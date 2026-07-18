Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?
Keniya prezidenti Uilyam Rutoning rasmiy sayti kiberhujumga uchradi. Hakerlar bosh sahifada prezidentga qaratilgan haqoratli xabarlarni joylashtirib, ma’lum muddat ichida katta miqdorda kriptovalyuta to‘lashni talab qildi.
Hukumat hujum sodir bo‘lganini tasdiqladi. Biroq maxfiy ma’lumotlar haqiqatan ham hakerlar qo‘liga o‘tgan-o‘tmagani bo‘yicha dastlabki tekshiruvlar boshqacha natijani ko‘rsatmoqda.
Prezident saytining bosh sahifasi o‘zgartirildi
Kiberhujum 18 iyul kuni Keniya prezidentining president.go.ke rasmiy saytiga uyushtirilgan. Saytdagi odatiy davlat axborotlari o‘rniga Uilyam Rutoni haqorat qiluvchi va unga qarshi turli da’volarni o‘z ichiga olgan xabarlar paydo bo‘lgan.
Hakerlar sahifaga kriptohamyon manzilini ham joylashtirib, unga besh bitkoyn o‘tkazishni talab qilgan. O‘sha paytda bu miqdor taxminan 41,3 million Keniya shillingiga, ya’ni qariyb 320 ming dollarga teng bo‘lgan.
Hakerlar ma’lumotlarni oshkor qilish bilan tahdid qildi
Hujumchilar to‘lov amalga oshirilmasa, prezidentga aloqador ekani aytilgan ma’lumotlarni jamoatchilikka taqdim etishini bildirgan.
Ular pulni o‘tkazish uchun shu kunning o‘zida soat 18:00gacha muhlat belgilagan. Biroq qanday ma’lumotlar nazarda tutilgani va hakerlar haqiqatan ham ichki tizimlarga kirishga muvaffaq bo‘lgani tasdiqlanmagan.
Saytning tashqi sahifasi o‘zgartirilishi har doim ham maxfiy ma’lumotlar bazasi buzilganini anglatmaydi. Hujum ko‘lamini aniqlash uchun serverlar va tizim jurnallarining to‘liq texnik ekspertizasi talab etiladi.
Hukumat hujumni tasdiqladi
Keniyaning axborot, kommunikatsiyalar va raqamli iqtisodiyot vaziri Uilyam Kabogo prezident saytida kiberxavfsizlik bilan bog‘liq hodisa qayd etilganini tasdiqladi.
Uning bildirishicha, hodisa aniqlangan zahoti Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ma’muriyati belgilangan favqulodda choralarni ishga tushirgan. Saytga kirish hujumni cheklash, raqamli ekspertiza o‘tkazish va tizimni tiklash maqsadida vaqtincha to‘xtatilgan.
«Hozirgi vaqtda maxfiy ma’lumotlarga ruxsatsiz kirilgani, axborotlar ko‘chirib olingani yoki yo‘qotilganiga oid dalil mavjud emas», — dedi vazir.
Kabogoning ta’kidlashicha, boshqa davlat axborot tizimlari va raqamli xizmatlar xavfsiz holatda ishlashda davom etmoqda.
Saytni tiklash ishlari boshlandi
Keniya prezidenti ma’muriyatining IT mutaxassislari hujum oqibatlarini bartaraf etish va portalning odatiy faoliyatini tiklashga kirishgan.
Hakerlar qoldirgan xabarlar qisqa vaqt ichida olib tashlangan, shundan keyin sayt tekshiruv o‘tkazilishi uchun o‘chirib qo‘yilgan. Hukumat idoralari texnik hamkorlar bilan birgalikda hujumchilar saytga qaysi zaiflik orqali kirganini aniqlamoqda.
Hujum ortida kim turgani noma’lum
Keniya rasmiylari hozircha kiberhujumni kim uyushtirgani haqida ma’lumot bermadi. Shuningdek, hukumat hakerlarga talab qilingan mablag‘ni to‘lash niyati bor-yo‘qligini ham ochiqlamadi.
Tergovning asosiy vazifasi hodisa faqat prezident saytining ochiq qismi bilan cheklanganmi yoki hujumchilar ichki tizimlarga ham kirganmi — shuni aniqlashdan iborat.
Hozircha hakerlarning «maxfiy ma’lumotlarni e’lon qilish» haqidagi tahdidi isbotlanmagan da’vo bo‘lib qolmoqda. Ammo prezidentning rasmiy sayti buzilganining o‘zi Keniya davlat idoralarida kiberxavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish zarurligini ko‘rsatdi.
…