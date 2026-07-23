Epshteyn ishida tilga olingan agent uyidan o‘lik topildi

·76·Dunyo
Epshteyn ishida tilga olingan agent uyidan o‘lik topildi

Amerikalik moliyachi va jinsiy jinoyatlarda ayblangan Jeffri Epshteyn bilan bog‘liq ishda nomi bir necha bor tilga olingan modellar agenti Daniyel Siad Fransiyadagi uyida vafot etgan holda topildi. Bu haqda France 24 xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 69 yoshli Shvetsiya fuqarosi bo‘lgan Daniyel Siadning jasadi 20 iyul kuni Fransiyaning Kolomb shahridagi yashash manzilidan aniqlangan. Hozircha uning o‘limiga nima sabab bo‘lgani rasman ma’lum qilinmagan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan holat yuzasidan tergov harakatlari boshlangan.

AQSH Adliya vazirligi e’lon qilgan Epshteynga oid hujjatlarda Daniyel Siadning ismi 2 090 marta qayd etilgan. Tergov materiallarida u Fransiyada Jeffri Epshteyn uchun yosh ayollarni tanishtirgan shaxs sifatida tilga olingan.

Shu yilning may oyida BFMTV telekanaliga bergan intervyusida Siad Epshteynni yaxshi tanishini yashirmagan. U ayrim yosh ayollarni unga tanishtirganini ham tasdiqlagan, biroq buni faqat modellik agentligi faoliyati doirasida amalga oshirganini aytgan. Shu bilan birga, Epshteynning shaxsiy hayoti yoki noqonuniy harakatlaridan bexabar bo‘lganini ta’kidlagan.

Eslatib o‘tish joiz, avvalroq e’lon qilingan sud hujjatlarida Samarqandda tug‘ilgan o‘zbekistonlik ayolning ham Epshteyn bilan yozishmalari va aloqalari qayd etilgan edi. Hujjatlarga ko‘ra, u moliyaviy yordam olgani va Epshteynning ayrim tanishlari bilan uchrashuvlarga tayyorlangani haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Daniyel Siadga nisbatan besh nafar ayol zo‘rlash va jinsiy zo‘ravonlik bo‘yicha shikoyat qilgan. Biroq u barcha ayblovlarni qat’iy rad etib, hayoti davomida hech kimga nisbatan bunday jinoyat sodir etmaganini bildirgan.

Uning advokati Menya Arab-Tigrinning ma’lum qilishicha, Siad bir necha marta tergov organlariga murojaat qilib, rasman so‘roq qilinishini so‘ragan. Ammo u vafotiga qadar biror marta ham rasmiy tarzda so‘roq qilinmagan.

Advokat, shuningdek, sud-tibbiy ekspertiza yakunlari chiqmaguncha o‘lim sabablari haqida xulosa qilishga ertaligini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, mijoziga nisbatan hech qachon rasmiy ayblov e’lon qilinmagan va u o‘zini doimo aybsiz deb hisoblab kelgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi