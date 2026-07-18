Turkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldi

·0·Dunyo
Turkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldi

Turkiyaning Manisa viloyatida oilaviy janjal og‘ir oqibat bilan tugadi. Mast holatda bo‘lgani aytilgan erkak rafiqasi bilan tortishuv vaqtida unga tan jarohati yetkazgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, erkak avval xotinining bo‘ynidan bo‘g‘a boshlagan. Ayol qarshilik ko‘rsatganidan keyin u rafiqasining burnini tishlab uzib olgan.

Voqea joyiga qutqaruv va yong‘in xavfsizligi xizmati xodimlari yetib kelgan. Ular ayolni balkon orqali xavfsiz joyga olib chiqqan.

Jabrlanuvchi shifoxonaga yetkazilgan. U yerda shifokorlar operatsiya o‘tkazib, uzilgan burnini qayta tiklashgan.

Hozirda ushbu holat yuzasidan erkakka nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildiHindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildiBugun, 16:53Dunyoning eng mazali taomlari qaysi davlatda? Reyting e’lon qilindiDunyoning eng mazali taomlari qaysi davlatda? Reyting e’lon qilindiBugun, 16:42Xitoyda plyajga 100 mingga yaqin o‘lik baliqlar chiqib qoldi (video)Xitoyda plyajga 100 mingga yaqin o‘lik baliqlar chiqib qoldi (video)Bugun, 14:087,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi7,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindiBugun, 13:03Wildberries omborlariga dronlar zarbasi: qurbonlar va o‘nlab yaradorlar borWildberries omborlariga dronlar zarbasi: qurbonlar va o‘nlab yaradorlar borBugun, 13:01Maktab ekskursiyasi fojiaga aylandi: 20 nafar bola halok bo‘ldiMaktab ekskursiyasi fojiaga aylandi: 20 nafar bola halok bo‘ldiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?