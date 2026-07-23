Surxondaryoda qo‘shnisiga pichoq urgan erkak 15 yilga qamaldi
Surxondaryo viloyatida oddiy maishiy kelishmovchilik og‘ir jinoyat bilan yakunlandi. Suv qudug‘i qurilishi yuzasidan chiqqan tortishuv vaqtida qo‘shnisiga pichoq bilan hujum qilgan erkak sud hukmi bilan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda “Millar” axborot dasturida ma’lum qilindi.
Tergov materiallariga ko‘ra, voqea 2025 yil 3 oktyabr kuni soat 09:20 atrofida sodir bo‘lgan. 1989 yilda tug‘ilgan erkak o‘zi yashaydigan ko‘p qavatli uydagi qo‘shni ayol bilan suv qudug‘i qurish masalasida bahslashib qolgan.
Ma’lum qilinishicha, janjal avj olgach, erkak uyiga kirib, oshxona pichog‘ini olib chiqqan. U qo‘shnisini o‘ldirish maqsadida ayolning ko‘krak qismiga orqa tomondan ikki marta pichoq urgan. Zarbaning kuchli bo‘lgani sababli pichoqning tig‘i jabrlanuvchining tanasida sinib qolgan.
Shunga qaramay, gumonlanuvchi voqea joyidan qochishga uringan ayolning ortidan quvib borgan, uni yerga yiqitib, yuziga ham zarba bergan.
Fojeaning yanada og‘irlashishining oldini o‘sha vaqtda hududda quduq qazish ishlarini olib borayotgan ishchilar olgan. Ular janjalga aralashib, erkakni to‘xtatgani sababli u jinoiy harakatini oxiriga yetkaza olmagan.
Sud-tibbiy ekspertiza xulosasiga ko‘ra, jabrlanuvchi ayol hayoti uchun xavfli bo‘lgan og‘ir tan jarohatlari olgan.
Jinoyat ishi Qiziriq tuman sudida ko‘rib chiqildi. Sud sudlanuvchini Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 97-moddasi 2-qismi «j» bandida nazarda tutilgan o‘ta shafqatsizlik bilan qasddan odam o‘ldirishga suiqasd qilish jinoyatida aybdor deb topdi.
Sud hukmiga muvofiq, erkakka 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bu voqea oddiy maishiy nizolarni zo‘ravonlik bilan hal qilish qanday og‘ir huquqiy oqibatlarga olib kelishini yana bir bor ko‘rsatdi.
…