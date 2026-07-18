Bu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldi

·58·Dunyo
Bu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldi

Qisqa umurtqa sindromi bilan tug‘ilgan Tilli ismli it ijtimoiy tarmoqlarda minglab emas, millionlab foydalanuvchilarning mehrini qozonmoqda. Uning tashqi ko‘rinishi so‘nggi kunlarda internetda katta shov-shuvga sabab bo‘lgan «Jimoti» laqabli yenotni eslatadi. Bu haqda xorij nashrlari xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Tilli — 7 yoshli tibet spaniyeli bo‘lib, u 2019 yilda hozirgi egasi Anna Mari Janni tomonidan asrab olingan. Itcha tug‘ma nuqson bilan dunyoga kelgani uchun unga ega chiquvchi topilmagan va hatto evtanaziya qilinishi ham rejalashtirilgan edi.

Anna Marining aytishicha, unga kuchukchalardan biri tug‘ma nuqson bilan tug‘ilgani va shu sababli unga uy topish qiyinligi aytilgan. Agar ega chiquvchi topilmasa, uni uxlatib qo‘yish ehtimoli yuqori bo‘lgan. Biroq Anna bu gapni eshitishidan oldinyoq Tilliga mehr qo‘yganini va uni asrab olishga qaror qilganini ta’kidlaydi.

Bugungi kunda Tillining kundalik hayoti TikTok, Instagram va Facebook sahifalari orqali muntazam yoritib boriladi. U yerda itchaning boshqa kuchuklar bilan o‘ynashi, egasi bilan vaqt o‘tkazishi, dam olish uchun o‘ziga qulay holat izlashi kabi qiziqarli lavhalar millionlab tomoshabinlarning e’tiborini tortadi.

Anna Marining so‘zlariga ko‘ra, Tilli tug‘ma sindrom bilan dunyoga kelgan bo‘lsa-da, xuddi shunday kasallik bilan yashaydigan insonlar kabi uning organizmi ham bu holatga moslashgan. Shu sababli u faol hayot kechirmoqda va o‘zini yaxshi his qilmoqda.

So‘nggi kunlarda internetda mashhurlikka erishgan qisqa umurtqali yenot Jimoti tufayli Tilliga bo‘lgan qiziqish yanada ortdi. Ayniqsa, uning shirin harakatlari aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tez sur’atlarda tarqalmoqda.

Anna Marining tan olishicha, Jimoti haqidagi videolarni ko‘rgach, odamlar nega Tillini birinchi marta ko‘rganida shunchalik hayratlanishini va unga mehr qo‘yishini yanada yaxshi tushunib yetgan.

Mutaxassislar qayd etishicha, Sietlda topilgan Jimotining umri qisqa bo‘lishi mumkin. Biroq Tillida hozirga qadar qisqa umurtqa sindromi bilan bog‘liq jiddiy sog‘liq muammolari kuzatilmagan.

Egasining ta’kidlashicha, itchaning kasalligi unga hech qanday og‘ir asorat qoldirmagan va veterinarlar Tilli uzoq hamda sog‘lom umr kechirishini kutmoqda.

Kornell veterinariya kolleji mutaxassisi Brayan Kollinsning ma’lum qilishicha, qisqa umurtqa sindromi hayvonlar orasida juda kam uchraydigan tug‘ma holat hisoblanadi. Bunday mutatsiya ayrim hollarda ichki a’zolar siqilishi yoki bo‘g‘imlar bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shuningdek, mutaxassisning fikricha, aynan shu mutatsiya Jimotiga daraxtlarga chiqish va yirtqichlardan qochishni ham ancha qiyinlashtirishi ehtimoldan xoli emas. Shunga qaramay, olimlar uning omon qolishi va sog‘lom hayot kechirishiga umid bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...Bugun, 23:48Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Bugun, 23:43AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiAQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiBugun, 23:37Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Bugun, 22:57«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdiBugun, 22:09AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"Bugun, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?