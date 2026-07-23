Rus milliy taomlarini asragan Maksim Sirnikov vafot etdi
Taniqli rus oshpazi, milliy taomlar tadqiqotchisi va teleboshlovchi Maksim Sirnikov 60 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Qadimiy retseptlarni qayta tiklashga umrini bag‘ishlagan ijodkorning o‘limi sababi hozircha ochiqlanmagan.
Sirnikov bir muddat shifoxonada davolangan, keyin esa tibbiyot muassasasini tark etgani aytilmoqda. Uning vafoti haqidagi xabar rus gastronomiyasi va madaniyati ixlosmandlarini qayg‘uga soldi.
O‘lim haqida kim xabar berdi?
Maksim Sirnikovning vafot etgani haqida publitsist Yegor Xolmogorov ma’lum qildi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, teleboshlovchi so‘nggi vaqtlarda shifoxonada bo‘lgan. Biroq keyinchalik u tibbiyot muassasasidan chiqqan. Sirnikovning qanday kasallik bilan davolangani va o‘limiga nima sabab bo‘lgani haqida aniq ma’lumot berilmadi.
Shu bois uning salomatligiga oid turli taxminlar bildirishga asos yo‘q. Rasmiy ma’lumotda faqat oshpazning 60 yoshida vafot etgani tasdiqlangan.
«Monastir oshxonasi» orqali tanilgan edi
Maksim Sirnikov «Spas» telekanalida efirga uzatilgan «Monastir oshxonasi» dasturining boshlovchisi sifatida keng auditoriyaga tanilgan.
Ko‘rsatuvda u an’anaviy taomlar, qadimiy retseptlar va turli hududlarning gastronomik urf-odatlari haqida hikoya qilardi. Sirnikov taom tayyorlashni shunchaki pazandalik jarayoni emas, balki xalq tarixi va madaniyatining bir qismi sifatida ko‘rsatishga harakat qilgan.
Telekanal bosh direktori Boris Korchevnikov uning vafotiga munosabat bildirib, oshpaz rus an’analari va madaniy merosini saqlashga katta hissa qo‘shganini ta’kidladi.
Uning asosiy maqsadi nimadan iborat edi?
Sirnikov zamonaviylashtirilgan retseptlardan ko‘ra, taomlarning tarixiy manbalari va asl tayyorlash usullariga ko‘proq qiziqardi.
Uning faoliyatida quyidagi yo‘nalishlar muhim o‘rin tutgan:
qadimiy milliy retseptlarni izlash va tiklash;
mahalliy oshxona an’analarini ommalashtirish;
taomlar tarixi haqida maqola va kitoblar yozish;
milliy oshxonani televizion dasturlar orqali targ‘ib qilish.
U rus milliy taomlari haqidagi ayrim noto‘g‘ri tasavvurlarni tahlil qilib, tarixiy manbalarga asoslangan retseptlarni o‘quvchilar va tomoshabinlarga taqdim etgan.
Kitoblar va maqolalar muallifi
Maksim Sirnikov 1965 yilda Leningrad shahrida tug‘ilgan. U Leningrad madaniyat institutini tamomlagan.
Keyinchalik turli nashrlarda oshpazlikka bag‘ishlangan ruknlar yuritib, milliy taomlar haqida maqolalar yozgan. Uning qalamiga mansub bir nechta kitob ham rus oshxonasining tarixi, qadimiy retseptlar va mintaqaviy gastronomik an’analarga bag‘ishlangan.
Sirnikov faqat oshpaz sifatida emas, balki milliy taomlarni tadqiq qilgan va ularni hujjatlashtirgan muallif sifatida ham tanilgan.
Uning merosi nega muhim?
Qadimiy retseptlar avloddan avlodga o‘tish jarayonida o‘zgarishi yoki butunlay yo‘qolishi mumkin. Sirnikov esa ularni kitoblar, teleko‘rsatuvlar va intervyular orqali saqlab qolishga harakat qildi.
Uning ishlari milliy oshxona faqat taomlar ro‘yxati emasligini ko‘rsatdi. Har bir retsept ortida xalqning turmush tarzi, iqlimi, tarixi va urf-odatlari yashiringan.
Maksim Sirnikovning vafoti gastronomiya sohasi uchun katta yo‘qotish bo‘ldi. Biroq u to‘plagan retseptlar, nashr etgan kitoblar va televizion dasturlar orqali uning mehnati uzoq yillar davomida yashashda davom etadi.
Siz Maksim Sirnikovning dasturlari yoki kitoblari bilan tanish edingizmi? Uning qaysi ishi xotirangizda qolganini izohlarda yozib qoldiring.
…