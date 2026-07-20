Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonoti
AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Eron bilan davom etayotgan harbiy mojaro chog‘ida yana bir amerikalik harbiy halok bo‘lganini ma’lum qildi. Ushbu hodisadan so‘ng urush boshlanganidan buyon halok bo‘lgan AQSH harbiylari soni rasman 17 nafarga yetdi.
Zamin.uz Yaqin Sharq atrofida avj olayotgan harbiy harakatlar, yo‘qotishlar va Vashingtonning keyingi qadamlari bo‘yicha so‘nggi tafsilotlarni taqdim etadi.
Shimoliy Iroqdagi hodisa va Iordaniyadagi qidiruvlar
CENTCOM ma’lumotiga ko‘ra, navbatdagi amerikalik harbiy 18 iyul kuni Iroq shimolida halok bo‘lgan. U Eronga tegishli urib tushirilgan dronning portlamagan o‘q-dorilarini nazorat ostida yo‘q qilish operatsiyasi vaqtida vafot etgan. Hodisa oqibatida yana bir harbiy yengil jarohat olgan bo‘lib, unga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda.
Bundan tashqari, Iordaniyadagi AQSH aviabazasida ham qidiruv ishlari davom etmoqda:
17 iyul voqeasi: Eron tomonidan berilgan zarba natijasida ikki amerikalik harbiy halok bo‘lgan, yana biri bedarak yo‘qolgan edi.
Topilgan qoldiqlar: Qo‘mondonlik hodisa joyida o‘tkazilgan qidiruv ishlari davomida hozircha shaxsi aniqlanmagan inson qoldiqlari topilganini bildirdi.
OAV taxmini: The New York Times va The Wall Street Journal nashrlarining manbalariga ko‘ra, topilgan qoldiqlar katta ehtimol bilan bedarak yo‘qolgan amerikalik harbiyga tegishli. Hozirda shaxsni aniqlash ishlari olib borilmoqda.
O‘zaro qaqshatqich zarbalar: AQSH va Eron to‘qnashuvi
Tomonlar bir-birining pozitsiyalariga zarba berishni davom ettirmoqda:
AQSHning havo hujumi: 18 iyul kuni AQSH Qurolli kuchlari Eron hududiga navbatdagi havo zarbalarini amalga oshirdi. CENTCOM bu hujumlar Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK)ni Iordaniyadagi amerikalik harbiylar o‘limi uchun jazolash hamda Eronning Ho‘rmuz bo‘g‘ozida xalqaro dengiz qatnoviga tahdid solish imkoniyatlarini cheklash maqsadida uyushtirilganini ma’lum qildi.
Eronning javobi: Bunga javoban Eron Kuvaytda joylashgan AQSHning ikki harbiy bazasiga raketa hujumlari uyushtirdi.
Donald Tramp: «Eron yadroviy qurolga ega bo‘lmasligi kerak»
AQSH prezidenti Donald Tramp NewsNation telekanaliga bergan telefon intervyusida amerikalik harbiylarning halok bo‘lishini «achinarli voqea» deb atadi.
U Vashingtonning asosiy pozitsiyasini yana bir bor ta’kidlab o‘tdi:
«Biz hech qachon Eronning yadroviy qurolga ega bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaymiz».
AQSH Yaqin Sharqqa qo‘shimcha jangovar aviatsiya yubormoqda
Mojaro tobora kuchayib borayotgani sababli, The Wall Street Journal va The New York Times xabarlariga ko‘ra, Vashington mintaqaga qo‘shimcha harbiy samolyotlarni yo‘naltirmoqda:
Aviabaza / Joylashuv
Tanlangan qiruvchi samolyotlar
Shpangdalem aviabazasi (Germaniya)
F-16 qiruvchi samolyotlari
RAF Lakenheath aviabazasi (Buyuk Britaniya)
F-35 qiruvchi samolyotlari
Qo‘shimcha yordam
Havoda yonilg‘i quyish uchun mo‘ljallangan maxsus samolyotlar
Mutaxassislarning fikricha, mazkur qadam Vashingtonning mintaqadagi harbiy ishtirokini yanada kuchaytirish va Eronga nisbatan geosiyosiy bosimni oshirishga qaratilgan.
…