ham qo‘llanilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda suv bilan qurshab olingan hududlarda qolgan fuqarolar maxsus dronlar yordamida xavfsiz joylarga olib chiqilayotgani aks etgan. Ushbu kadrlar qisqa vaqt ichida millionlab foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.

Qutqaruv xizmatlari ma’lumotiga ko‘ra, bunday dronlardan asosan oziq-ovqat, ichimlik suvi, dori-darmon va boshqa zarur anjomlarni yetkazib berishda foydalaniladi. Biroq vaziyat og‘irlashgan paytlarda ular odamlarni xavfli hududlardan olib chiqish uchun ham safarbar etilmoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday texnologiyalar tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etishda qutqaruv ishlarini tezlashtirish va insonlar hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiZelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiBugun, 10:14Venesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar borVenesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar borBugun, 10:0470 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandi70 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandiBugun, 01:53«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdiKecha, 23:03Yevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaYevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaKecha, 22:58Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiArxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiKecha, 22:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi