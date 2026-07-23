Qashqadaryoda qaynona zulmiga chiday olmagan kelin o‘z joniga qasd qildi

·71·Jamiyat
Qashqadaryoda qaynona zulmiga chiday olmagan kelin o‘z joniga qasd qildi

Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida sodir bo‘lgan ayanchli voqea jamoatchilik e’tiborini tortdi. Sud hukmiga ko‘ra, uzoq vaqt davomida qaynonasi tomonidan jismoniy va ruhiy tazyiqlarga duch kelgan kelin oqibatda o‘z joniga qasd qilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov ma’lum qildi.

Sud materiallarida qayd etilishicha, 47 yoshli ayol 2022 yildan 2025 yil oktyabriga qadar kelinini muntazam ravishda haqorat qilib kelgan, uni bir necha bor kaltaklagan va uydan haydagan. Shuningdek, turli bahonalar bilan keliniga doimiy ravishda ruhiy bosim o‘tkazib turgani aniqlangan.

Tergov davomida qaynona kelinining ota-onasi bilan muloqot qilishini cheklagani, unga telefondan foydalanishga ruxsat bermagani ham ma’lum bo‘lgan. Ayrim holatlarda esa kelinni sochidan tortib ko‘chaga sudrab chiqqan, yuzi va tanasining turli joylariga zarba berib, tan jarohati yetkazgani qayd etilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2025 yilning 2 oktyabr kuni kelin o‘zi yashagan xonadon hovlisidagi molxonada o‘z joniga qasd qilgan. Tergov xulosasiga ko‘ra, bu qarorga uning uzoq vaqt davomida uchragan jismoniy va ruhiy tazyiqlari sabab bo‘lgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Chiroqchi tuman sudida ko‘rib chiqilgan ish natijasida qaynona kelinni o‘zini o‘zi o‘ldirish darajasiga yetkazishda aybdor deb topildi.

Sud unga nisbatan Jinoyat kodeksining 103-moddasi ikkinchi qismi «a» bandi hamda 57-moddasi qo‘llanib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Bu ish oiladagi zo‘ravonlik va doimiy ruhiy bosim qanday og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

KashkadaryaChiroqchiAziz Obidov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi