Nogiron bo‘lishiga qaramay aravachada qizini maktabga olib boradigan ota barchaning e’tiborida!
Nogironligi bo‘lgan Dovud har tong oddiy aravasida qizi Ma’sumani maktabga olib boradi. Yo‘l oson emas, ammo ota qizining darsdan qolmasligi uchun har kuni shu mashaqqatni yengib o‘tadi.
Dovudning eng katta orzusi Ma’sumaning yaxshi ta’lim olib, kelajakda shifokor bo‘lishidir. Shu maqsadda u qizini qo‘llab-quvvatlab, maktabga qatnashi uchun bor imkoniyatini ishga solmoqda.
Ayni paytda Afg‘onistonda "Tolibon" joriy etgan cheklovlar sabab 12 yoshdan oshgan 2 milliondan ortiq qiz maktabga bora olmayapti. Bu sharoitda Ma’sumaning har kuni ta’lim olish uchun yo‘lga chiqishi alohida ahamiyat kasb etadi.
Ota va qiz uchun maktabgacha bo‘lgan har bir yo‘l kelajakka qo‘yilgan navbatdagi qadamdir. Dovud esa bir kuni qizining shifokorlik libosini kiyishini ko‘rish umidi bilan uni har tong darsga kuzatadi.
…