«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)

·588·Sport
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)

«Real Madrid» 2026/27 yilgi mavsum uchun mo‘ljallangan yangi safar libosini rasman taqdim etdi. Klubning Adidas bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan formasi odatiy ranglardan farq qilib, to‘q yashil va krem tuslarida tayyorlangan.

Yangi dizaynda zamonaviy sport uslubi, klub tarixi va kundalik moda elementlarini birlashtirishga harakat qilingan. Futbolkadagi mayda detallar esa uning tashqi ko‘rinishiga alohida xarakter bergan.

Asosiy rang — to‘q yashil

«Real»ning yangi safar libosi to‘q yashil rangda ishlangan. Futbolkaning yoqasi, yelka qismi va boshqa ayrim elementlarida krem rangidan foydalanilgan.

Ushbu ranglar uyg‘unligi klub avvalgi yillarda qo‘llagan dizaynlarga ishora qiladi. Biroq yangi formada ular zamonaviy va minimalistik uslubda qayta talqin qilingan.

To‘q yashil asos futbolkaga jiddiy va klassik ko‘rinish bersa, krem rangli detallar dizaynni yanada ajratib ko‘rsatadi.

«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)

Futbolkada yashirin geometrik naqsh bor

Yangi libosning asosiy xususiyatlaridan biri — matoga tushirilgan nozik geometrik naqsh.

Ushbu naqshda «Real Madrid» klubi nomining bosh harflari aks ettirilgan. Belgilar uzoqdan deyarli ko‘zga tashlanmaydi, ammo yaqindan qaralganda futbolkaning umumiy dizayniga qo‘shimcha ma’no beradi.

Shu tariqa, klub ramzlari katta va yorqin shaklda emas, balki zamonaviy dizayn ichiga yashirin tarzda joylashtirilgan.

Trefoil logotipi formaga qaytarildi

Futbolkada Adidas kompaniyasining mashhur Trefoil logotipi ham o‘rin olgan.

Klub bayonotiga ko‘ra, ushbu belgi zamonaviy sport texnologiyalari, futbol madaniyati va kundalik kiyinish uslubi o‘rtasidagi uyg‘unlikni ifodalaydi.

Trefoil logotipining qo‘llanishi yangi formaning faqat o‘yin maydoni uchun emas, balki muxlislar kundalik hayotda ham kiyishi mumkin bo‘lgan mahsulot sifatida ishlab chiqilganini ko‘rsatadi.

«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)

Yoqa dizayniga ham alohida e’tibor berilgan

Yangi safar libosida zamonaviy shakldagi yoqa qo‘llanilgan. U krem rangli bezaklar bilan ajratilib, futbolkaning umumiy uslubini to‘ldirgan.

Yoqa, Adidas belgisi va boshqa bezaklarning bir xil rangda ishlangani dizayndagi uyg‘unlikni saqlab qolgan.

Muxlislar yangi rangni muhokama qilmoqda

«Real»ning safar liboslarida turli yillarda qora, ko‘k, binafsha va boshqa ranglardan foydalanilgan. Yangi mavsum uchun to‘q yashil rang tanlangani esa klub formalariga qiziquvchi muxlislar uchun asosiy yangilik bo‘ldi.

«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)

Endi futbol ishqibozlari madridliklarning ushbu libosdagi ilk rasmiy uchrashuvini kutishmoqda. To‘q yashil forma maydonda qanday ko‘rinish olishi va muxlislar orasida qanchalik ommalashishi mavsum boshlanganidan keyin ma’lum bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...