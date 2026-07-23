Surxondaryoda qo‘shnisiga pichoq urgan erkak 15 yilga qamaldi

·61·Jamiyat
Surxondaryoda qo‘shnisiga pichoq urgan erkak 15 yilga qamaldi

Surxondaryo viloyatida oddiy maishiy kelishmovchilik og‘ir jinoyat bilan yakunlandi. Suv qudug‘i qurilishi yuzasidan chiqqan tortishuv vaqtida qo‘shnisiga pichoq bilan hujum qilgan erkak sud hukmi bilan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda “Millar” axborot dasturida ma’lum qilindi.

Tergov materiallariga ko‘ra, voqea 2025 yil 3 oktyabr kuni soat 09:20 atrofida sodir bo‘lgan. 1989 yilda tug‘ilgan erkak o‘zi yashaydigan ko‘p qavatli uydagi qo‘shni ayol bilan suv qudug‘i qurish masalasida bahslashib qolgan.

Ma’lum qilinishicha, janjal avj olgach, erkak uyiga kirib, oshxona pichog‘ini olib chiqqan. U qo‘shnisini o‘ldirish maqsadida ayolning ko‘krak qismiga orqa tomondan ikki marta pichoq urgan. Zarbaning kuchli bo‘lgani sababli pichoqning tig‘i jabrlanuvchining tanasida sinib qolgan.

Shunga qaramay, gumonlanuvchi voqea joyidan qochishga uringan ayolning ortidan quvib borgan, uni yerga yiqitib, yuziga ham zarba bergan.

Fojeaning yanada og‘irlashishining oldini o‘sha vaqtda hududda quduq qazish ishlarini olib borayotgan ishchilar olgan. Ular janjalga aralashib, erkakni to‘xtatgani sababli u jinoiy harakatini oxiriga yetkaza olmagan.

Sud-tibbiy ekspertiza xulosasiga ko‘ra, jabrlanuvchi ayol hayoti uchun xavfli bo‘lgan og‘ir tan jarohatlari olgan.

Jinoyat ishi Qiziriq tuman sudida ko‘rib chiqildi. Sud sudlanuvchini Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 97-moddasi 2-qismi «j» bandida nazarda tutilgan o‘ta shafqatsizlik bilan qasddan odam o‘ldirishga suiqasd qilish jinoyatida aybdor deb topdi.

Sud hukmiga muvofiq, erkakka 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bu voqea oddiy maishiy nizolarni zo‘ravonlik bilan hal qilish qanday og‘ir huquqiy oqibatlarga olib kelishini yana bir bor ko‘rsatdi.

SurxondaryoMillarKizirik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi