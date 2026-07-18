Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqda
Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka kundalik odat sifatida qarashga chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, ozodalik biror idora yoki alohida xodimlar zimmasidagi ish emas, balki har bir fuqaroning shaxsiy mas’uliyati bo‘lishi kerak.
Bu yondashuv “Toza Hindiston” (Swachh Bharat Abhiyan) dasturi doirasida ilgari surilmoqda. Dastur sanitariya va gigiyena sharoitlarini yaxshilash, jamoat joylarida tozalikni saqlash va aholi orasida ekologik madaniyatni oshirishga qaratilgan.
Asosiy e’tibor ko‘chalarga chiqindi tashlashni kamaytirish, jamoat hududlarini tartibli saqlash va shaxsiy gigiyenaga rioya qilishga qaratilmoqda. Maqsad, tozalikni vaqtinchalik aksiya emas, doimiy turmush tarziga aylantirishdir.
Tashabbus doirasida suv havzalari va daryolarni ifloslanishdan himoya qilish masalasi ham muhim o‘rin tutadi. Gang daryosini asrash va atrof-muhitga nisbatan mas’uliyatni kuchaytirish bo‘yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda.
Shu bilan birga, Hindistonda jamoat hojatxonalarini qurish va aholi uchun sanitariya sharoitlarini yaxshilash ishlari ham davom etmoqda. Bu choralar gigiyena madaniyatini kengaytirish va aholi salomatligi uchun xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi.
…