Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?

·0·Dunyo
Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?

Keniya prezidenti Uilyam Rutoning rasmiy sayti kiberhujumga uchradi. Hakerlar bosh sahifada prezidentga qaratilgan haqoratli xabarlarni joylashtirib, ma’lum muddat ichida katta miqdorda kriptovalyuta to‘lashni talab qildi.

Hukumat hujum sodir bo‘lganini tasdiqladi. Biroq maxfiy ma’lumotlar haqiqatan ham hakerlar qo‘liga o‘tgan-o‘tmagani bo‘yicha dastlabki tekshiruvlar boshqacha natijani ko‘rsatmoqda.

Prezident saytining bosh sahifasi o‘zgartirildi

Kiberhujum 18 iyul kuni Keniya prezidentining president.go.ke rasmiy saytiga uyushtirilgan. Saytdagi odatiy davlat axborotlari o‘rniga Uilyam Rutoni haqorat qiluvchi va unga qarshi turli da’volarni o‘z ichiga olgan xabarlar paydo bo‘lgan.

Hakerlar sahifaga kriptohamyon manzilini ham joylashtirib, unga besh bitkoyn o‘tkazishni talab qilgan. O‘sha paytda bu miqdor taxminan 41,3 million Keniya shillingiga, ya’ni qariyb 320 ming dollarga teng bo‘lgan.

Hakerlar ma’lumotlarni oshkor qilish bilan tahdid qildi

Hujumchilar to‘lov amalga oshirilmasa, prezidentga aloqador ekani aytilgan ma’lumotlarni jamoatchilikka taqdim etishini bildirgan.

Ular pulni o‘tkazish uchun shu kunning o‘zida soat 18:00gacha muhlat belgilagan. Biroq qanday ma’lumotlar nazarda tutilgani va hakerlar haqiqatan ham ichki tizimlarga kirishga muvaffaq bo‘lgani tasdiqlanmagan.

Saytning tashqi sahifasi o‘zgartirilishi har doim ham maxfiy ma’lumotlar bazasi buzilganini anglatmaydi. Hujum ko‘lamini aniqlash uchun serverlar va tizim jurnallarining to‘liq texnik ekspertizasi talab etiladi.

Hukumat hujumni tasdiqladi

Keniyaning axborot, kommunikatsiyalar va raqamli iqtisodiyot vaziri Uilyam Kabogo prezident saytida kiberxavfsizlik bilan bog‘liq hodisa qayd etilganini tasdiqladi.

Uning bildirishicha, hodisa aniqlangan zahoti Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ma’muriyati belgilangan favqulodda choralarni ishga tushirgan. Saytga kirish hujumni cheklash, raqamli ekspertiza o‘tkazish va tizimni tiklash maqsadida vaqtincha to‘xtatilgan.

«Hozirgi vaqtda maxfiy ma’lumotlarga ruxsatsiz kirilgani, axborotlar ko‘chirib olingani yoki yo‘qotilganiga oid dalil mavjud emas», — dedi vazir.

Kabogoning ta’kidlashicha, boshqa davlat axborot tizimlari va raqamli xizmatlar xavfsiz holatda ishlashda davom etmoqda.

Saytni tiklash ishlari boshlandi

Keniya prezidenti ma’muriyatining IT mutaxassislari hujum oqibatlarini bartaraf etish va portalning odatiy faoliyatini tiklashga kirishgan.

Hakerlar qoldirgan xabarlar qisqa vaqt ichida olib tashlangan, shundan keyin sayt tekshiruv o‘tkazilishi uchun o‘chirib qo‘yilgan. Hukumat idoralari texnik hamkorlar bilan birgalikda hujumchilar saytga qaysi zaiflik orqali kirganini aniqlamoqda.

Hujum ortida kim turgani noma’lum

Keniya rasmiylari hozircha kiberhujumni kim uyushtirgani haqida ma’lumot bermadi. Shuningdek, hukumat hakerlarga talab qilingan mablag‘ni to‘lash niyati bor-yo‘qligini ham ochiqlamadi.

Tergovning asosiy vazifasi hodisa faqat prezident saytining ochiq qismi bilan cheklanganmi yoki hujumchilar ichki tizimlarga ham kirganmi — shuni aniqlashdan iborat.

Hozircha hakerlarning «maxfiy ma’lumotlarni e’lon qilish» haqidagi tahdidi isbotlanmagan da’vo bo‘lib qolmoqda. Ammo prezidentning rasmiy sayti buzilganining o‘zi Keniya davlat idoralarida kiberxavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish zarurligini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiAQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiBugun, 23:37Bu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiBu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiBugun, 23:18Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Bugun, 22:57«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdiBugun, 22:09AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"Bugun, 22:04Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»Bugun, 22:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?