Mbappedan Deshamga ta’sirli maktub: «So‘nggi raqsing»
Kilian Mbappe JCH–2026dagi so‘nggi o‘yin oldidan Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Dide Deshamga ta’sirli murojaat yo‘lladi. Fransuzlar sardori 14 yil davomida jamoani boshqargan mutaxassisning xizmatlari haqiqiy bahosini keyinchalik tarix berishini ta’kidladi.
Angliyaga qarshi bronza bahsi Desham uchun Fransiya bosh murabbiyi sifatidagi oxirgi uchrashuv bo‘ladi. Mbappening samimiy so‘zlari esa ular o‘rtasidagi munosabat oddiy futbolchi va murabbiy aloqasidan ancha chuqur ekanini ko‘rsatdi.
«Bugun sening so‘nggi raqsing»
Mbappe ijtimoiy tarmoqdagi murojaatini qisqa, ammo ta’sirli jumlalar bilan boshladi:
«Bugun sening so‘nggi raqsing. Sen bizga juda ko‘p narsa berding».
Fransiya sardorining tan olishicha, futbolchilar Deshamga jahon chempionati finali va yana bir bosh sovrin bilan xayrlashuv imkonini taqdim etmoqchi bo‘lishgan. Biroq yarim finalda Ispaniyaga qarshi mag‘lubiyat bu rejani amalga oshirishga yo‘l qo‘ymadi.
«Biz senga bundan ham yaxshiroq yakun hadya etishni istagandik, ammo buning uddasidan chiqa olmadik», — deb yozdi Mbappe.
Endi Fransiya Angliyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadi. Ko‘pchilik futbolchilar uchun bu kutilgan final emas, ammo bahs Deshamni g‘alaba bilan kuzatish imkoniyatini beradi.
Mbappe Deshamning asosiy xizmatini e’tirof etdi
Hujumchining fikricha, Desham Fransiya milliy jamoasining qayta tiklanishi va jahon futbolidagi yetakchi mavqega qaytishida hal qiluvchi rol o‘ynagan.
«Shu 14 yil davomida jamoamiz uchun qilgan ishlaringni so‘z bilan ifodalash juda qiyin. Aynan sen Fransiya milliy jamoasining qayta tiklanishida hal qiluvchi rol o‘ynading».
Mbappe murabbiy har doim ham jamoatchilik tomonidan munosib baholanmaganini ham qayd etdi. Desham o‘yin uslubi va taktik qarorlari uchun ko‘p marta tanqid qilingan bo‘lsa-da, uning natijalari Fransiyani so‘nggi o‘n yillikning eng barqaror milliy jamoalaridan biriga aylantirdi.
«Odamlar har doim ham sening buyukligingni munosib baholay olishmadi. Ammo vaqt va tarix buning haqiqiy bahosini beradi», — dedi futbolchi.
Desham Fransiyani ketma-ket uchta jahon chempionatida yarim finalga olib chiqdi. Uning qo‘l ostida jamoa 2018 yilda chempion bo‘ldi va 2022 yilgi mundial finaligacha yetib bordi.
«Menga ishonch bildirganing uchun rahmat»
Mbappe murojaatida Desham unga milliy jamoada o‘zini ko‘rsatish imkonini berganini alohida ta’kidladi.
«Menga imkon berganing, shuncha yil davomida mamlakatim sharafini eng yuksak darajada himoya qilishimga ishonch bildirganing uchun rahmat».
Futbolchi Deshamni Fransiya futboli tarixidagi eng buyuk shaxslardan biri deb atadi. Murabbiy 1998 yilgi jahon chempionatida Fransiya sardori sifatida kubokni ko‘targan, 20 yil o‘tib esa milliy jamoani murabbiy sifatida chempionlikka olib chiqqan edi. U jahon chempionligini futbolchi va murabbiy sifatida qo‘lga kiritgan sanoqli mutaxassislar qatoriga kiradi.
Desham Fransiyada qanday meros qoldirdi?
Dide Desham 2012 yilda Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan. Uning davrida «uchranglilar»:
JCH–2018 g‘olibi bo‘ldi;
Yevro–2016 finaliga chiqdi;
JCH–2022da kumush medalni qo‘lga kiritdi;
UYEFA Millatlar ligasi–2021da chempion bo‘ldi;
uchta mundialda ketma-ket yarim finalga yetib bordi.
Shu natijalar Deshamni nafaqat Fransiya, balki milliy jamoalar futboli tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biriga aylantirdi.
Xayrlashuv qanday yakunlanadi?
Mbappe murojaatini murabbiyga yangi faoliyatida omad tilash va milliy jamoa libosi uchun qilgan barcha ishlariga minnatdorlik bildirish bilan yakunladi.
«Birgalikda boshdan kechirgan barcha lahzalar va erishgan yutuqlarimiz haqida faqat iliq xotiralarim bor».
Fransiya finalga chiqa olmadi, ammo Deshamda 14 yillik davrni g‘alaba bilan yakunlash uchun so‘nggi imkoniyat qoldi. Endi asosiy savol — Mbappe va uning jamoadoshlari murabbiyning «so‘nggi raqsi»ni bronza medali bilan bezay oladimi?
…