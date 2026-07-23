Nitecore kompaniyasi USB-C portiga ega yangi 18650 formatli akkumulyatorni taqdim etdi

·90·Texno
Nitecore kompaniyasi USB-C portiga ega yangi 18650 formatli akkumulyatorni taqdim etdi

Portativ energiya manbalari va yoritish uskunalari ishlab chiqarishda jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Nitecore kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — NL1840R rusumli litiy-ionli akkumulyatorini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u anʼanaviy 18650 formatida boʻlishiga qaramay, korpusiga oʻrnatilgan USB Type-C porti orqali toʻgʻridan-toʻgʻri quvvatlanish imkoniyatiga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi akkumulyator 4000 mA·soat (14,4 W·soat) sigʻimga ega boʻlib, nominal kuchlanishi 3,6 Voltgni tashkil etadi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, USB-C portining mavjudligi foydalanuvchilarga maxsus va qimmatbaho quvvatlash qurilmalarini (zaryadka) oʻzlari bilan olib yurish zaruratidan xalos etadi. Endilikda akkumulyatorni oddiy smartfon kabeli yoki tashqi quvvatlantirgich (Power Bank) yordamida ham quvvatlash mumkin.

Texnik imkoniyatlar va dizayn xususiyatlari

Nitecore NL1840R akkumulyatorining korpusida maxsus yorugʻlik indikatori joylashtirilgan. Quvvatlanish jarayonida indikator qizil rangda yonadi, jarayon yakunlanib, energiya toʻliq tiklangach esa u yashil rangga oʻtadi. Bu foydalanuvchi uchun jarayonni nazorat qilishda katta qulaylik yaratadi.

Shuni taʼkidlash joizki, USB-C porti yagona quvvatlash usuli emas. NL1840R litiy-ionli akkumulyatorlar uchun moʻljallangan anʼanaviy quvvatlash qurilmalari bilan ham toʻliq mos keladi. Shuningdek, u oʻzining quvvatlash tizimiga ega boʻlgan fonarlar ichida ham zaryad oladi. Biroq, ishlab chiqaruvchi bir muhim jihatdan ogohlantirmoqda: oʻrnatilgan port tufayli akkumulyatorning uzunligi biroz ortib, 71 mm ni tashkil etadi. Bu esa baʼzi ixcham qurilmalar bilan mos kelmaslik ehtimolini yuzaga keltirishi mumkin.

Chidamlilik va bozorga chiqish muddati

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, yangi akkumulyator kamida 500 ta toʻliq quvvatlanish sikliga moʻljallangan. Ushbu muddat oʻtgandan keyin ham qurilma oʻzining dastlabki sigʻimining qariyb 80 foizini saqlab qolishi kafolatlanadi. 4000 mA·soat sigʻim 18650 formati uchun mutlaq rekord boʻlmasa-da, bunday yuqori koʻrsatkichli va USB portli modellar bozorda hali ham kamyob hisoblanadi.

Hozircha Nitecore NL1840R modelining rasmiy narxi eʼlon qilinmadi. Maʼlumot uchun, ushbu brendning USB portiga ega boʻlmagan NL1840HP modeli AQSH bozorida taxminan 24 dollar atrofida sotilmoqda. Yangi modelning yetkazib berish jarayonlari allaqachon boshlangan boʻlib, tez orada u xalqaro savdo maydonchalarida paydo boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Nitecore mahsulotlari sayyohlar, ovchilar va texnika ishqibozlari orasida mashhur ekanligini hisobga olsak, ushbu innovatsion akkumulyator mahalliy doʻkonlar peshtaxtalaridan ham oʻrin olishi ehtimoli yuqori. Bu ayniqsa uzoq safarlarda ortiqcha aksessuarlarsiz energiya zaxirasini toʻldirish imkonini beradi.

NitecoreAkkumulyatorTexnologiyaGadjetlarUSB-C
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob