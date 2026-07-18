Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...

·0·Dunyo
Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...

Ukraina harbiy rahbariyatidagi ziddiyat yanada keskin tus olmoqda. Financial Times manbalariga ko‘ra, prezident Volodimir Zelenskiy Qurolli kuchlar bosh qo‘mondoni Aleksandr Sirskiyni lavozimidan ozod etish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.

Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan. Biroq mudofaa vaziri Mixail Fyodorovning kutilmagan iste’fosi va mamlakat shaharlaridagi namoyishlar Sirskiyning kelajagi haqidagi savollarni kuchaytirdi.

Zelenskiy qo‘mondonlarni yig‘adi

Financial Times ma’lumotiga ko‘ra, Zelenskiy 18–19 iyul kunlari yuqori martabali harbiy qo‘mondonlar bilan uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirgan.

Yig‘ilishda frontning asosiy yo‘nalishlaridagi vaziyat, Ukraina armiyasining mudofaa imkoniyatlari va Sirskiyning o‘rnini egallashi mumkin bo‘lgan nomzodlar muhokama qilinishi kutilmoqda.

Manbalarning ta’kidlashicha, bosh qo‘mondonni almashtirish faqat rahbarlikni topshirish butun front chizig‘idagi mudofaaga zarar yetkazmasligiga ishonch hosil qilinganidan keyin amalga oshirilishi mumkin.

Fyodorovning iste’fosi mojaroni ochib berdi

Ukraina mudofaa vaziri Mixail Fyodorov iyul oyidagi hukumat o‘zgarishlari doirasida, lavozimda atigi olti oy ishlaganidan keyin iste’foga chiqarildi.

35 yoshli Fyodorov Ukraina davlat xizmatlarini raqamlashtirish, dron texnologiyalarini rivojlantirish va mudofaa tizimida ma’lumotlarga asoslangan boshqaruvni joriy etish tarafdori sifatida tanilgan edi.

FT manbalari Sirskiy Fyodorov bilan kelishmovchilikdan keyin uni lavozimdan olish masalasini Zelenskiy oldiga keskin shaklda qo‘yganini bildirmoqda. Biroq bu da’vo Ukraina prezidenti ma’muriyati yoki Sirskiy tomonidan rasman tasdiqlangani yo‘q.

Sobiq vazir Sirskiyni nimada aybladi?

Iste’fosidan keyin Fyodorov bosh qo‘mondonni armiyadagi islohotlarga to‘sqinlik qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni sekinlashtirish va rahbariyat ichida bo‘linish keltirib chiqarishda aybladi.

U korrupsiyaga qarshi choralar, xarid tizimini yangilash va dronlardan keng foydalanishga qaratilgan ayrim tashabbuslar harbiy qo‘mondonlik tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaganini da’vo qildi. Sirskiy tomoni bu ayblovlarga batafsil javob bermagan.

Kuzatuvchilar mazkur ziddiyatni texnologik yondashuvni ilgari surayotgan yosh islohotchilar va an’anaviy harbiy boshqaruv tarafdorlari o‘rtasidagi qarama-qarshilik sifatida baholamoqda.

Ukraina shaharlarida namoyishlar boshlandi

Fyodorovning lavozimdan olinishi Kiyevda norozilik aksiyalariga sabab bo‘ldi. Namoyishchilar sobiq vazirni qo‘llab-quvvatlab, uni mudofaa sohasidagi islohotlarning asosiy tashabbuskorlaridan biri deb atashdi.

Keyinchalik aksiyalar Lvov va boshqa shaharlarga ham tarqaldi. Ayrim namoyishchilar Fyodorovni lavozimga qaytarish bilan birga, Sirskiyning ham iste’foga chiqarilishini talab qilishdi.

Urush davrida harbiy rahbariyatga qarshi bunday ochiq namoyishlar Ukraina uchun kam uchraydigan holat hisoblanadi. Aksiyalarda fuqarolar bilan bir qatorda ayrim harbiy xizmatchilar va faxriylar ham qatnashgani xabar qilinmoqda.

Sirskiy taqdiri qachon hal bo‘ladi?

Hozircha Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatish niyati haqida rasmiy bayonot bermadi. Financial Times xabari ham manbalar ma’lumotiga asoslangan bo‘lib, qaror hali o‘zgarishi mumkin.

Bosh qo‘mondonning ehtimoliy almashinuvi Ukraina uchun o‘ta nozik paytga to‘g‘ri kelmoqda. Yangi rahbarni tayinlash nafaqat ichki siyosiy bosimni yumshatishi, balki frontdagi qo‘mondonlik zanjiri va G‘arb ittifoqchilari bilan hamkorlikka ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Endi asosiy intriga — Zelenskiy ikki yuqori lavozimli amaldor o‘rtasidagi mojaroni Sirskiyni iste’foga chiqarish orqali hal qiladimi yoki amaldagi bosh qo‘mondon o‘z lavozimida qoladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Bugun, 23:43AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiAQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiBugun, 23:37Bu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiBu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiBugun, 23:18Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Bugun, 22:57«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdiBugun, 22:09AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"Bugun, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?