Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...
Ukraina harbiy rahbariyatidagi ziddiyat yanada keskin tus olmoqda. Financial Times manbalariga ko‘ra, prezident Volodimir Zelenskiy Qurolli kuchlar bosh qo‘mondoni Aleksandr Sirskiyni lavozimidan ozod etish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan. Biroq mudofaa vaziri Mixail Fyodorovning kutilmagan iste’fosi va mamlakat shaharlaridagi namoyishlar Sirskiyning kelajagi haqidagi savollarni kuchaytirdi.
Zelenskiy qo‘mondonlarni yig‘adi
Financial Times ma’lumotiga ko‘ra, Zelenskiy 18–19 iyul kunlari yuqori martabali harbiy qo‘mondonlar bilan uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirgan.
Yig‘ilishda frontning asosiy yo‘nalishlaridagi vaziyat, Ukraina armiyasining mudofaa imkoniyatlari va Sirskiyning o‘rnini egallashi mumkin bo‘lgan nomzodlar muhokama qilinishi kutilmoqda.
Manbalarning ta’kidlashicha, bosh qo‘mondonni almashtirish faqat rahbarlikni topshirish butun front chizig‘idagi mudofaaga zarar yetkazmasligiga ishonch hosil qilinganidan keyin amalga oshirilishi mumkin.
Fyodorovning iste’fosi mojaroni ochib berdi
Ukraina mudofaa vaziri Mixail Fyodorov iyul oyidagi hukumat o‘zgarishlari doirasida, lavozimda atigi olti oy ishlaganidan keyin iste’foga chiqarildi.
35 yoshli Fyodorov Ukraina davlat xizmatlarini raqamlashtirish, dron texnologiyalarini rivojlantirish va mudofaa tizimida ma’lumotlarga asoslangan boshqaruvni joriy etish tarafdori sifatida tanilgan edi.
FT manbalari Sirskiy Fyodorov bilan kelishmovchilikdan keyin uni lavozimdan olish masalasini Zelenskiy oldiga keskin shaklda qo‘yganini bildirmoqda. Biroq bu da’vo Ukraina prezidenti ma’muriyati yoki Sirskiy tomonidan rasman tasdiqlangani yo‘q.
Sobiq vazir Sirskiyni nimada aybladi?
Iste’fosidan keyin Fyodorov bosh qo‘mondonni armiyadagi islohotlarga to‘sqinlik qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni sekinlashtirish va rahbariyat ichida bo‘linish keltirib chiqarishda aybladi.
U korrupsiyaga qarshi choralar, xarid tizimini yangilash va dronlardan keng foydalanishga qaratilgan ayrim tashabbuslar harbiy qo‘mondonlik tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaganini da’vo qildi. Sirskiy tomoni bu ayblovlarga batafsil javob bermagan.
Kuzatuvchilar mazkur ziddiyatni texnologik yondashuvni ilgari surayotgan yosh islohotchilar va an’anaviy harbiy boshqaruv tarafdorlari o‘rtasidagi qarama-qarshilik sifatida baholamoqda.
Ukraina shaharlarida namoyishlar boshlandi
Fyodorovning lavozimdan olinishi Kiyevda norozilik aksiyalariga sabab bo‘ldi. Namoyishchilar sobiq vazirni qo‘llab-quvvatlab, uni mudofaa sohasidagi islohotlarning asosiy tashabbuskorlaridan biri deb atashdi.
Keyinchalik aksiyalar Lvov va boshqa shaharlarga ham tarqaldi. Ayrim namoyishchilar Fyodorovni lavozimga qaytarish bilan birga, Sirskiyning ham iste’foga chiqarilishini talab qilishdi.
Urush davrida harbiy rahbariyatga qarshi bunday ochiq namoyishlar Ukraina uchun kam uchraydigan holat hisoblanadi. Aksiyalarda fuqarolar bilan bir qatorda ayrim harbiy xizmatchilar va faxriylar ham qatnashgani xabar qilinmoqda.
Sirskiy taqdiri qachon hal bo‘ladi?
Hozircha Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatish niyati haqida rasmiy bayonot bermadi. Financial Times xabari ham manbalar ma’lumotiga asoslangan bo‘lib, qaror hali o‘zgarishi mumkin.
Bosh qo‘mondonning ehtimoliy almashinuvi Ukraina uchun o‘ta nozik paytga to‘g‘ri kelmoqda. Yangi rahbarni tayinlash nafaqat ichki siyosiy bosimni yumshatishi, balki frontdagi qo‘mondonlik zanjiri va G‘arb ittifoqchilari bilan hamkorlikka ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Endi asosiy intriga — Zelenskiy ikki yuqori lavozimli amaldor o‘rtasidagi mojaroni Sirskiyni iste’foga chiqarish orqali hal qiladimi yoki amaldagi bosh qo‘mondon o‘z lavozimida qoladimi?
…