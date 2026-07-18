«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi

·0·Dunyo
«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi

Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukrainaga qurol-yarog‘ va razvedka ma’lumotlarini taqdim etayotgan NATO davlatlariga zarba berish masalasini ko‘rib chiqishga chaqirdi. Uning keskin bayonoti Rossiyaning Kotovsk shahridagi Wildberries logistika markaziga dronlar zarbasi berilganidan keyin yangradi.

Qodirov G‘arb davlatlari Rossiya bilan qarama-qarshilikda bevosita ishtirok etayotganini da’vo qildi. Biroq uning bayonoti Rossiya tomonidan NATOga qarshi harbiy harakat boshlash bo‘yicha rasmiy qaror qabul qilinganini anglatmaydi.

Qodirov qanday taklif bilan chiqdi?

Checheniston rahbari o‘zining Telegram kanalida Ukrainaga harbiy yordam ko‘rsatayotgan davlatlar, uning fikricha, «faqat kuch tilini tushunishi»ni yozdi.

«O‘t ochish vaqti keldi, tamom!» — dedi Qodirov.

U NATOga a’zo ayrim davlatlarni Kiyevga qurol, ma’lumot va boshqa ko‘makni ochiqchasiga yetkazib berishda aybladi. Shuningdek, Rossiya rahbariyati tegishli vazifa bersa, uni bajarishga tayyor ekanini bildirdi.

Qodirov bayonotida o‘ta keskin va haqoratomuz iboralardan foydalangan. U Ukraina ittifoqchilari faqat harbiy bosimga duch kelganidan keyingina o‘z pozitsiyasini o‘zgartirishini da’vo qildi.

Bayonot Kotovskdagi fojiadan keyin yangradi

Qodirovning chiqishi 18 iyul kuni Rossiyaning Tambov viloyatidagi Kotovsk shahriga amalga oshirilgan dronlar hujumi fonida e’lon qilindi.

Rossiya mahalliy hokimiyati ma’lumotiga ko‘ra, zarba Wildberries logistika markaziga to‘g‘ri kelgan. Tungi smenada ishlagan yetti nafar xodim halok bo‘lgan, 20 nafardan ortiq kishi jarohatlangan. Jabrlanganlar Kotovsk va Tambovdagi tibbiyot muassasalariga olib borilgan.

Hodisa joyiga qutqaruvchilar, o‘t o‘chiruvchilar, tibbiyot xodimlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari jalb etilgan. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqidagi raqamlar Rossiya rasmiylari taqdim etgan ma’lumotlarga asoslangan.

Kiyev zarbalarni tasdiqladi

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskva va Tambov viloyatlaridagi ikkita yirik logistika obyektiga zarba berilganini tasdiqladi.

Uning da’vo qilishicha, mazkur obyektlar Rossiyada dronlar va navigatsiya uskunalarini ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan sanksiya ostidagi komponentlarni yetkazib berishda foydalanilgan. Zelenskiy neft obyekti va boshqa nishonlarga ham zarba berilganini aytdi.

Ayni paytda Kiyev Kotovskda halok bo‘lganlar haqida Rossiya tomoni taqdim etgan ma’lumotlarga alohida munosabat bildirgani xabar qilinmadi.

NATOga zarba qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?

NATO davlati hududiga to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy zarba Rossiya va alyans o‘rtasidagi qarama-qarshilikni misli ko‘rilmagan darajada kuchaytirishi mumkin.

Shimoliy Atlantika shartnomasining 5-moddasiga muvofiq, alyansning bir a’zosiga qurolli hujum barcha a’zolarga qilingan hujum sifatida baholanadi. Bunday vaziyatda har bir davlat hujumga uchragan ittifoqchiga zarur deb hisoblagan shaklda yordam ko‘rsatadi.

NATO davlatlari Ukrainaga qurol, havo hujumidan mudofaa tizimlari, o‘q-dori va harbiy tayyorgarlik bo‘yicha yordam berishda davom etmoqda. Alyans ushbu ko‘makni Ukrainaning o‘zini himoya qilish huquqini qo‘llab-quvvatlash sifatida izohlaydi.

Keskin bayonot ortidan nima bo‘ladi?

Qodirovning chaqiriqlari Rossiya rasmiy tashqi siyosati o‘zgarganini avtomatik ravishda anglatmaydi. NATO davlatlariga zarba berish kabi qaror mintaqaviy rahbar emas, Rossiyaning oliy siyosiy va harbiy rahbariyati vakolatiga kiradi.

Shunga qaramay, bunday bayonotlar Moskva va G‘arb o‘rtasidagi taranglik yanada kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Endi asosiy masala — Rossiya rasmiylari Qodirovning chaqiriqlariga qanday munosabat bildirishi va bu bayonot diplomatik darajada qanday aks-sado berishida.

Sizningcha, bunday keskin chaqiriqlar mojaroni yanada xavfli bosqichga olib chiqishi mumkinmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"AQSHlik ayblanuvchi: "Imkonim bo‘lsa, ko‘proq musulmonni o‘ldirar edim"Bugun, 22:04Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»Eron AQSHda xavotir uyg‘otgan videoni e’lon qildi : «Trampni qayerda o‘ldirish mumkin?»Bugun, 22:01Sankt-Peterburgda 4 bolali ona uysiz qoldi: diplomatlar aralashdiSankt-Peterburgda 4 bolali ona uysiz qoldi: diplomatlar aralashdiBugun, 21:48Messi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqdaMessi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqdaBugun, 20:14Kontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldiKontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldiBugun, 19:50Bu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBugun, 18:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?