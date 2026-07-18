Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»

·0·Dunyo
Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»

Eronning Fars davlat axborot agentligi ijtimoiy tarmoqlarda AQSH prezidenti Donald Trampga nisbatan jiddiy xavotir uyg‘otgan videomaterialni tarqatdi. Ingliz tilidagi "Where can Trump be killed?" («Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?») sarlavhasi ostida e’lon qilingan ushbu video AQSH rasmiylarini hushyor tortishga majbur qildi.

Zamin.uz AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlikning yangi to‘lqini hamda Trampning xavfsizligiga oid so‘nggi tafsilotlarni taqdim etadi.

Video mazmuni va Vashingtonning munosabati

Tarqatilgan materialda Donald Trampning Florida shtatidagi taxminiy harakat yo‘nalishi sxemasi aks ettirilgan.

  • Videoda Amerika yetakchisining aeroportdan Palm-Bichdagi Mar-a-Lago qarorgohigacha bo‘lgan harakatlanish yo‘li ko‘rsatilgan.

  • Nashr mualliflari ushbu marshrutdagi ko‘priklardan birini alohida ta’kidlab, uni xavfsizlik nuqtayi nazaridan potensial zaif joy deb atashgan.

  • Ushbu material dastlab X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida paydo bo‘lgan va keyinchalik o‘chirib tashlangan bo‘lsa-da, uning nusxalari boshqa platformalarda saqlanib qolgan.

  • G‘arb ommaviy axborot vositalari videoda tasvirlangan yo‘nalish ochiq kartografik ma’lumotlarga to‘liq mos kelmasligiga e’tibor qaratib, taqdim etilgan sxemaning aniqligini shubha ostiga oldi.

Amerika razvedka xizmatlari ushbu tahdidga tezkorlik bilan munosabat bildirdi. Prezident qarorgohi atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirildi va uning harakatlanishi bo‘yicha amaldagi protokollar qayta ko‘rib chiqildi.

Oyatulloh Xomanaiyning o‘limi va Eronning qasos rejasi

RTVI nashrining yozishicha, mazkur videoning tarqalishi Eron rasmiylarining mamlakat oliy rahbari oyatulloh Ali Xomanaiyning o‘limi uchun qasos olish niyati haqidagi bayonotlari fonida yuz berdi.

Eron oliy rahbari 2026 yilning 28 fevral kuni Isroilning uning qarorgohiga uyushtirgan hujumi natijasida halok bo‘lgan edi. Eron tomoni bir necha bor javob harakatlariga tayyorgarlik ko‘rayotganini ma’lum qildi, Xomanaini dafn etish marosimi esa faqatgina shu yilning iyul oyi boshida bo‘lib o‘tdi.

Trampga qilingan avvalgi hujumlar xronologiyasi

Ushbu voqea Donald Trampga qarshi avval sodir bo‘lgan suiqasd urinishlari va tahdidlar fonida vaziyatni yanada jiddiylashtirdi. Oxirgi yillarda siyosatchi bir necha bor o‘lim xavfiga duch kelgan:

Sana va Joy

Voqea tafsiloti

Natija va Jazo

2024 yil iyul, Pensilvaniya (Batler)

Saylovoldi mitingida 20 yoshli Tomas Metyu Kruks 130 metr masofadagi bino tomidan Trampga qarata o‘q uzdi.

Tramp o‘ng qulog‘idan yengil jarohat oldi. O‘q otuvchi Maxfiy xizmat xodimlari tomonidan yo‘q qilindi.

2024 yil 15 sentyabr, Florida (Uest-Palm-Bich)

Tramp golf klubi devori yonida yarim avtomat miltiq ushlagan 58 yoshli Rayan Uesli Raut aniqlandi va Maxfiy xizmat xodimi unga qarata o‘t ochdi.

Gumonlanuvchi qochib ketgan bo‘lsa-da, keyinchalik qo‘lga olindi. 2025 yil sentyabrida u suiqasd urinishi bo‘yicha aybdor deb topilib, umrbod qamoq va qo‘shimcha 5 yilga mahkum etildi.

2026 yil fevral, Florida (Mar-a-Lago)

Qarorgohning shimoliy darvozasi yonida kanistr va sochma miltiqqa o‘xshash buyum ko‘targan 20 yoshlardagi qurollangan erkak paydo bo‘ldi.

Vaziyat keskinlashgach, xavfsizlik xodimlari va sherif o‘rinbosari o‘t ochib, hujumchini o‘ldirdi. Vakillar orasida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi ham bor edi.

Eron tomonidan e’lon qilingan yangi tahdidli video AQSH maxsus xizmatlarini yana bir bor yuqori shaylik holatiga keltirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sankt-Peterburgda 4 bolali ona uysiz qoldi: diplomatlar aralashdiSankt-Peterburgda 4 bolali ona uysiz qoldi: diplomatlar aralashdiBugun, 21:48Messi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqdaMessi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqdaBugun, 20:14Kontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldiKontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldiBugun, 19:50Bu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBugun, 18:31Eron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiEron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiBugun, 17:54Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaHindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaBugun, 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?