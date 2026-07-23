Moskva viloyatiga ommaviy dronlar hujumi: Neft bazalarida yong‘in chiqdi
Foto: Euronews
Dushanbaga o‘tar kechasi Ukraina tomoni Moskva viloyatiga keng ko‘lamli uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) bilan ommaviy zarba berdi. Hujum oqibatida mintaqadagi logistika obyektlari va neft bazalariga zarar yetgan, kamida 10 kishi jarohatlangani ma’lum qilindi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ushbu hujumlarni tasdiqlab, ularni «uzoq masofali sanksiyalar» deb atadi.
Zamin.uz so‘nggi soatlardagi keskinlashuv va hujumlar oqibati haqidagi tafsilotlarni taqdim etadi.
Moskva viloyatidagi zarbalar tafsiloti
Rossiya va Ukraina manbalari, jumladan, «ASTRA» telegram kanali tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Podolskdagi neft bazasiga va Domodedovodagi «Yujniye Vrata» sanoat majmuasidagi omborga hujum uyushtirilib, u yerda yirik yong‘in chiqqan.
Dronlar soni: Moskva meri Sergey Sobyaninning ta’kidlashicha, 400 ga yaqin Ukraina dronlaridan 85 tasi shaharga yaqinlashayotganda, qolganlari esa Rossiya poytaxtidan uzoqda urib tushirilgan.
Jabrlanganlar: Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning ma’lum qilishicha, hujum oqibatida 10 kishi, jumladan bir bola jarohat olgan. Bir nechta turar-joy binolari va fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetgan.
Marketpleys omborlari: Podolsk okrugidagi Wildberries omboriga ham hujum qilingani xabar qilingandi, biroq kompaniya rahbariyati logistika markazi hujumdan so‘ng odatdagidek ishlayotganini bildirdi.
Vladimir Zelenskiy: «Bu uzoq masofali sanksiyalarimiz natijasi»
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlarda Moskva viloyatiga berilgan zarbalarni ochiqdan-ochiq tasdiqladi va iqtisodiy obyektlarga bosim kuchayishini bildirdi:
Vladimir Zelenskiy:
«Moskva mintaqasi. Logistika obyektlari va neft bazasi bo‘yicha uzoq masofali sanksiyalarimizning natijalari bor. Biz Rossiyaning shaharlarimiz va jamoalarimizga bergan har bir zarbasiga adolatli javob beramiz. Bu urush tugashi kerak va bu faqat urushning yagona sababi — Rossiyaga bosimni kuchaytirish orqali mumkin».
Shuningdek, Zelenskiy Qora dengiz akvatoriyasida Rossiyaning ikkita «soya floti» tankeri va to‘rtta quruq yuk kemasiga ham zarba berilganini ma’lum qildi.
Raketa va dronlar urushining keskinlashuvi
So‘nggi kunlarda ikki tomon o‘rtasidagi o‘zaro zarbalar ko‘lami sezilarli darajada kengaydi:
Shanbaga o‘tar kechasi: Ukraina Rossiyaning markaziy qismidagi Wildberries'ning ikkita yirik omboriga (Tambov viloyatida 7 kishi halok bo‘lgan va Moskva yaqinidagi Elektrostal) hamda Noginskdagi neft bazasiga zarba bergan edi.
Kiyevga ballistik hujum: Undan bir kun oldin Rossiya Kiyevga ballistik raketalar bilan keng ko‘lamli zarba berdi: 1 kishi halok bo‘ldi, 16 kishi yaralandi.
Pavlogradga ilk aviabomba: Rossiya ilk bor Dnepropetrovsk viloyatining Pavlograd shahriga aviabomba bilan zarba berdi. Natijada 2 kishi halok bo‘ldi, 15 kishi jarohatlandi.
ISW tahlili: Urushni o‘rganish instituti (ISW) ekspertlarining ta’kidlashicha, Rossiya iyul oyida Ukrainaga har oyda ishlab chiqaradiganidan ham ko‘proq ballistik raketa uchirmoqda va bu borada o‘z zaxiralarini faol sarflamoqda.
Ukrainadagi ichki siyosiy inqiroz
Harbiy amaliyotlar kuchayayotgan bir paytda, Ukraina ichida murakkab siyosiy vaziyat yuzaga keldi.
Mudofaa vaziri Mixail Fedorovning ishdan bo‘shatilishi ortidan Zelenskiy hukumati oliy qo‘mondonlikdagi o‘zgarishlar bo‘yicha jamoatchilik noroziligiga va namoyishlarga duch keldi. Prezident Zelenskiy yuzaga kelgan ichki siyosiy inqirozni hal qilish uchun Vazirlar Mahkamasida «asosiy muzokaralar» o‘tkazishini bildirgan.
So‘nggi zarbalar va oqibatlar xronikasi
Nishon / Joylashuv
Hujum vositasi
Oqibatlari va talafotlar
Moskva viloyati (Podolsk, Domodedovo)
400 ga yaqin dronlar
Podolsk neft bazasi va sanoat ombori yonib ketdi, 10 kishi yaralandi
Qora dengiz akvatoriyasi
Dron va dengiz zarbalari
Rossiyaning 2 ta tankeri va 4 ta yuk kemasiga zarar yetdi
Pavlograd (Ukraina)
Aviabomba zarbasi
2 kishi halok bo‘ldi, 15 kishi jarohatlandi
Kiyev (Ukraina)
Ballistik raketalar
1 kishi halok bo‘ldi, 16 kishi yaralandi
…