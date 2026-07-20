AQSHda noodatiy ko‘rinishdagi yenot internet yulduziga aylandi

·31·Dunyo
AQSHda noodatiy ko‘rinishdagi yenot internet yulduziga aylandi

AQSHning Sietl shahrida yashovchi Jimoti laqabli yenot o‘zining g‘ayrioddiy tashqi ko‘rinishi sabab ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishdi. Kam uchraydigan genetik mutatsiya tufayli u dumaloq, yumshoq sharga o‘xshab ko‘rinadi va shu jihati bilan internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortmoqda.

Mutaxassislarning taxminiga ko‘ra, Jimotining bu holati odatda itlarda uchraydigan qisqa umurtqa sindromi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Biroq bu uning faol hayot kechirishiga to‘sqinlik qilmayapti. Yenot tez yuguradi, daraxtlarga bemalol chiqadi va boshqa yenotlar singari ozuqa topishda ham juda epchil.

Noodatiy qiyofasi va chaqqon harakatlari tufayli Jimoti qisqa fursatda mahalliy aholi hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida haqiqiy internet yulduziga aylandi. Uning surat va videolari minglab tomoshalar hamda ijobiy izohlarni yig‘ishda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshlar boyligini isbotlash uchun "Starbucks" qahvasi bilan yuz yuvmoqdaYoshlar boyligini isbotlash uchun "Starbucks" qahvasi bilan yuz yuvmoqdaBugun, 10:54Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...Bugun, 09:10Sayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiSayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiKecha, 21:03Uch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildiUch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildiKecha, 20:40Daryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiDaryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiKecha, 19:07Golf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiGolf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiKecha, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi