Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildi
Dunyoning eng boy tadbirkorlaridan biri Elon Musk oʻzining xAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi avlod sunʼiy intellekt modeli haqida muhim maʼlumotlarni ochiqladi. Maʼlum qilinishicha, 2 trillion parametrga ega boʻlgan ushbu yangi til modeli oʻzining imkoniyatlari boʻyicha hozirgi Grok 4.5 versiyasidan sezilarli darajada oʻzib ketadi. Muskning taʼkidlashicha, yangi model kelasi haftadayoq oʻqitish jarayonining birinchi bosqichini yakunlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangilik texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda, chunki parametrlar sonining ortishi sunʼiy intellektning mantiqiy fikrlash, murakkab masalalarni yechish va inson nutqini tushunish qobiliyatini tubdan yaxshilaydi. ixbt.com nashrining yozishicha, Elon Musk yangi modelni barcha koʻrsatkichlar boʻyicha Grok 4.5 dan ustun deb hisoblamoqda.
Raqobat va samaradorlik masalasiYangi modelning asosiy raqobatchisi sifatida Xitoyning Moonshot AI kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Kimi K3 modeli koʻrilmoqda. Kimi K3 hozirda 2,8 trillion parametr bilan dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli hisoblanadi. Biroq xAI tadqiqotchisi Min Choyning maʼlumotlariga koʻra, Muskning modellari resurslardan foydalanish borasida ancha tejamkor.
Tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, Kimi modelida vazifalarni bajarish xAI arxitekturasiga qaraganda taxminan uch barobar qimmatga tushadi. Bu esa Elon Musk jamoasi nafaqat quvvatga, balki iqtisodiy samaradorlikka ham urgʻu berayotganidan dalolat beradi. Yangi model Grok 4.5 ning yuqori tezlikdagi generatsiya xususiyatlarini saqlab qolgan holda, sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtariladi.
Eslatib oʻtamiz, Grok 4.5 modeli 2026-yil iyul oyi yakunlariga koʻra Long-Horizon Terminal-Bench reytingida birinchi oʻrinni egallagan edi. Bu xAI kompaniyasining qisqa vaqt ichida OpenAI va Google kabi gigantlar bilan tengma-teng raqobatlashish darajasiga chiqqanini koʻrsatadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday global raqobat muhim, chunki bu sunʼiy intellekt xizmatlarining arzonlashishi va sifatining oshishiga xizmat qiladi.
Hozirda xAI jamoasi yangi modelni yakuniy sinovlardan oʻtkazishga tayyorlanmoqda. Agar Elon Musk vaʼda qilganidek, yangi tizim ham tezkor, ham oʻta aqlli boʻlib chiqsa, bu sunʼiy intellekt bozoridagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Kelgusi haftada kutilayotgan birinchi bosqich yakunlari yangi modelning real imkoniyatlari haqida koʻproq tasavvur beradi.
…