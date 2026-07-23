Nitecore kompaniyasi USB-C portiga ega yangi 18650 formatli akkumulyatorni taqdim etdi
Portativ energiya manbalari va yoritish uskunalari ishlab chiqarishda jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Nitecore kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — NL1840R rusumli litiy-ionli akkumulyatorini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u anʼanaviy 18650 formatida boʻlishiga qaramay, korpusiga oʻrnatilgan USB Type-C porti orqali toʻgʻridan-toʻgʻri quvvatlanish imkoniyatiga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi akkumulyator 4000 mA·soat (14,4 W·soat) sigʻimga ega boʻlib, nominal kuchlanishi 3,6 Voltgni tashkil etadi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, USB-C portining mavjudligi foydalanuvchilarga maxsus va qimmatbaho quvvatlash qurilmalarini (zaryadka) oʻzlari bilan olib yurish zaruratidan xalos etadi. Endilikda akkumulyatorni oddiy smartfon kabeli yoki tashqi quvvatlantirgich (Power Bank) yordamida ham quvvatlash mumkin.
Texnik imkoniyatlar va dizayn xususiyatlariNitecore NL1840R akkumulyatorining korpusida maxsus yorugʻlik indikatori joylashtirilgan. Quvvatlanish jarayonida indikator qizil rangda yonadi, jarayon yakunlanib, energiya toʻliq tiklangach esa u yashil rangga oʻtadi. Bu foydalanuvchi uchun jarayonni nazorat qilishda katta qulaylik yaratadi.
Shuni taʼkidlash joizki, USB-C porti yagona quvvatlash usuli emas. NL1840R litiy-ionli akkumulyatorlar uchun moʻljallangan anʼanaviy quvvatlash qurilmalari bilan ham toʻliq mos keladi. Shuningdek, u oʻzining quvvatlash tizimiga ega boʻlgan fonarlar ichida ham zaryad oladi. Biroq, ishlab chiqaruvchi bir muhim jihatdan ogohlantirmoqda: oʻrnatilgan port tufayli akkumulyatorning uzunligi biroz ortib, 71 mm ni tashkil etadi. Bu esa baʼzi ixcham qurilmalar bilan mos kelmaslik ehtimolini yuzaga keltirishi mumkin.
Chidamlilik va bozorga chiqish muddatiKompaniya maʼlumotlariga koʻra, yangi akkumulyator kamida 500 ta toʻliq quvvatlanish sikliga moʻljallangan. Ushbu muddat oʻtgandan keyin ham qurilma oʻzining dastlabki sigʻimining qariyb 80 foizini saqlab qolishi kafolatlanadi. 4000 mA·soat sigʻim 18650 formati uchun mutlaq rekord boʻlmasa-da, bunday yuqori koʻrsatkichli va USB portli modellar bozorda hali ham kamyob hisoblanadi.
Hozircha Nitecore NL1840R modelining rasmiy narxi eʼlon qilinmadi. Maʼlumot uchun, ushbu brendning USB portiga ega boʻlmagan NL1840HP modeli AQSH bozorida taxminan 24 dollar atrofida sotilmoqda. Yangi modelning yetkazib berish jarayonlari allaqachon boshlangan boʻlib, tez orada u xalqaro savdo maydonchalarida paydo boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Nitecore mahsulotlari sayyohlar, ovchilar va texnika ishqibozlari orasida mashhur ekanligini hisobga olsak, ushbu innovatsion akkumulyator mahalliy doʻkonlar peshtaxtalaridan ham oʻrin olishi ehtimoli yuqori. Bu ayniqsa uzoq safarlarda ortiqcha aksessuarlarsiz energiya zaxirasini toʻldirish imkonini beradi.
…