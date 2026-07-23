Cristiano Ronaldo va Lionel Messi bir jamoada: Afsonalar AQSHda birlashishi mumkinmi?

·105·Sport
Cristiano Ronaldo va Lionel Messi bir jamoada: Afsonalar AQSHda birlashishi mumkinmi?

Futbol olamining soʻnggi yigirma yillikdagi eng yirik raqobatchilari — Cristiano Ronaldo va Lionel Messi faoliyatining soʻnggi qismida bir klub safida toʻp surishi mumkinligi haqidagi gap-soʻzlar yana kun tartibiga chiqdi. Garchi koʻplab muxlislar bu ikki yulduzni bitta jamoa libosida koʻrishni orzu qilsa-da, mutaxassislar va sobiq futbolchilarning fikri bu borada turlicha. Xususan, ularning har ikkisi MLS (AQSH oliy ligasi)da paydo boʻlishi ehtimoli yuqori baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Yunayted safida Cristiano Ronaldo bilan birga toʻp surgan fransiyalik himoyachi Mikael Silvestre Goal.com nashriga bergan intervyusida ushbu mavzu boʻyicha oʻz mulohazalarini bildirdi. Uning fikricha, portugaliyalik va argentinalik yulduzlarni bitta jamoaga jamlashdan koʻra, ularni turli klublarda bir-biriga qarshi maydonga tushirish futbol muxlislari uchun ancha qiziqarliroq boʻladi.

Raqobatning yangi manzili: Saudiya Arabistonidan AQSHga

Hozirda Al-Nassr safida toʻp surayotgan 41 yoshli Cristiano Ronaldo faoliyati davomida deyarli barcha choʻqqilarni zabt etib boʻldi. U oʻzining 1000-goliga tobora yaqinlashmoqda va Saudiya Arabistoni chempionatida yuqori natijalar qayd etmoqda. Silvestrening taʼkidlashicha, agar Ronaldo Saudiya ligasida oʻynay olar ekan, u dunyoning istalgan nuqtasida, jumladan, AQSHda ham muvaffaqiyatli ishtirok eta oladi.

Lionel Messi esa allaqachon Amerikani zabt etishga ulgurdi. Inter Miami tarkibida u Ligalar kubogi, Supporters’ Shield kabi sovrinlarni qoʻlga kiritdi. David Beckham boshchiligidagi klub Messining atrofida uning sobiq jamoadoshlari — Luis Suarez, Jordi Alba va Sergio Busquets kabi yulduzlarni toʻpladi. Yaqinda esa ushbu tarkibga braziliyalik Casemiro ham qoʻshilishi haqida xabarlar tarqaldi.

Nega ular bitta jamoada oʻynay olmaydi?

Mikael Silvestrening fikricha, ikki buyuk futbolchini bitta kiyinish xonasida tasavvur qilish qiyin. Bu ularning oʻzaro munosabatlari yomonligidan emas, balki har ikkisi ham tabiatan yetakchi ekanligi bilan bogʻliq. "Har qanday murabbiy uchun ham ularni alohida jamoalarda koʻrish mantiqiyroq. Messining dunyoqarashida faqat bitta yetakchi boʻlishi mumkin. Shuning uchun ularning turli franchayzalarda oʻynashi koʻproq qiziqish uygʻotadi", — deydi sobiq futbolchi.

Shuningdek, yana bir sobiq futbolchi Giuseppe Rossi ham bu ikki afsonaning birlashishiga qarshi ekanini bildirgan. Uning fikricha, futbol tarixidagi eng buyuk raqobat aynan ular turli tomonlarda boʻlgandagina oʻz jozibasini saqlab qoladi. Shunga qaramay, MLS rahbariyati va Amerika televideniyesi uchun Ronaldo va Messining bir ligada boʻlishi marketing nuqtayi nazaridan ulkan foyda keltirishi shubhasiz.

Hozircha Cristiano Ronaldo Al-Nassr bilan shartnomasini davom ettirmoqda, biroq futbol olamida kutilmagan transferlar har doim sodir boʻlishi mumkin. Agar Ronaldo okean ortiga yoʻl olsa, bu nafaqat AQSH futboli, balki jahon sporti uchun ham yil voqeasiga aylanishi tayin.

Cristiano RonaldoLionel MessiInter MiamiAl-NassrMLS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...