Bu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldi
Qisqa umurtqa sindromi bilan tug‘ilgan Tilli ismli it ijtimoiy tarmoqlarda minglab emas, millionlab foydalanuvchilarning mehrini qozonmoqda. Uning tashqi ko‘rinishi so‘nggi kunlarda internetda katta shov-shuvga sabab bo‘lgan «Jimoti» laqabli yenotni eslatadi. Bu haqda xorij nashrlari xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Tilli — 7 yoshli tibet spaniyeli bo‘lib, u 2019 yilda hozirgi egasi Anna Mari Janni tomonidan asrab olingan. Itcha tug‘ma nuqson bilan dunyoga kelgani uchun unga ega chiquvchi topilmagan va hatto evtanaziya qilinishi ham rejalashtirilgan edi.
Anna Marining aytishicha, unga kuchukchalardan biri tug‘ma nuqson bilan tug‘ilgani va shu sababli unga uy topish qiyinligi aytilgan. Agar ega chiquvchi topilmasa, uni uxlatib qo‘yish ehtimoli yuqori bo‘lgan. Biroq Anna bu gapni eshitishidan oldinyoq Tilliga mehr qo‘yganini va uni asrab olishga qaror qilganini ta’kidlaydi.
Bugungi kunda Tillining kundalik hayoti TikTok, Instagram va Facebook sahifalari orqali muntazam yoritib boriladi. U yerda itchaning boshqa kuchuklar bilan o‘ynashi, egasi bilan vaqt o‘tkazishi, dam olish uchun o‘ziga qulay holat izlashi kabi qiziqarli lavhalar millionlab tomoshabinlarning e’tiborini tortadi.
Anna Marining so‘zlariga ko‘ra, Tilli tug‘ma sindrom bilan dunyoga kelgan bo‘lsa-da, xuddi shunday kasallik bilan yashaydigan insonlar kabi uning organizmi ham bu holatga moslashgan. Shu sababli u faol hayot kechirmoqda va o‘zini yaxshi his qilmoqda.
So‘nggi kunlarda internetda mashhurlikka erishgan qisqa umurtqali yenot Jimoti tufayli Tilliga bo‘lgan qiziqish yanada ortdi. Ayniqsa, uning shirin harakatlari aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tez sur’atlarda tarqalmoqda.
Anna Marining tan olishicha, Jimoti haqidagi videolarni ko‘rgach, odamlar nega Tillini birinchi marta ko‘rganida shunchalik hayratlanishini va unga mehr qo‘yishini yanada yaxshi tushunib yetgan.
Mutaxassislar qayd etishicha, Sietlda topilgan Jimotining umri qisqa bo‘lishi mumkin. Biroq Tillida hozirga qadar qisqa umurtqa sindromi bilan bog‘liq jiddiy sog‘liq muammolari kuzatilmagan.
Egasining ta’kidlashicha, itchaning kasalligi unga hech qanday og‘ir asorat qoldirmagan va veterinarlar Tilli uzoq hamda sog‘lom umr kechirishini kutmoqda.
Kornell veterinariya kolleji mutaxassisi Brayan Kollinsning ma’lum qilishicha, qisqa umurtqa sindromi hayvonlar orasida juda kam uchraydigan tug‘ma holat hisoblanadi. Bunday mutatsiya ayrim hollarda ichki a’zolar siqilishi yoki bo‘g‘imlar bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Shuningdek, mutaxassisning fikricha, aynan shu mutatsiya Jimotiga daraxtlarga chiqish va yirtqichlardan qochishni ham ancha qiyinlashtirishi ehtimoldan xoli emas. Shunga qaramay, olimlar uning omon qolishi va sog‘lom hayot kechirishiga umid bildirmoqda.
…