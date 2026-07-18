Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildi

·0·Texno
Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildi

Dunyoning eng boy tadbirkorlaridan biri Elon Musk oʻzining xAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi avlod sunʼiy intellekt modeli haqida muhim maʼlumotlarni ochiqladi. Maʼlum qilinishicha, 2 trillion parametrga ega boʻlgan ushbu yangi til modeli oʻzining imkoniyatlari boʻyicha hozirgi Grok 4.5 versiyasidan sezilarli darajada oʻzib ketadi. Muskning taʼkidlashicha, yangi model kelasi haftadayoq oʻqitish jarayonining birinchi bosqichini yakunlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangilik texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda, chunki parametrlar sonining ortishi sunʼiy intellektning mantiqiy fikrlash, murakkab masalalarni yechish va inson nutqini tushunish qobiliyatini tubdan yaxshilaydi. ixbt.com nashrining yozishicha, Elon Musk yangi modelni barcha koʻrsatkichlar boʻyicha Grok 4.5 dan ustun deb hisoblamoqda.

Raqobat va samaradorlik masalasi

Yangi modelning asosiy raqobatchisi sifatida Xitoyning Moonshot AI kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Kimi K3 modeli koʻrilmoqda. Kimi K3 hozirda 2,8 trillion parametr bilan dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli hisoblanadi. Biroq xAI tadqiqotchisi Min Choyning maʼlumotlariga koʻra, Muskning modellari resurslardan foydalanish borasida ancha tejamkor.

Tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, Kimi modelida vazifalarni bajarish xAI arxitekturasiga qaraganda taxminan uch barobar qimmatga tushadi. Bu esa Elon Musk jamoasi nafaqat quvvatga, balki iqtisodiy samaradorlikka ham urgʻu berayotganidan dalolat beradi. Yangi model Grok 4.5 ning yuqori tezlikdagi generatsiya xususiyatlarini saqlab qolgan holda, sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtariladi.

Eslatib oʻtamiz, Grok 4.5 modeli 2026-yil iyul oyi yakunlariga koʻra Long-Horizon Terminal-Bench reytingida birinchi oʻrinni egallagan edi. Bu xAI kompaniyasining qisqa vaqt ichida OpenAI va Google kabi gigantlar bilan tengma-teng raqobatlashish darajasiga chiqqanini koʻrsatadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday global raqobat muhim, chunki bu sunʼiy intellekt xizmatlarining arzonlashishi va sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Hozirda xAI jamoasi yangi modelni yakuniy sinovlardan oʻtkazishga tayyorlanmoqda. Agar Elon Musk vaʼda qilganidek, yangi tizim ham tezkor, ham oʻta aqlli boʻlib chiqsa, bu sunʼiy intellekt bozoridagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Kelgusi haftada kutilayotgan birinchi bosqich yakunlari yangi modelning real imkoniyatlari haqida koʻproq tasavvur beradi.

Elon MuskXAIGrokSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandiApple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandiBugun, 17:02Xitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqdaXitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqdaBugun, 16:28Hindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiHindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiBugun, 15:20Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiRobotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiBugun, 14:52NASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiNASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiBugun, 14:28Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraHonor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi