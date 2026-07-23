Rus milliy taomlarini asragan Maksim Sirnikov vafot etdi

·76·Dunyo
Rus milliy taomlarini asragan Maksim Sirnikov vafot etdi

Taniqli rus oshpazi, milliy taomlar tadqiqotchisi va teleboshlovchi Maksim Sirnikov 60 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Qadimiy retseptlarni qayta tiklashga umrini bag‘ishlagan ijodkorning o‘limi sababi hozircha ochiqlanmagan.

Sirnikov bir muddat shifoxonada davolangan, keyin esa tibbiyot muassasasini tark etgani aytilmoqda. Uning vafoti haqidagi xabar rus gastronomiyasi va madaniyati ixlosmandlarini qayg‘uga soldi.

O‘lim haqida kim xabar berdi?

Maksim Sirnikovning vafot etgani haqida publitsist Yegor Xolmogorov ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, teleboshlovchi so‘nggi vaqtlarda shifoxonada bo‘lgan. Biroq keyinchalik u tibbiyot muassasasidan chiqqan. Sirnikovning qanday kasallik bilan davolangani va o‘limiga nima sabab bo‘lgani haqida aniq ma’lumot berilmadi.

Shu bois uning salomatligiga oid turli taxminlar bildirishga asos yo‘q. Rasmiy ma’lumotda faqat oshpazning 60 yoshida vafot etgani tasdiqlangan.

«Monastir oshxonasi» orqali tanilgan edi

Maksim Sirnikov «Spas» telekanalida efirga uzatilgan «Monastir oshxonasi» dasturining boshlovchisi sifatida keng auditoriyaga tanilgan.

Ko‘rsatuvda u an’anaviy taomlar, qadimiy retseptlar va turli hududlarning gastronomik urf-odatlari haqida hikoya qilardi. Sirnikov taom tayyorlashni shunchaki pazandalik jarayoni emas, balki xalq tarixi va madaniyatining bir qismi sifatida ko‘rsatishga harakat qilgan.

Telekanal bosh direktori Boris Korchevnikov uning vafotiga munosabat bildirib, oshpaz rus an’analari va madaniy merosini saqlashga katta hissa qo‘shganini ta’kidladi.

Uning asosiy maqsadi nimadan iborat edi?

Sirnikov zamonaviylashtirilgan retseptlardan ko‘ra, taomlarning tarixiy manbalari va asl tayyorlash usullariga ko‘proq qiziqardi.

Uning faoliyatida quyidagi yo‘nalishlar muhim o‘rin tutgan:

  • qadimiy milliy retseptlarni izlash va tiklash;

  • mahalliy oshxona an’analarini ommalashtirish;

  • taomlar tarixi haqida maqola va kitoblar yozish;

  • milliy oshxonani televizion dasturlar orqali targ‘ib qilish.

U rus milliy taomlari haqidagi ayrim noto‘g‘ri tasavvurlarni tahlil qilib, tarixiy manbalarga asoslangan retseptlarni o‘quvchilar va tomoshabinlarga taqdim etgan.

Kitoblar va maqolalar muallifi

Maksim Sirnikov 1965 yilda Leningrad shahrida tug‘ilgan. U Leningrad madaniyat institutini tamomlagan.

Keyinchalik turli nashrlarda oshpazlikka bag‘ishlangan ruknlar yuritib, milliy taomlar haqida maqolalar yozgan. Uning qalamiga mansub bir nechta kitob ham rus oshxonasining tarixi, qadimiy retseptlar va mintaqaviy gastronomik an’analarga bag‘ishlangan.

Sirnikov faqat oshpaz sifatida emas, balki milliy taomlarni tadqiq qilgan va ularni hujjatlashtirgan muallif sifatida ham tanilgan.

Uning merosi nega muhim?

Qadimiy retseptlar avloddan avlodga o‘tish jarayonida o‘zgarishi yoki butunlay yo‘qolishi mumkin. Sirnikov esa ularni kitoblar, teleko‘rsatuvlar va intervyular orqali saqlab qolishga harakat qildi.

Uning ishlari milliy oshxona faqat taomlar ro‘yxati emasligini ko‘rsatdi. Har bir retsept ortida xalqning turmush tarzi, iqlimi, tarixi va urf-odatlari yashiringan.

Maksim Sirnikovning vafoti gastronomiya sohasi uchun katta yo‘qotish bo‘ldi. Biroq u to‘plagan retseptlar, nashr etgan kitoblar va televizion dasturlar orqali uning mehnati uzoq yillar davomida yashashda davom etadi.

Siz Maksim Sirnikovning dasturlari yoki kitoblari bilan tanish edingizmi? Uning qaysi ishi xotirangizda qolganini izohlarda yozib qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi