Xitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdi
Xitoyning Moonshot AI kompaniyasi oʻzining yangilangan Kimi modelini taqdim etishi global sunʼiy intellekt (SI) bozorida jiddiy baxs-munozaralarga sabab boʻldi. Yangi Kimi K3 versiyasi ochiq kodli (open source) model boʻlishiga qaramay, u dunyodagi eng kuchli yopiq tizimlar — Claude va GPT kabi flagmanlar bilan raqobatlasha olishini namoyish etdi. Bu voqea nafaqat texnologik yutuq, balki AQSH va Xitoy oʻrtasidagi raqobatning yangi bosqichi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Moonshot AI bayonotiga koʻra, Kimi K3 modeli bir qator testlarda yuqori natijalarni koʻrsatib, oʻzidan oldingi versiyalardan sezilarli darajada oʻzib ketgan. Arena.ai va Vals AI kabi mustaqil tahliliy platformalar ham ushbu modelning samaradorligi boʻyicha ijobiy xulosalar berdi. Mazkur yangilik fonida jahon moliya bozorlarida ham tebranishlar kuzatildi: Nasdaq indeksi 1 foizga pasaydi, NVIDIA kabi chip ishlab chiqaruvchi gigantlarning aksiyalari esa investorlar tomonidan sotila boshlandi.
Siyosiy bosim va texnologik poygaUshbu texnologik sakrash AQSH hukumati va yirik texnologiya arboblari orasida xavotir uygʻotdi. Tramp administratsiyasining sobiq SI masalalari boʻyicha maslahatchisi David Sacks Xitoyning bu muvaffaqiyatini AQSHdagi byurokratiya va ortiqcha tartibga solishlar bilan qiyosladi. Uning fikricha, amerikalik siyosatchilar yangi maʼlumotlar markazlarini taqiqlash va qatʼiy qoidalar joriy etish bilan band boʻlgan bir paytda, Xitoy SI poygasida yetakchilikni qoʻlga kiritmoqda.
Shu bilan birga, OpenAI kompaniyasining strategik kelajak boʻlimi rahbari Dean Ball Kimi modelining imkoniyatlarini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, ushbu modelning kuchi shunchaki boshqa modellardan nusxa koʻchirish (distillatsiya) natijasi emas, balki haqiqiy muhandislik yutugʻidir. Ball, shuningdek, Xitoy hukumati bunday darajadagi kuchli modellarni ochiq manbalarga chiqarishga ruxsat berayotganidan hayratda ekanini bildirdi.
Xavfsizlik va kelajakdagi xatarlarGʻarb ekspertlari ochiq kodli modellarning keng tarqalishini "raqamli kommunizm" xavfi bilan bogʻlashmoqda. Dean Ballning fikricha, agar ochiq modellar dominantlik qilsa, SI davlat tomonidan taqdim etiladigan ijtimoiy infratuzilmaga aylanib qolishi mumkin. Bu esa, oʻz navbatida, xususiy innovatsiyalarning toʻxtashiga va texnologik sohada yangi turdagi distopik kelajakka olib kelishi mumkin.
Uber sobiq rahbari Travis Kalanick esa intellektual mulk masalasiga eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, Xitoy modellari koʻpincha Amerika tizimlarining natijalari asosida oʻqitiladi. Agar ushbu jarayon tartibga solinmasa, Amerika kompaniyalari nohaq raqobat sharoitida qolib ketishi mumkin. Biroq, tahlilchilar amerikalik dasturchilar ham Kimi kabi Xitoy ishlanmalaridan oʻz loyihalarida foydalanayotganini qayd etishgan.
Xulosa qilib aytganda, Kimi modelining chiqishi sunʼiy intellekt olamidagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirib yubordi. Endilikda AQSH hukumati Xitoyning ochiq kodli modellaridan foydalanishni cheklash uchun yangi tartibga solish mexanizmlarini ishlab chiqishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham ushbu ochiq modellar SI sohasidagi mahalliy ishlanmalarni rivojlantirishda muhim manba boʻlib xizmat qilishi mumkin.
…