Kredit rasmiylashsa, «Davlat xizmatlari» darhol ogohlantiradi

·63·Dunyo
Kredit rasmiylashsa, «Davlat xizmatlari» darhol ogohlantiradi

Rossiyada fuqaro nomiga kredit yoki mikrozaym rasmiylashtirilganda uni tezkor xabardor qilish tizimi joriy etilishi kutilmoqda. Davlat dumasi tegishli qonun loyihasini uchinchi va yakuniy o‘qishda qabul qildi.

Yangi tartibga ko‘ra, kredit haqidagi ma’lumot «Davlat xizmatlari» portali orqali push-bildirishnoma yoki SMS shaklida yuboriladi. Bu fuqarolarga o‘z nomiga ularning roziligisiz qarz rasmiylashtirilganini tez aniqlash imkonini berishi mumkin.

Xabarnoma 45 daqiqa ichida kelishi kerak

Qonun loyihasida kredit rasmiylashtirilganidan keyin ma’lumotni uzatish uchun aniq muddatlar belgilangan.

Bank yoki mikromoliya tashkiloti kredit shartnomasi imzolanganidan so‘ng 30 daqiqa ichida bu haqda kredit tarixi byurosiga ma’lumot yuborishi shart bo‘ladi.

Kredit tarixi byurosi esa ma’lumotni olgach, 15 daqiqa ichida qarz oluvchini «Davlat xizmatlari» portali orqali xabardor qilishi kerak.

Shu tariqa, barcha jarayon belgilangan tartibda ishlasa, fuqaro o‘z nomiga rasmiylashtirilgan kredit haqida ko‘pi bilan 45 daqiqa ichida bilishi mumkin.

Xabar qanday shaklda yuboriladi?

Kredit shartnomasi haqidagi ogohlantirish foydalanuvchining «Davlat xizmatlari»dagi sozlamalariga qarab yuboriladi.

Xabar:

  • mobil ilova orqali push-bildirishnoma;

  • telefon raqamiga SMS shaklida kelishi mumkin.

Unda kredit rasmiylashtirilgani haqidagi asosiy ma’lumotlar ko‘rsatilishi kutilmoqda. Bu fuqaroga shartnomani o‘zi imzolaganmi yoki uning nomidan boshqa shaxs harakat qilganmi, tez tekshirish imkonini beradi.

Begona kredit aniqlansa, uni bekor qilish mumkin

Fuqaro kredit uning roziligisiz rasmiylashtirilganini aniqlasa, «sovutish davri»dan foydalanishi mumkin bo‘ladi.

Ushbu muddat davomida kredit mablag‘i darhol ishlatilishi cheklanadi va shaxs shubhali shartnomani bekor qilish choralarini ko‘rishi mumkin.

Sovutish davri kredit miqdoriga qarab:

  • kamida to‘rt soat;

  • eng ko‘pi bilan 48 soat davom etadi.

Bu mexanizm firibgarlar kredit mablag‘ini tezda boshqa hisob raqamlarga o‘tkazib yuborishining oldini olishga qaratilgan.

«Firibgarlar uchun yana bir kuchli to‘siq»

Tashabbus mualliflaridan biri, Davlat dumasining moliya bozori qo‘mitasi raisi Anatoliy Aksakov yangi tizim fuqarolar nomiga yashirincha kredit olish holatlarini kamaytirishini aytdi.

«Ushbu chora firibgarlarning o‘zgalar nomiga kredit rasmiylashtirishiga to‘sqinlik qilish uchun yana bir kuchli to‘siq bo‘ladi», — dedi u.

Aksakovning ta’kidlashicha, xabar berish tizimi moliyaviy firibgarlikka qarshi boshqa vositalar bilan birgalikda ishlaydi.

Ular orasida kredit olishga o‘z-o‘zini taqiqlash, sovutish davri, «ikkinchi qo‘l» xizmati va «Davlat xizmatlari»dagi maxsus ogohlantirish tugmasi bor.

Qonun qachon kuchga kiradi?

Loyihada yangi tartibni 2027 yil 1 oktyabrdan kuchga kiritish nazarda tutilgan.

Bu vaqtga qadar banklar, mikromoliya tashkilotlari, kredit tarixi byurolari va «Davlat xizmatlari» portali o‘rtasida tezkor axborot almashinuvi yo‘lga qo‘yilishi kerak bo‘ladi.

Qonunning asosiy maqsadi — fuqaroga uning nomidan amalga oshirilayotgan moliyaviy harakatni imkon qadar tez ko‘rsatish. Agar tizim rejadagidek ishlasa, jabrlanuvchilar kredit haqida qarz talab qilinganidan keyin emas, shartnoma rasmiylashtirilgan zahoti xabar topadi.

RossiyaGosuslugiDavlat dumasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi