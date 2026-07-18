Xitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdi

·40·Texno
Xitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdi

Xitoyning Moonshot AI kompaniyasi oʻzining yangilangan Kimi modelini taqdim etishi global sunʼiy intellekt (SI) bozorida jiddiy baxs-munozaralarga sabab boʻldi. Yangi Kimi K3 versiyasi ochiq kodli (open source) model boʻlishiga qaramay, u dunyodagi eng kuchli yopiq tizimlar — Claude va GPT kabi flagmanlar bilan raqobatlasha olishini namoyish etdi. Bu voqea nafaqat texnologik yutuq, balki AQSH va Xitoy oʻrtasidagi raqobatning yangi bosqichi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Moonshot AI bayonotiga koʻra, Kimi K3 modeli bir qator testlarda yuqori natijalarni koʻrsatib, oʻzidan oldingi versiyalardan sezilarli darajada oʻzib ketgan. Arena.ai va Vals AI kabi mustaqil tahliliy platformalar ham ushbu modelning samaradorligi boʻyicha ijobiy xulosalar berdi. Mazkur yangilik fonida jahon moliya bozorlarida ham tebranishlar kuzatildi: Nasdaq indeksi 1 foizga pasaydi, NVIDIA kabi chip ishlab chiqaruvchi gigantlarning aksiyalari esa investorlar tomonidan sotila boshlandi.

Siyosiy bosim va texnologik poyga

Ushbu texnologik sakrash AQSH hukumati va yirik texnologiya arboblari orasida xavotir uygʻotdi. Tramp administratsiyasining sobiq SI masalalari boʻyicha maslahatchisi David Sacks Xitoyning bu muvaffaqiyatini AQSHdagi byurokratiya va ortiqcha tartibga solishlar bilan qiyosladi. Uning fikricha, amerikalik siyosatchilar yangi maʼlumotlar markazlarini taqiqlash va qatʼiy qoidalar joriy etish bilan band boʻlgan bir paytda, Xitoy SI poygasida yetakchilikni qoʻlga kiritmoqda.

Shu bilan birga, OpenAI kompaniyasining strategik kelajak boʻlimi rahbari Dean Ball Kimi modelining imkoniyatlarini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, ushbu modelning kuchi shunchaki boshqa modellardan nusxa koʻchirish (distillatsiya) natijasi emas, balki haqiqiy muhandislik yutugʻidir. Ball, shuningdek, Xitoy hukumati bunday darajadagi kuchli modellarni ochiq manbalarga chiqarishga ruxsat berayotganidan hayratda ekanini bildirdi.

Xavfsizlik va kelajakdagi xatarlar

Gʻarb ekspertlari ochiq kodli modellarning keng tarqalishini "raqamli kommunizm" xavfi bilan bogʻlashmoqda. Dean Ballning fikricha, agar ochiq modellar dominantlik qilsa, SI davlat tomonidan taqdim etiladigan ijtimoiy infratuzilmaga aylanib qolishi mumkin. Bu esa, oʻz navbatida, xususiy innovatsiyalarning toʻxtashiga va texnologik sohada yangi turdagi distopik kelajakka olib kelishi mumkin.

Uber sobiq rahbari Travis Kalanick esa intellektual mulk masalasiga eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, Xitoy modellari koʻpincha Amerika tizimlarining natijalari asosida oʻqitiladi. Agar ushbu jarayon tartibga solinmasa, Amerika kompaniyalari nohaq raqobat sharoitida qolib ketishi mumkin. Biroq, tahlilchilar amerikalik dasturchilar ham Kimi kabi Xitoy ishlanmalaridan oʻz loyihalarida foydalanayotganini qayd etishgan.

Xulosa qilib aytganda, Kimi modelining chiqishi sunʼiy intellekt olamidagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirib yubordi. Endilikda AQSH hukumati Xitoyning ochiq kodli modellaridan foydalanishni cheklash uchun yangi tartibga solish mexanizmlarini ishlab chiqishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham ushbu ochiq modellar SI sohasidagi mahalliy ishlanmalarni rivojlantirishda muhim manba boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Moonshot AIKimiSunʼiy IntellektOpenAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiSan-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiBugun, 00:50Astronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiAstronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiBugun, 00:20Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiTesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiKecha, 22:19AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiAQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiKecha, 21:55AQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiAQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiKecha, 21:00Hubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiHubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiKecha, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda