AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"

·1·Dunyo
AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"

AQSHning Yuta shtatida joylashgan Uest-Valli-Siti shahridagi savdo markazida musulmon erkakka pichoqli hujum uyushtirgan Piter Maykl Larsenga nisbatan og‘ir jinoyat ayblovlari qo‘yildi. Bu haqda aa.com nashri xabar berdi.

Prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, 17 iyul kuni ayblanuvchiga og‘irlashtiruvchi holatlarda qotillikka suiqasd qilish moddasi bo‘yicha ikki epizod asosida rasmiy ayb e’lon qilingan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, hodisa 13 iyul kuni sodir bo‘lgan. Larsen musulmon erkakka bir necha marta pichoq bilan hujum qilgan.

Qayd etilishicha, jabrlanuvchi tanasining turli qismlariga 15 marta pichoq zarbasi olgan va ko‘p miqdorda qon yo‘qotgan. U shifoxonaga yetkazilgan bo‘lib, uning hozirgi ahvoli haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Tergov hujjatlarida keltirilishicha, gumonlanuvchi jinoyatni diniy nafrat sababli sodir etganini tan olgan. U huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bergan ko‘rsatmasida musulmonlarni ataylab nishonga olganini, bu orqali boshqalarni ham shunday harakatlarga undashni maqsad qilganini bildirgan. Shuningdek, u savdo markazini aynan musulmonlar ko‘p tashrif buyuradigan joy deb bilgani uchun tanlaganini aytgan.

«Agar imkonim bo‘lganida, iloji boricha ko‘proq musulmonni o‘ldirgan bo‘lardim», — degan Larsen tergovchilarga.

Hujum sodir etilganidan so‘ng guvohlar politsiya kelguniga qadar ayblanuvchini ushlab turishga muvaffaq bo‘lgan. Hozirda u Solt-Leyk okrugi qamoqxonasida saqlanmoqda. Tergov ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»Bugun, 22:01Sankt-Peterburgda 4 bolali ona uysiz qoldi: diplomatlar aralashdiSankt-Peterburgda 4 bolali ona uysiz qoldi: diplomatlar aralashdiBugun, 21:48Messi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqdaMessi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqdaBugun, 20:14Kontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldiKontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldiBugun, 19:50Bu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBugun, 18:31Eron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiEron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiBugun, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?