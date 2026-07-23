«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real Madrid» 2026/27 yilgi mavsum uchun mo‘ljallangan yangi safar libosini rasman taqdim etdi. Klubning Adidas bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan formasi odatiy ranglardan farq qilib, to‘q yashil va krem tuslarida tayyorlangan.
Yangi dizaynda zamonaviy sport uslubi, klub tarixi va kundalik moda elementlarini birlashtirishga harakat qilingan. Futbolkadagi mayda detallar esa uning tashqi ko‘rinishiga alohida xarakter bergan.
Asosiy rang — to‘q yashil
«Real»ning yangi safar libosi to‘q yashil rangda ishlangan. Futbolkaning yoqasi, yelka qismi va boshqa ayrim elementlarida krem rangidan foydalanilgan.
Ushbu ranglar uyg‘unligi klub avvalgi yillarda qo‘llagan dizaynlarga ishora qiladi. Biroq yangi formada ular zamonaviy va minimalistik uslubda qayta talqin qilingan.
To‘q yashil asos futbolkaga jiddiy va klassik ko‘rinish bersa, krem rangli detallar dizaynni yanada ajratib ko‘rsatadi.
Futbolkada yashirin geometrik naqsh bor
Yangi libosning asosiy xususiyatlaridan biri — matoga tushirilgan nozik geometrik naqsh.
Ushbu naqshda «Real Madrid» klubi nomining bosh harflari aks ettirilgan. Belgilar uzoqdan deyarli ko‘zga tashlanmaydi, ammo yaqindan qaralganda futbolkaning umumiy dizayniga qo‘shimcha ma’no beradi.
Shu tariqa, klub ramzlari katta va yorqin shaklda emas, balki zamonaviy dizayn ichiga yashirin tarzda joylashtirilgan.
Trefoil logotipi formaga qaytarildi
Futbolkada Adidas kompaniyasining mashhur Trefoil logotipi ham o‘rin olgan.
Klub bayonotiga ko‘ra, ushbu belgi zamonaviy sport texnologiyalari, futbol madaniyati va kundalik kiyinish uslubi o‘rtasidagi uyg‘unlikni ifodalaydi.
Trefoil logotipining qo‘llanishi yangi formaning faqat o‘yin maydoni uchun emas, balki muxlislar kundalik hayotda ham kiyishi mumkin bo‘lgan mahsulot sifatida ishlab chiqilganini ko‘rsatadi.
Yoqa dizayniga ham alohida e’tibor berilgan
Yangi safar libosida zamonaviy shakldagi yoqa qo‘llanilgan. U krem rangli bezaklar bilan ajratilib, futbolkaning umumiy uslubini to‘ldirgan.
Yoqa, Adidas belgisi va boshqa bezaklarning bir xil rangda ishlangani dizayndagi uyg‘unlikni saqlab qolgan.
Muxlislar yangi rangni muhokama qilmoqda
«Real»ning safar liboslarida turli yillarda qora, ko‘k, binafsha va boshqa ranglardan foydalanilgan. Yangi mavsum uchun to‘q yashil rang tanlangani esa klub formalariga qiziquvchi muxlislar uchun asosiy yangilik bo‘ldi.
Endi futbol ishqibozlari madridliklarning ushbu libosdagi ilk rasmiy uchrashuvini kutishmoqda. To‘q yashil forma maydonda qanday ko‘rinish olishi va muxlislar orasida qanchalik ommalashishi mavsum boshlanganidan keyin ma’lum bo‘ladi.
…