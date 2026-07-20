Sun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldi

·0·Dunyo
Sun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldi

Janubiy Koreyada milliy malaka imtihonida sun’iy intellekt texnologiyasiga ega aqlli ko‘zoynakdan foydalanish bilan bog‘liq mamlakat tarixidagi ilk jinoiy ish qo‘zg‘atildi. Bu haqda The Independent nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, may oyida 40 yoshlar atrofidagi erkak yong‘in xavfsizligi muhandisi sertifikatini olish uchun o‘tkazilgan imtihonda SI imkoniyatlariga ega aqlli ko‘zoynakdan foydalanganlikda gumon qilingan.

Imtihon vaqtida nazoratchilar ko‘zoynak linzasidan g‘ayrioddiy yorug‘lik qaytayotganini payqab, ishtirokchini tekshirishgan. Keyingi surishtiruvlarda erkak aybini tan olib, ushbu qurilma uchun sun’iy intellekt ilovasini shaxsan o‘zi ishlab chiqqanini ma’lum qilgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, maqsad dasturni haqiqiy imtihon sharoitida sinab ko‘rish bo‘lgan.

Kvanju okrug prokuraturasi mazkur holat yuzasidan “Milliy texnik malaka to‘g‘risida”gi qonun talablarini buzish moddasi bilan jinoyat ishini ochgan.

Rasmiylarning ta’kidlashicha, bu kabi holat yagona emas. May oyida Seul va Mokpo shaharlarida ham milliy texnik malaka imtihonlarida sun’iy intellektli aqlli ko‘zoynaklardan foydalanishga uringan ikki nafar yosh fuqaro aniqlangan.

Shuningdek, shunga o‘xshash qurilmalar xalqaro TOEIC ingliz tili imtihonlarida ham qayd etilgan. Bunday holatlardan ikkitasi may oyida, yana biri esa iyun oyida fosh qilingan.

Yuz bergan voqealardan so‘ng Janubiy Koreyada imtihon xavfsizligi talablarini kuchaytirish masalasi kun tartibiga chiqdi. Imtihonlarni tashkil etuvchi idoralar sun’iy intellektli aqlli ko‘zoynaklarni rasman taqiqlangan qurilmalar ro‘yxatiga kiritish va ulardan foydalanganlarga nisbatan jazoni og‘irlashtirish taklifini muhokama qilmoqda.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, bunday aqlli ko‘zoynaklar oddiy kamerali qurilmalardan farqli ravishda tasvirga tushgan matnni tahlil qiladi, savollarni sun’iy intellekt tizimiga yuboradi va tayyor javoblarni ekran yoki audio orqali foydalanuvchiga yetkazib bera oladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)Bugun, 13:24Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Bugun, 12:44Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiYaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiBugun, 12:39Peruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaPeruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaBugun, 12:36Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Bugun, 12:36Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiBugun, 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi