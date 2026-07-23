Cristiano Ronaldo va Lionel Messi bir jamoada: Afsonalar AQSHda birlashishi mumkinmi?
Futbol olamining soʻnggi yigirma yillikdagi eng yirik raqobatchilari — Cristiano Ronaldo va Lionel Messi faoliyatining soʻnggi qismida bir klub safida toʻp surishi mumkinligi haqidagi gap-soʻzlar yana kun tartibiga chiqdi. Garchi koʻplab muxlislar bu ikki yulduzni bitta jamoa libosida koʻrishni orzu qilsa-da, mutaxassislar va sobiq futbolchilarning fikri bu borada turlicha. Xususan, ularning har ikkisi MLS (AQSH oliy ligasi)da paydo boʻlishi ehtimoli yuqori baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Yunayted safida Cristiano Ronaldo bilan birga toʻp surgan fransiyalik himoyachi Mikael Silvestre Goal.com nashriga bergan intervyusida ushbu mavzu boʻyicha oʻz mulohazalarini bildirdi. Uning fikricha, portugaliyalik va argentinalik yulduzlarni bitta jamoaga jamlashdan koʻra, ularni turli klublarda bir-biriga qarshi maydonga tushirish futbol muxlislari uchun ancha qiziqarliroq boʻladi.
Raqobatning yangi manzili: Saudiya Arabistonidan AQSHgaHozirda Al-Nassr safida toʻp surayotgan 41 yoshli Cristiano Ronaldo faoliyati davomida deyarli barcha choʻqqilarni zabt etib boʻldi. U oʻzining 1000-goliga tobora yaqinlashmoqda va Saudiya Arabistoni chempionatida yuqori natijalar qayd etmoqda. Silvestrening taʼkidlashicha, agar Ronaldo Saudiya ligasida oʻynay olar ekan, u dunyoning istalgan nuqtasida, jumladan, AQSHda ham muvaffaqiyatli ishtirok eta oladi.
Lionel Messi esa allaqachon Amerikani zabt etishga ulgurdi. Inter Miami tarkibida u Ligalar kubogi, Supporters’ Shield kabi sovrinlarni qoʻlga kiritdi. David Beckham boshchiligidagi klub Messining atrofida uning sobiq jamoadoshlari — Luis Suarez, Jordi Alba va Sergio Busquets kabi yulduzlarni toʻpladi. Yaqinda esa ushbu tarkibga braziliyalik Casemiro ham qoʻshilishi haqida xabarlar tarqaldi.
Nega ular bitta jamoada oʻynay olmaydi?Mikael Silvestrening fikricha, ikki buyuk futbolchini bitta kiyinish xonasida tasavvur qilish qiyin. Bu ularning oʻzaro munosabatlari yomonligidan emas, balki har ikkisi ham tabiatan yetakchi ekanligi bilan bogʻliq. "Har qanday murabbiy uchun ham ularni alohida jamoalarda koʻrish mantiqiyroq. Messining dunyoqarashida faqat bitta yetakchi boʻlishi mumkin. Shuning uchun ularning turli franchayzalarda oʻynashi koʻproq qiziqish uygʻotadi", — deydi sobiq futbolchi.
Shuningdek, yana bir sobiq futbolchi Giuseppe Rossi ham bu ikki afsonaning birlashishiga qarshi ekanini bildirgan. Uning fikricha, futbol tarixidagi eng buyuk raqobat aynan ular turli tomonlarda boʻlgandagina oʻz jozibasini saqlab qoladi. Shunga qaramay, MLS rahbariyati va Amerika televideniyesi uchun Ronaldo va Messining bir ligada boʻlishi marketing nuqtayi nazaridan ulkan foyda keltirishi shubhasiz.
Hozircha Cristiano Ronaldo Al-Nassr bilan shartnomasini davom ettirmoqda, biroq futbol olamida kutilmagan transferlar har doim sodir boʻlishi mumkin. Agar Ronaldo okean ortiga yoʻl olsa, bu nafaqat AQSH futboli, balki jahon sporti uchun ham yil voqeasiga aylanishi tayin.
…