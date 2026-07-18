«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukrainaga qurol-yarog‘ va razvedka ma’lumotlarini taqdim etayotgan NATO davlatlariga zarba berish masalasini ko‘rib chiqishga chaqirdi. Uning keskin bayonoti Rossiyaning Kotovsk shahridagi Wildberries logistika markaziga dronlar zarbasi berilganidan keyin yangradi.
Qodirov G‘arb davlatlari Rossiya bilan qarama-qarshilikda bevosita ishtirok etayotganini da’vo qildi. Biroq uning bayonoti Rossiya tomonidan NATOga qarshi harbiy harakat boshlash bo‘yicha rasmiy qaror qabul qilinganini anglatmaydi.
Qodirov qanday taklif bilan chiqdi?
Checheniston rahbari o‘zining Telegram kanalida Ukrainaga harbiy yordam ko‘rsatayotgan davlatlar, uning fikricha, «faqat kuch tilini tushunishi»ni yozdi.
«O‘t ochish vaqti keldi, tamom!» — dedi Qodirov.
U NATOga a’zo ayrim davlatlarni Kiyevga qurol, ma’lumot va boshqa ko‘makni ochiqchasiga yetkazib berishda aybladi. Shuningdek, Rossiya rahbariyati tegishli vazifa bersa, uni bajarishga tayyor ekanini bildirdi.
Qodirov bayonotida o‘ta keskin va haqoratomuz iboralardan foydalangan. U Ukraina ittifoqchilari faqat harbiy bosimga duch kelganidan keyingina o‘z pozitsiyasini o‘zgartirishini da’vo qildi.
Bayonot Kotovskdagi fojiadan keyin yangradi
Qodirovning chiqishi 18 iyul kuni Rossiyaning Tambov viloyatidagi Kotovsk shahriga amalga oshirilgan dronlar hujumi fonida e’lon qilindi.
Rossiya mahalliy hokimiyati ma’lumotiga ko‘ra, zarba Wildberries logistika markaziga to‘g‘ri kelgan. Tungi smenada ishlagan yetti nafar xodim halok bo‘lgan, 20 nafardan ortiq kishi jarohatlangan. Jabrlanganlar Kotovsk va Tambovdagi tibbiyot muassasalariga olib borilgan.
Hodisa joyiga qutqaruvchilar, o‘t o‘chiruvchilar, tibbiyot xodimlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari jalb etilgan. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqidagi raqamlar Rossiya rasmiylari taqdim etgan ma’lumotlarga asoslangan.
Kiyev zarbalarni tasdiqladi
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskva va Tambov viloyatlaridagi ikkita yirik logistika obyektiga zarba berilganini tasdiqladi.
Uning da’vo qilishicha, mazkur obyektlar Rossiyada dronlar va navigatsiya uskunalarini ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan sanksiya ostidagi komponentlarni yetkazib berishda foydalanilgan. Zelenskiy neft obyekti va boshqa nishonlarga ham zarba berilganini aytdi.
Ayni paytda Kiyev Kotovskda halok bo‘lganlar haqida Rossiya tomoni taqdim etgan ma’lumotlarga alohida munosabat bildirgani xabar qilinmadi.
NATOga zarba qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
NATO davlati hududiga to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy zarba Rossiya va alyans o‘rtasidagi qarama-qarshilikni misli ko‘rilmagan darajada kuchaytirishi mumkin.
Shimoliy Atlantika shartnomasining 5-moddasiga muvofiq, alyansning bir a’zosiga qurolli hujum barcha a’zolarga qilingan hujum sifatida baholanadi. Bunday vaziyatda har bir davlat hujumga uchragan ittifoqchiga zarur deb hisoblagan shaklda yordam ko‘rsatadi.
NATO davlatlari Ukrainaga qurol, havo hujumidan mudofaa tizimlari, o‘q-dori va harbiy tayyorgarlik bo‘yicha yordam berishda davom etmoqda. Alyans ushbu ko‘makni Ukrainaning o‘zini himoya qilish huquqini qo‘llab-quvvatlash sifatida izohlaydi.
Keskin bayonot ortidan nima bo‘ladi?
Qodirovning chaqiriqlari Rossiya rasmiy tashqi siyosati o‘zgarganini avtomatik ravishda anglatmaydi. NATO davlatlariga zarba berish kabi qaror mintaqaviy rahbar emas, Rossiyaning oliy siyosiy va harbiy rahbariyati vakolatiga kiradi.
Shunga qaramay, bunday bayonotlar Moskva va G‘arb o‘rtasidagi taranglik yanada kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Endi asosiy masala — Rossiya rasmiylari Qodirovning chaqiriqlariga qanday munosabat bildirishi va bu bayonot diplomatik darajada qanday aks-sado berishida.
Sizningcha, bunday keskin chaqiriqlar mojaroni yanada xavfli bosqichga olib chiqishi mumkinmi?
…