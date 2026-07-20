Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonoti

·31·Dunyo
Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonoti

AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Eron bilan davom etayotgan harbiy mojaro chog‘ida yana bir amerikalik harbiy halok bo‘lganini ma’lum qildi. Ushbu hodisadan so‘ng urush boshlanganidan buyon halok bo‘lgan AQSH harbiylari soni rasman 17 nafarga yetdi.

Zamin.uz Yaqin Sharq atrofida avj olayotgan harbiy harakatlar, yo‘qotishlar va Vashingtonning keyingi qadamlari bo‘yicha so‘nggi tafsilotlarni taqdim etadi.

Shimoliy Iroqdagi hodisa va Iordaniyadagi qidiruvlar

CENTCOM ma’lumotiga ko‘ra, navbatdagi amerikalik harbiy 18 iyul kuni Iroq shimolida halok bo‘lgan. U Eronga tegishli urib tushirilgan dronning portlamagan o‘q-dorilarini nazorat ostida yo‘q qilish operatsiyasi vaqtida vafot etgan. Hodisa oqibatida yana bir harbiy yengil jarohat olgan bo‘lib, unga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda.

Bundan tashqari, Iordaniyadagi AQSH aviabazasida ham qidiruv ishlari davom etmoqda:

  • 17 iyul voqeasi: Eron tomonidan berilgan zarba natijasida ikki amerikalik harbiy halok bo‘lgan, yana biri bedarak yo‘qolgan edi.

  • Topilgan qoldiqlar: Qo‘mondonlik hodisa joyida o‘tkazilgan qidiruv ishlari davomida hozircha shaxsi aniqlanmagan inson qoldiqlari topilganini bildirdi.

  • OAV taxmini: The New York Times va The Wall Street Journal nashrlarining manbalariga ko‘ra, topilgan qoldiqlar katta ehtimol bilan bedarak yo‘qolgan amerikalik harbiyga tegishli. Hozirda shaxsni aniqlash ishlari olib borilmoqda.

O‘zaro qaqshatqich zarbalar: AQSH va Eron to‘qnashuvi

Tomonlar bir-birining pozitsiyalariga zarba berishni davom ettirmoqda:

  • AQSHning havo hujumi: 18 iyul kuni AQSH Qurolli kuchlari Eron hududiga navbatdagi havo zarbalarini amalga oshirdi. CENTCOM bu hujumlar Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK)ni Iordaniyadagi amerikalik harbiylar o‘limi uchun jazolash hamda Eronning Ho‘rmuz bo‘g‘ozida xalqaro dengiz qatnoviga tahdid solish imkoniyatlarini cheklash maqsadida uyushtirilganini ma’lum qildi.

  • Eronning javobi: Bunga javoban Eron Kuvaytda joylashgan AQSHning ikki harbiy bazasiga raketa hujumlari uyushtirdi.

Donald Tramp: «Eron yadroviy qurolga ega bo‘lmasligi kerak»

AQSH prezidenti Donald Tramp NewsNation telekanaliga bergan telefon intervyusida amerikalik harbiylarning halok bo‘lishini «achinarli voqea» deb atadi.

U Vashingtonning asosiy pozitsiyasini yana bir bor ta’kidlab o‘tdi:

«Biz hech qachon Eronning yadroviy qurolga ega bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaymiz».

AQSH Yaqin Sharqqa qo‘shimcha jangovar aviatsiya yubormoqda

Mojaro tobora kuchayib borayotgani sababli, The Wall Street Journal va The New York Times xabarlariga ko‘ra, Vashington mintaqaga qo‘shimcha harbiy samolyotlarni yo‘naltirmoqda:

Aviabaza / Joylashuv

Tanlangan qiruvchi samolyotlar

Shpangdalem aviabazasi (Germaniya)

F-16 qiruvchi samolyotlari

RAF Lakenheath aviabazasi (Buyuk Britaniya)

F-35 qiruvchi samolyotlari

Qo‘shimcha yordam

Havoda yonilg‘i quyish uchun mo‘ljallangan maxsus samolyotlar

Mutaxassislarning fikricha, mazkur qadam Vashingtonning mintaqadagi harbiy ishtirokini yanada kuchaytirish va Eronga nisbatan geosiyosiy bosimni oshirishga qaratilgan.

AQSHEronIroqIordaniyaQuvayt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Bugun, 12:44Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiYaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiBugun, 12:39Peruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaPeruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaBugun, 12:36Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Bugun, 12:36Kaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiKaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiBugun, 12:01Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Bugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi