Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»
Eronning Fars davlat axborot agentligi ijtimoiy tarmoqlarda AQSH prezidenti Donald Trampga nisbatan jiddiy xavotir uyg‘otgan videomaterialni tarqatdi. Ingliz tilidagi "Where can Trump be killed?" («Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?») sarlavhasi ostida e’lon qilingan ushbu video AQSH rasmiylarini hushyor tortishga majbur qildi.
Zamin.uz AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlikning yangi to‘lqini hamda Trampning xavfsizligiga oid so‘nggi tafsilotlarni taqdim etadi.
Video mazmuni va Vashingtonning munosabati
Tarqatilgan materialda Donald Trampning Florida shtatidagi taxminiy harakat yo‘nalishi sxemasi aks ettirilgan.
Videoda Amerika yetakchisining aeroportdan Palm-Bichdagi Mar-a-Lago qarorgohigacha bo‘lgan harakatlanish yo‘li ko‘rsatilgan.
Nashr mualliflari ushbu marshrutdagi ko‘priklardan birini alohida ta’kidlab, uni xavfsizlik nuqtayi nazaridan potensial zaif joy deb atashgan.
Ushbu material dastlab X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida paydo bo‘lgan va keyinchalik o‘chirib tashlangan bo‘lsa-da, uning nusxalari boshqa platformalarda saqlanib qolgan.
G‘arb ommaviy axborot vositalari videoda tasvirlangan yo‘nalish ochiq kartografik ma’lumotlarga to‘liq mos kelmasligiga e’tibor qaratib, taqdim etilgan sxemaning aniqligini shubha ostiga oldi.
Amerika razvedka xizmatlari ushbu tahdidga tezkorlik bilan munosabat bildirdi. Prezident qarorgohi atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirildi va uning harakatlanishi bo‘yicha amaldagi protokollar qayta ko‘rib chiqildi.
Oyatulloh Xomanaiyning o‘limi va Eronning qasos rejasi
RTVI nashrining yozishicha, mazkur videoning tarqalishi Eron rasmiylarining mamlakat oliy rahbari oyatulloh Ali Xomanaiyning o‘limi uchun qasos olish niyati haqidagi bayonotlari fonida yuz berdi.
Eron oliy rahbari 2026 yilning 28 fevral kuni Isroilning uning qarorgohiga uyushtirgan hujumi natijasida halok bo‘lgan edi. Eron tomoni bir necha bor javob harakatlariga tayyorgarlik ko‘rayotganini ma’lum qildi, Xomanaini dafn etish marosimi esa faqatgina shu yilning iyul oyi boshida bo‘lib o‘tdi.
Trampga qilingan avvalgi hujumlar xronologiyasi
Ushbu voqea Donald Trampga qarshi avval sodir bo‘lgan suiqasd urinishlari va tahdidlar fonida vaziyatni yanada jiddiylashtirdi. Oxirgi yillarda siyosatchi bir necha bor o‘lim xavfiga duch kelgan:
Sana va Joy
Voqea tafsiloti
Natija va Jazo
2024 yil iyul, Pensilvaniya (Batler)
Saylovoldi mitingida 20 yoshli Tomas Metyu Kruks 130 metr masofadagi bino tomidan Trampga qarata o‘q uzdi.
Tramp o‘ng qulog‘idan yengil jarohat oldi. O‘q otuvchi Maxfiy xizmat xodimlari tomonidan yo‘q qilindi.
2024 yil 15 sentyabr, Florida (Uest-Palm-Bich)
Tramp golf klubi devori yonida yarim avtomat miltiq ushlagan 58 yoshli Rayan Uesli Raut aniqlandi va Maxfiy xizmat xodimi unga qarata o‘t ochdi.
Gumonlanuvchi qochib ketgan bo‘lsa-da, keyinchalik qo‘lga olindi. 2025 yil sentyabrida u suiqasd urinishi bo‘yicha aybdor deb topilib, umrbod qamoq va qo‘shimcha 5 yilga mahkum etildi.
2026 yil fevral, Florida (Mar-a-Lago)
Qarorgohning shimoliy darvozasi yonida kanistr va sochma miltiqqa o‘xshash buyum ko‘targan 20 yoshlardagi qurollangan erkak paydo bo‘ldi.
Vaziyat keskinlashgach, xavfsizlik xodimlari va sherif o‘rinbosari o‘t ochib, hujumchini o‘ldirdi. Vakillar orasida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi ham bor edi.
Eron tomonidan e’lon qilingan yangi tahdidli video AQSH maxsus xizmatlarini yana bir bor yuqori shaylik holatiga keltirdi.
…