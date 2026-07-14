11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?

·52·Dunyo
11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?

Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida umumiy qiymati qariyb 10,9 milliard dollar bo‘lgan ulkan loyiha — inson salomatligi va farovon turmushiga mo‘ljallangan Fahid oroli barpo etilmoqda. Loyihani 2029 yilda to‘liq foydalanishga topshirish rejalashtirilgan.

Loyiha Abu Dabi hukumatiga qarashli Aldar Development kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Kompaniya vakillari ta’kidlashicha, oroldagi har bir bino, infratuzilma va hudud insonning jismoniy hamda ruhiy salomatligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini inobatga olgan holda loyihalashtirilgan.

2,7 million kvadrat metr maydonni egallaydigan orolda 6 mingdan ziyod turar joy, zamonaviy kvartiralar, premium villalar, savdo nuqtalari, plyaj klublari va suv sporti markazlari barpo etiladi. Uy-joylarning narxi 517 ming dollardan boshlanib, 2 million dollargacha yetadi.

Fahid orolining markaziy qismi orqali uzunligi 10 kilometr bo‘lgan Berm parki o‘tadi. U yerda yugurish va velosiped yo‘laklari tashkil etiladi. Shuningdek, ichki yo‘llarning 70 foizdan ortig‘i soyali hududlardan iborat bo‘lib, aholining piyoda harakatlanishi uchun qulay muhit yaratiladi.

2028 yilda orolda Buyuk Britaniyaning mashhur King‘s College School Wimbledon xususiy maktabi filiali ish boshlaydi. U sog‘lom ta’lim muhitini ta’minlash bo‘yicha xalqaro Fitwel sertifikatiga ega ilk maktab sifatida faoliyat yuritadi.

Fahid orolining o‘zi ham Fitwel tizimida eng yuqori — uch yulduzli reytingni qo‘lga kiritgan dunyodagi birinchi loyihaga aylandi. Bunda jismoniy faollik, sog‘lom ovqatlanish, ruhiy barqarorlik va kasalliklarning oldini olish kabi muhim mezonlar inobatga olingan.

Mutaxassislar fikricha, ushbu loyiha kelajakda inson salomatligiga yo‘naltirilgan shaharsozlikning yangi namunasi sifatida e’tirof etilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiUchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiBugun, 12:01Tojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiTojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiBugun, 11:52Trampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdiTrampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdiBugun, 10:23AQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiAQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiBugun, 09:23Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiRossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiBugun, 09:15Belarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBelarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi