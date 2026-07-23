Moskva viloyatiga ommaviy dronlar hujumi: Neft bazalarida yong‘in chiqdi

·104·Dunyo
Moskva viloyatiga ommaviy dronlar hujumi: Neft bazalarida yong‘in chiqdi

Foto: Euronews

Dushanbaga o‘tar kechasi Ukraina tomoni Moskva viloyatiga keng ko‘lamli uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) bilan ommaviy zarba berdi. Hujum oqibatida mintaqadagi logistika obyektlari va neft bazalariga zarar yetgan, kamida 10 kishi jarohatlangani ma’lum qilindi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ushbu hujumlarni tasdiqlab, ularni «uzoq masofali sanksiyalar» deb atadi.

Zamin.uz so‘nggi soatlardagi keskinlashuv va hujumlar oqibati haqidagi tafsilotlarni taqdim etadi.

Moskva viloyatidagi zarbalar tafsiloti

Rossiya va Ukraina manbalari, jumladan, «ASTRA» telegram kanali tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Podolskdagi neft bazasiga va Domodedovodagi «Yujniye Vrata» sanoat majmuasidagi omborga hujum uyushtirilib, u yerda yirik yong‘in chiqqan.

  • Dronlar soni: Moskva meri Sergey Sobyaninning ta’kidlashicha, 400 ga yaqin Ukraina dronlaridan 85 tasi shaharga yaqinlashayotganda, qolganlari esa Rossiya poytaxtidan uzoqda urib tushirilgan.

  • Jabrlanganlar: Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning ma’lum qilishicha, hujum oqibatida 10 kishi, jumladan bir bola jarohat olgan. Bir nechta turar-joy binolari va fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetgan.

  • Marketpleys omborlari: Podolsk okrugidagi Wildberries omboriga ham hujum qilingani xabar qilingandi, biroq kompaniya rahbariyati logistika markazi hujumdan so‘ng odatdagidek ishlayotganini bildirdi.

Vladimir Zelenskiy: «Bu uzoq masofali sanksiyalarimiz natijasi»

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlarda Moskva viloyatiga berilgan zarbalarni ochiqdan-ochiq tasdiqladi va iqtisodiy obyektlarga bosim kuchayishini bildirdi:

Vladimir Zelenskiy:

«Moskva mintaqasi. Logistika obyektlari va neft bazasi bo‘yicha uzoq masofali sanksiyalarimizning natijalari bor. Biz Rossiyaning shaharlarimiz va jamoalarimizga bergan har bir zarbasiga adolatli javob beramiz. Bu urush tugashi kerak va bu faqat urushning yagona sababi — Rossiyaga bosimni kuchaytirish orqali mumkin».

Shuningdek, Zelenskiy Qora dengiz akvatoriyasida Rossiyaning ikkita «soya floti» tankeri va to‘rtta quruq yuk kemasiga ham zarba berilganini ma’lum qildi.

Raketa va dronlar urushining keskinlashuvi

So‘nggi kunlarda ikki tomon o‘rtasidagi o‘zaro zarbalar ko‘lami sezilarli darajada kengaydi:

  • Shanbaga o‘tar kechasi: Ukraina Rossiyaning markaziy qismidagi Wildberries'ning ikkita yirik omboriga (Tambov viloyatida 7 kishi halok bo‘lgan va Moskva yaqinidagi Elektrostal) hamda Noginskdagi neft bazasiga zarba bergan edi.

  • Kiyevga ballistik hujum: Undan bir kun oldin Rossiya Kiyevga ballistik raketalar bilan keng ko‘lamli zarba berdi: 1 kishi halok bo‘ldi, 16 kishi yaralandi.

  • Pavlogradga ilk aviabomba: Rossiya ilk bor Dnepropetrovsk viloyatining Pavlograd shahriga aviabomba bilan zarba berdi. Natijada 2 kishi halok bo‘ldi, 15 kishi jarohatlandi.

  • ISW tahlili: Urushni o‘rganish instituti (ISW) ekspertlarining ta’kidlashicha, Rossiya iyul oyida Ukrainaga har oyda ishlab chiqaradiganidan ham ko‘proq ballistik raketa uchirmoqda va bu borada o‘z zaxiralarini faol sarflamoqda.

Ukrainadagi ichki siyosiy inqiroz

Harbiy amaliyotlar kuchayayotgan bir paytda, Ukraina ichida murakkab siyosiy vaziyat yuzaga keldi.

Mudofaa vaziri Mixail Fedorovning ishdan bo‘shatilishi ortidan Zelenskiy hukumati oliy qo‘mondonlikdagi o‘zgarishlar bo‘yicha jamoatchilik noroziligiga va namoyishlarga duch keldi. Prezident Zelenskiy yuzaga kelgan ichki siyosiy inqirozni hal qilish uchun Vazirlar Mahkamasida «asosiy muzokaralar» o‘tkazishini bildirgan.

So‘nggi zarbalar va oqibatlar xronikasi

Nishon / Joylashuv

Hujum vositasi

Oqibatlari va talafotlar

Moskva viloyati (Podolsk, Domodedovo)

400 ga yaqin dronlar

Podolsk neft bazasi va sanoat ombori yonib ketdi, 10 kishi yaralandi

Qora dengiz akvatoriyasi

Dron va dengiz zarbalari

Rossiyaning 2 ta tankeri va 4 ta yuk kemasiga zarar yetdi

Pavlograd (Ukraina)

Aviabomba zarbasi

2 kishi halok bo‘ldi, 15 kishi jarohatlandi

Kiyev (Ukraina)

Ballistik raketalar

1 kishi halok bo‘ldi, 16 kishi yaralandi

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi