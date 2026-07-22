Kredit rasmiylashsa, «Davlat xizmatlari» darhol ogohlantiradi
Rossiyada fuqaro nomiga kredit yoki mikrozaym rasmiylashtirilganda uni tezkor xabardor qilish tizimi joriy etilishi kutilmoqda. Davlat dumasi tegishli qonun loyihasini uchinchi va yakuniy o‘qishda qabul qildi.
Yangi tartibga ko‘ra, kredit haqidagi ma’lumot «Davlat xizmatlari» portali orqali push-bildirishnoma yoki SMS shaklida yuboriladi. Bu fuqarolarga o‘z nomiga ularning roziligisiz qarz rasmiylashtirilganini tez aniqlash imkonini berishi mumkin.
Xabarnoma 45 daqiqa ichida kelishi kerak
Qonun loyihasida kredit rasmiylashtirilganidan keyin ma’lumotni uzatish uchun aniq muddatlar belgilangan.
Bank yoki mikromoliya tashkiloti kredit shartnomasi imzolanganidan so‘ng 30 daqiqa ichida bu haqda kredit tarixi byurosiga ma’lumot yuborishi shart bo‘ladi.
Kredit tarixi byurosi esa ma’lumotni olgach, 15 daqiqa ichida qarz oluvchini «Davlat xizmatlari» portali orqali xabardor qilishi kerak.
Shu tariqa, barcha jarayon belgilangan tartibda ishlasa, fuqaro o‘z nomiga rasmiylashtirilgan kredit haqida ko‘pi bilan 45 daqiqa ichida bilishi mumkin.
Xabar qanday shaklda yuboriladi?
Kredit shartnomasi haqidagi ogohlantirish foydalanuvchining «Davlat xizmatlari»dagi sozlamalariga qarab yuboriladi.
Xabar:
mobil ilova orqali push-bildirishnoma;
telefon raqamiga SMS shaklida kelishi mumkin.
Unda kredit rasmiylashtirilgani haqidagi asosiy ma’lumotlar ko‘rsatilishi kutilmoqda. Bu fuqaroga shartnomani o‘zi imzolaganmi yoki uning nomidan boshqa shaxs harakat qilganmi, tez tekshirish imkonini beradi.
Begona kredit aniqlansa, uni bekor qilish mumkin
Fuqaro kredit uning roziligisiz rasmiylashtirilganini aniqlasa, «sovutish davri»dan foydalanishi mumkin bo‘ladi.
Ushbu muddat davomida kredit mablag‘i darhol ishlatilishi cheklanadi va shaxs shubhali shartnomani bekor qilish choralarini ko‘rishi mumkin.
Sovutish davri kredit miqdoriga qarab:
kamida to‘rt soat;
eng ko‘pi bilan 48 soat davom etadi.
Bu mexanizm firibgarlar kredit mablag‘ini tezda boshqa hisob raqamlarga o‘tkazib yuborishining oldini olishga qaratilgan.
«Firibgarlar uchun yana bir kuchli to‘siq»
Tashabbus mualliflaridan biri, Davlat dumasining moliya bozori qo‘mitasi raisi Anatoliy Aksakov yangi tizim fuqarolar nomiga yashirincha kredit olish holatlarini kamaytirishini aytdi.
«Ushbu chora firibgarlarning o‘zgalar nomiga kredit rasmiylashtirishiga to‘sqinlik qilish uchun yana bir kuchli to‘siq bo‘ladi», — dedi u.
Aksakovning ta’kidlashicha, xabar berish tizimi moliyaviy firibgarlikka qarshi boshqa vositalar bilan birgalikda ishlaydi.
Ular orasida kredit olishga o‘z-o‘zini taqiqlash, sovutish davri, «ikkinchi qo‘l» xizmati va «Davlat xizmatlari»dagi maxsus ogohlantirish tugmasi bor.
Qonun qachon kuchga kiradi?
Loyihada yangi tartibni 2027 yil 1 oktyabrdan kuchga kiritish nazarda tutilgan.
Bu vaqtga qadar banklar, mikromoliya tashkilotlari, kredit tarixi byurolari va «Davlat xizmatlari» portali o‘rtasida tezkor axborot almashinuvi yo‘lga qo‘yilishi kerak bo‘ladi.
Qonunning asosiy maqsadi — fuqaroga uning nomidan amalga oshirilayotgan moliyaviy harakatni imkon qadar tez ko‘rsatish. Agar tizim rejadagidek ishlasa, jabrlanuvchilar kredit haqida qarz talab qilinganidan keyin emas, shartnoma rasmiylashtirilgan zahoti xabar topadi.
…