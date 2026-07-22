Wildberries omborlariga hujum: yo‘qotishlar rublda qanchaga yetishi mumkin?

·76·Dunyo
Wildberries omborlariga hujum: yo‘qotishlar rublda qanchaga yetishi mumkin?

Ukraina Qurolli kuchlari tomonidan Rossiyaning Krasnodar va Nevinnomissk shaharlarida joylashgan Wildberries logistika markazlariga uyushtirilgan hujumlar natijasida sotuvchilarning yo‘qotishlari 100–120 milliard rublni tashkil etishi mumkin.

Zamin.uz Forbes nashriga tayanib, sodir bo‘lgan hodisa tafsilotlari, yetkazilgan zarar ko‘lami va tomonlarning munosabatini taqdim etadi.

120 milliard rubllik zarar va logistika inqirozi

Data Insight tadqiqot agentligi yetakchi tahlilchisi Sergey Semkoning ta’kidlashicha, 100–120 milliard rubllik raqam faqat sotuvchilarning ombordagi tovar zaxiralarini baholashdan iborat. Bunga binolar, saralash liniyalari, IT-infratuzilma va logistika uzilishlari tufayli ko‘rilgan zararlar kiritilmagan.

Taqqoslash uchun: Avvalroq Shushardagi omborda yuz bergan yong‘inda 112 ming kvadrat metr maydondagi deyarli 35 milliard rubllik tovar qoldiqlari kuyib ketgan edi.

  • Infratuzilma ulushi: Krasnodar va Nevinnomisskdagi omborlarning umumiy maydoni 270 000 kvadrat metrni tashkil etadi. Bu Wildberries'ning butun ombor infratuzilmasining qariyb 5 foizi degani.

  • Ta’sir zonasi: Ushbu obyektlar Krasnodar va Stavropol o‘lkalari, Rostov viloyati, Shimoliy Kavkaz respublikalari hamda Qrimga mahsulot yetkazib berishni ta’minlab kelgan.

  • Asosiy xavf: Volgograd, Voronej, Adigeya, Pyatigorsk va boshqa tumanlardagi markazlar oqimning bir qismini qabul qilishi mumkin, ammo bu ikki yirik obyektni tezda almashtirib bo‘lmaydi. Bu yuklarni yetkazib berish muddatlari uzayishiga va logistika xarajatlarining keskin oshishiga olib keladi.

Hujum tafsilotlari va jabrlanganlar

Wildberries asoschisi Tatyana Kim (Forbes 2026 reytingida 23-o‘rin, boyligi 8,1 mlrd dollar) omborlarga 22 iyulga o‘tar kechasi hujum uyushtirilgani va hozirda obyektlar faoliyati to‘xtatilganini ma’lum qildi.

  • Krasnodar o‘lkasi: Gubernator Veniamin Kondratevning xabar berishicha, Krasnodardagi omborda 10 kishi jabrlangan. Armavirda dron parchalari tushishi oqibatida 1 xodim halok bo‘lgan va neft bazasida yong‘in chiqqan.

  • Stavropol o‘lkasi: Gubernator Vladimir Vladimirov Nevinnomisskdagi omborga qilingan hujumda 5 kishi jarohatlanganini bildirdi.

Tomonlarning munosabati

Ukraina pozitsiyasi:

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ushbu hujumlarni tasdiqladi. Uning da’vo qilishicha, Wildberries omborlari go‘yoki «Rossiya armiyasini dronlar uchun butlovchi qismlar, navigatsiya uskunalari va anjomlar bilan ta’minlashda ishlatilgan».

Rossiya pozitsiyasi:

Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu da’volarni rad etib, Wildberries omborlari harbiy ehtiyojlar uchun ishlatilmasligini va Ukraina tinch aholi hamda fuqarolik obyektlariga hujum qilishda davom etayotganini ta’kidladi.

Iyul oyidagi Wildberries omborlariga hujumlar xronikasi

Sana

Hujum qilingan hudud

Talofatlar va jabrlanganlar

Moliyaviy zarar va tiklash qiymati

18 iyul

Tambov viloyati (Kotovsk)

7 kishi halok bo‘ldi, 25 kishi yaralandi

Omborlarni tiklash ~30 mlrd rubl, tovar zarari 150–170 mlrd rubl

18 iyul

Moskva viloyati (Elektrostal)

50 dan ortiq kishi jarohatlandi

22 iyul

Krasnodar va Nevinnomissk

15 kishi jarohatlandi, 1 kishi halok bo‘ldi (Armavirda)

Sotuvchilarning tovar yo‘qotishi ~100–120 mlrd rubl

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi