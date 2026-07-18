AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydi

·0·Dunyo
AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydi

AQSHning Nyu-York shtatida joylashgan Salamanka shahri markaziy maktab okrugi mamlakatdagi ilk ta’lim muassasalaridan biri sifatida odamsimon robotni dars jarayoniga jalb etadi. Maktab ma’muriyati ma’lum qilishicha, sun’iy intellekt bilan jihozlangan «Salli» nomli robot 2026 yil sentyabr oyidan boshlab yuqori sinf o‘quvchilari uchun o‘qituvchi yordamchisi sifatida faoliyat yuritadi.

Ma’lum qilinishicha, qiymati 57 ming dollar bo‘lgan mazkur robot Las-Vegasda joylashgan Realbotix Corporation kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan tajriba loyihasi doirasida maktabga olib kelinmoqda.

«Salli» qo‘ng‘ir sochli, lateks terili insonsimon ko‘rinishga ega bo‘ladi. U qo‘llari va barmoqlarini harakatlantira oladi, biroq oyoqlari harakatlanmagani uchun sinf bo‘ylab mustaqil yura olmaydi.

Maktab okrugi rahbari doktor Mark Bilerning ta’kidlashicha, loyiha hayajonli bo‘lishi bilan birga muayyan mas’uliyat ham yuklaydi.

Uning aytishicha, ta’lim sohasidagi har qanday yangilik dastlab turli bahslarga sabab bo‘ladi. Ilgari ham elektron pochta yoki internetni maktablarda joriy etishga qarshi chiqqanlar bo‘lgan. Endi esa sun’iy intellekt ta’lim tizimining navbatdagi bosqichiga aylanmoqda va bu texnologiya allaqachon ko‘plab maktablarda qo‘llanilmoqda.

Dastlabki bosqichda «Salli» faqat Salamanka o‘rta maktabining 11–12-sinf o‘quvchilari bilan ishlaydi. Robot dasturlash, robototexnika hamda sun’iy intellekt bo‘yicha mashg‘ulotlarda ishtirok etib, o‘qituvchilarga yordam beradi.

Maktab ma’muriyati robotni o‘quvchilarga yanada yaqinlashtirish maqsadida unga G‘arbiy Nyu-Yorkka xos talaffuz berilishini ham ma’lum qildi. Rahbariyatning hazil tariqasida ta’kidlashicha, ular bu ovozni mutlaqo tabiiy va neytral deb hisoblaydi.

«Salli» Apple kompaniyasi hammuassisi Stiv Voznyak ishtirokida ishlab chiqilgan Woz Ed ta’lim dasturi doirasidagi fanlarda foydalaniladi. Ayni paytda u faqat kodlash, robototexnika va sun’iy intellekt darslarida xizmat qiladi.

Maktab rahbariyati robot hech qachon o‘qituvchilar o‘rnini bosmasligini alohida ta’kidladi.

«Realbotix ta’lim roboti hech qachon o‘qituvchilar, xodimlar yoki insonlar o‘rtasidagi jonli muloqot o‘rnini egallamaydi. U faqat pedagoglar uchun qo‘shimcha o‘quv vositasi bo‘lib xizmat qiladi, o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va dars materialini yaxshiroq o‘zlashtirishiga ko‘maklashadi», deyiladi rasmiy bayonotda.

Shuningdek, robot yopiq va oflayn sun’iy intellekt tizimida ishlaydi. U o‘quvchilarga tayyor javoblarni bermaydi, aksincha, turli savol va yo‘naltiruvchi takliflar orqali mustaqil fikrlashga undaydi hamda mavzuni tushunganini namoyon etishiga yordam beradi.

Maktab rahbariyatining qayd etishicha, «Salli» hech qanday shaxsiy ma’lumotlarni yig‘maydi, video yoki audio yozib olmaydi hamda hech qanday axborotni Realbotix kompaniyasiga uzatmaydi.

Ma’lumot uchun, kompaniyaning yanada takomillashgan F-Series modeli 125 ming dollar turadi. U ikki oyoqda mustaqil tura oladi, ammo harakatlanishi uchun baribir g‘ildirakli platformaga muhtoj hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiBu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiBugun, 23:18Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Bugun, 22:57«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdiBugun, 22:09AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"Bugun, 22:04Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»Bugun, 22:01Sankt-Peterburgda 4 bolali ona uysiz qoldi: diplomatlar aralashdiSankt-Peterburgda 4 bolali ona uysiz qoldi: diplomatlar aralashdiBugun, 21:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?