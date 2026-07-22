96 yoshida Ginnes rekordiga kirgan fudbloger barchani hayratga soldi

·79·Dunyo
96 yoshida Ginnes rekordiga kirgan fudbloger barchani hayratga soldi

AQSHda yashovchi 96 yoshli Eylin Chin pazandachilik retseptlarini namoyish etuvchi dunyodagi eng keksa fudbloger sifatida Ginnesning rekordlar kitobidan o‘rin oldi. Bu haqda «Pravilamag» nashri ma’lum qildi.

Eylin Chin so‘nggi uch yil davomida nabirasi Lukas Vong bilan hamkorlikda turli taomlar tayyorlash jarayoni aks etgan videolarni ijtimoiy tarmoqlarda muntazam e’lon qilib kelmoqda. U yangi retseptlarni ixtiro qilish o‘rniga, yillar davomida asrab kelgan sarg‘aygan pazandachilik kitobidan foydalanadi va undagi an’anaviy taomlarni zamonaviy auditoriyaga taqdim etadi.

Asli Yamaykada tug‘ilgan Eylin Chinning blogida asosan ushbu mamlakat milliy oshxonasiga xos taomlar o‘rin olgan. Shu bilan birga, u turli xil sho‘rvalar, shirinliklar va uy sharoitida tayyorlash mumkin bo‘lgan mazali retseptlarni ham tomoshabinlar bilan bo‘lishadi. Videolarida esa yamaykaliklarga xos bo‘lgan «Mi rahtid!» («Xudoyim-ey!») iborasini tez-tez ishlatishi uning o‘ziga xos uslubiga aylangan.

Oshxonada kekslar tayyorlayotgan keksa ayol.

«Pazandachilik sohasida to‘plagan ko‘p yillik tajriba va bilimlarimni keyingi avlod vakillariga yetkazish menga katta quvonch bag‘ishlaydi», — deydi Eylin Chin.

U ilk bor 5 yoshida taom tayyorlashni boshlagan. Keyinchalik bu qiziqish oilaviy mashg‘ulotga, so‘ng esa biznesga aylangan. 1950 yillarda turmush o‘rtog‘i bilan Yamaykaning Sent-Mari orolida novvoyxona ochgan, ortiqroq vaqt o‘tgach esa AQSHning Mayami shahriga ko‘chib o‘tgan.

Bugungi kunda Eylin Chinning turli ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari jami 3 milliondan ortiq obunachiga ega. U 2026 yil mart oyida, 96 yoshu 89 kunligida, rasman dunyodagi eng keksa fudbloger sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Uning faoliyati yosh cheklov emasligini va sevimli mashg‘ulot bilan istalgan yoshda ham muvaffaqiyat qozonish mumkinligini yana bir bor isbotladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi