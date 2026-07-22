Wildberries omborlariga hujum: yo‘qotishlar rublda qanchaga yetishi mumkin?
Ukraina Qurolli kuchlari tomonidan Rossiyaning Krasnodar va Nevinnomissk shaharlarida joylashgan Wildberries logistika markazlariga uyushtirilgan hujumlar natijasida sotuvchilarning yo‘qotishlari 100–120 milliard rublni tashkil etishi mumkin.
Zamin.uz Forbes nashriga tayanib, sodir bo‘lgan hodisa tafsilotlari, yetkazilgan zarar ko‘lami va tomonlarning munosabatini taqdim etadi.
120 milliard rubllik zarar va logistika inqirozi
Data Insight tadqiqot agentligi yetakchi tahlilchisi Sergey Semkoning ta’kidlashicha, 100–120 milliard rubllik raqam faqat sotuvchilarning ombordagi tovar zaxiralarini baholashdan iborat. Bunga binolar, saralash liniyalari, IT-infratuzilma va logistika uzilishlari tufayli ko‘rilgan zararlar kiritilmagan.
Taqqoslash uchun: Avvalroq Shushardagi omborda yuz bergan yong‘inda 112 ming kvadrat metr maydondagi deyarli 35 milliard rubllik tovar qoldiqlari kuyib ketgan edi.
Infratuzilma ulushi: Krasnodar va Nevinnomisskdagi omborlarning umumiy maydoni 270 000 kvadrat metrni tashkil etadi. Bu Wildberries'ning butun ombor infratuzilmasining qariyb 5 foizi degani.
Ta’sir zonasi: Ushbu obyektlar Krasnodar va Stavropol o‘lkalari, Rostov viloyati, Shimoliy Kavkaz respublikalari hamda Qrimga mahsulot yetkazib berishni ta’minlab kelgan.
Asosiy xavf: Volgograd, Voronej, Adigeya, Pyatigorsk va boshqa tumanlardagi markazlar oqimning bir qismini qabul qilishi mumkin, ammo bu ikki yirik obyektni tezda almashtirib bo‘lmaydi. Bu yuklarni yetkazib berish muddatlari uzayishiga va logistika xarajatlarining keskin oshishiga olib keladi.
Hujum tafsilotlari va jabrlanganlar
Wildberries asoschisi Tatyana Kim (Forbes 2026 reytingida 23-o‘rin, boyligi 8,1 mlrd dollar) omborlarga 22 iyulga o‘tar kechasi hujum uyushtirilgani va hozirda obyektlar faoliyati to‘xtatilganini ma’lum qildi.
Krasnodar o‘lkasi: Gubernator Veniamin Kondratevning xabar berishicha, Krasnodardagi omborda 10 kishi jabrlangan. Armavirda dron parchalari tushishi oqibatida 1 xodim halok bo‘lgan va neft bazasida yong‘in chiqqan.
Stavropol o‘lkasi: Gubernator Vladimir Vladimirov Nevinnomisskdagi omborga qilingan hujumda 5 kishi jarohatlanganini bildirdi.
Tomonlarning munosabati
Ukraina pozitsiyasi:
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ushbu hujumlarni tasdiqladi. Uning da’vo qilishicha, Wildberries omborlari go‘yoki «Rossiya armiyasini dronlar uchun butlovchi qismlar, navigatsiya uskunalari va anjomlar bilan ta’minlashda ishlatilgan».
Rossiya pozitsiyasi:
Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu da’volarni rad etib, Wildberries omborlari harbiy ehtiyojlar uchun ishlatilmasligini va Ukraina tinch aholi hamda fuqarolik obyektlariga hujum qilishda davom etayotganini ta’kidladi.
Iyul oyidagi Wildberries omborlariga hujumlar xronikasi
Sana
Hujum qilingan hudud
Talofatlar va jabrlanganlar
Moliyaviy zarar va tiklash qiymati
18 iyul
Tambov viloyati (Kotovsk)
7 kishi halok bo‘ldi, 25 kishi yaralandi
Omborlarni tiklash ~30 mlrd rubl, tovar zarari 150–170 mlrd rubl
18 iyul
Moskva viloyati (Elektrostal)
50 dan ortiq kishi jarohatlandi
22 iyul
Krasnodar va Nevinnomissk
15 kishi jarohatlandi, 1 kishi halok bo‘ldi (Armavirda)
Sotuvchilarning tovar yo‘qotishi ~100–120 mlrd rubl
…