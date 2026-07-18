Tottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlida
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirgan holda, Manchester Siti qanot hujumchisi Savinho bilan shartnoma imzolashga juda yaqin turibdi. Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu transferning umumiy qiymati 65 million funt sterlingni tashkil etishi kutilmoqda. Braziliyalik futbolchi uzoq vaqtdan beri "shporlar"ning qiziqishlari doirasida boʻlib kelayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tottenxem jamoasi oʻtgan mavsumdagi omadsiz ishtirokdan soʻng, yangi bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshchiligida tarkibni tubdan isloh qilishga kirishgan. 22 yoshli Savinho ushbu islohotlarning muhim boʻlagiga aylanishi kutilmoqda. Maʼlum boʻlishicha, London klubi braziliyalik iqtidor egasini oʻtgan yilgi transfer oynasida ham kuzatgan, biroq oʻshanda kelishuv amalga oshmagan edi.
Transfer bozoridagi rekord xarajatlarUshbu yozgi transfer mavsumi Tottenxem uchun misli koʻrilmagan darajada qimmatga tushmoqda. Roberto De Zerbi jamoani kuchaytirish uchun allaqachon 200 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflab boʻldi. Savinhoning transferi esa klubning ambitsiyalari naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi. Mutaxassislarning fikricha, klub transfer oynasi yopilgunga qadar yana bir necha yangi nomlarni eʼlon qilishi mumkin.
Savinho uchun Manchester Siti safidagi faoliyati unchalik omadli kechmadi. Oʻtgan mavsumda u Angliya Premer-ligasida 24 ta uchrashuvda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, Tottenxem murabbiylar shtabi futbolchining salohiyatiga yuqori baho bermoqda va u De Zerbi tizimida oʻzining eng yaxshi qirralarini namoyish eta olishiga ishonmoqda.
Futbolchining oʻzi ham ijtimoiy tarmoqlar orqali Manchesterni tark etishiga ishora qildi. U Instagram sahifasiga chamadon va "biroz koʻngil yozishga ketdim" degan yozuvli suratni joylashtirdi. Bu holat muxlislar orasida uning London klubiga oʻtishi deyarli hal boʻlgani haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi.
Manchester Siti va Tottenxemning kelajakdagi rejalariManchester Siti esa braziliyalik futbolchining oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlab yuborgan. Goal.com xabariga koʻra, "shaharliklar" nazariga Pari Sen-Jermenning yosh iqtidori Ibrahim Mbaye tushgan. Qizigʻi shundaki, 18 yoshli ushbu futbolchiga Tottenxem, Aston Villa va RB Leipzig klublari ham daʼvogarlik qilmoqda.
Oʻtgan mavsumni turnir jadvalining 17-pogʻonasida yakunlagan Tottenxem uchun tarkibni chuqurlashtirish hayot-mamot masalasidir. De Zerbi ayniqsa hujum chizigʻida raqobatni kuchaytirishni maqsad qilgan. Shu bilan birga, murabbiy jamoaning boshqa aʼzolari bilan ham muloqot oʻtkazmoqda. Football London nashrining yozishicha, u 21 yoshli Mathys Tel bilan suhbatlashib, yangi transferlarga qaramay, u 2026-27 yilgi mavsum rejalarida ham muhim oʻrin tutishini taʼkidlagan.
…