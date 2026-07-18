Tottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlida

·0·Sport
Tottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlida

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirgan holda, Manchester Siti qanot hujumchisi Savinho bilan shartnoma imzolashga juda yaqin turibdi. Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu transferning umumiy qiymati 65 million funt sterlingni tashkil etishi kutilmoqda. Braziliyalik futbolchi uzoq vaqtdan beri "shporlar"ning qiziqishlari doirasida boʻlib kelayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tottenxem jamoasi oʻtgan mavsumdagi omadsiz ishtirokdan soʻng, yangi bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshchiligida tarkibni tubdan isloh qilishga kirishgan. 22 yoshli Savinho ushbu islohotlarning muhim boʻlagiga aylanishi kutilmoqda. Maʼlum boʻlishicha, London klubi braziliyalik iqtidor egasini oʻtgan yilgi transfer oynasida ham kuzatgan, biroq oʻshanda kelishuv amalga oshmagan edi.

Transfer bozoridagi rekord xarajatlar

Ushbu yozgi transfer mavsumi Tottenxem uchun misli koʻrilmagan darajada qimmatga tushmoqda. Roberto De Zerbi jamoani kuchaytirish uchun allaqachon 200 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflab boʻldi. Savinhoning transferi esa klubning ambitsiyalari naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi. Mutaxassislarning fikricha, klub transfer oynasi yopilgunga qadar yana bir necha yangi nomlarni eʼlon qilishi mumkin.

Savinho uchun Manchester Siti safidagi faoliyati unchalik omadli kechmadi. Oʻtgan mavsumda u Angliya Premer-ligasida 24 ta uchrashuvda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, Tottenxem murabbiylar shtabi futbolchining salohiyatiga yuqori baho bermoqda va u De Zerbi tizimida oʻzining eng yaxshi qirralarini namoyish eta olishiga ishonmoqda.

Futbolchining oʻzi ham ijtimoiy tarmoqlar orqali Manchesterni tark etishiga ishora qildi. U Instagram sahifasiga chamadon va "biroz koʻngil yozishga ketdim" degan yozuvli suratni joylashtirdi. Bu holat muxlislar orasida uning London klubiga oʻtishi deyarli hal boʻlgani haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi.

Manchester Siti va Tottenxemning kelajakdagi rejalari

Manchester Siti esa braziliyalik futbolchining oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlab yuborgan. Goal.com xabariga koʻra, "shaharliklar" nazariga Pari Sen-Jermenning yosh iqtidori Ibrahim Mbaye tushgan. Qizigʻi shundaki, 18 yoshli ushbu futbolchiga Tottenxem, Aston Villa va RB Leipzig klublari ham daʼvogarlik qilmoqda.

Oʻtgan mavsumni turnir jadvalining 17-pogʻonasida yakunlagan Tottenxem uchun tarkibni chuqurlashtirish hayot-mamot masalasidir. De Zerbi ayniqsa hujum chizigʻida raqobatni kuchaytirishni maqsad qilgan. Shu bilan birga, murabbiy jamoaning boshqa aʼzolari bilan ham muloqot oʻtkazmoqda. Football London nashrining yozishicha, u 21 yoshli Mathys Tel bilan suhbatlashib, yangi transferlarga qaramay, u 2026-27 yilgi mavsum rejalarida ham muhim oʻrin tutishini taʼkidlagan.

TottenxemManchester SitiSavinhoTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladi«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladiBugun, 17:06Real Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiReal Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiBugun, 16:12Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Bugun, 16:00Andres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqAndres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqBugun, 15:31JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 15:2291-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)Bugun, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi