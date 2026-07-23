Tug‘ruqqa 45 daqiqa qolganda homiladorligini bilgan ayol hammani hayratga soldi

·189·Dunyo
Tug‘ruqqa 45 daqiqa qolganda homiladorligini bilgan ayol hammani hayratga soldi

Buyuk Britaniyada 21 yoshli ayol boshidan kechirgan kutilmagan voqea ko‘plab insonlarni hayratga soldi. The Mirror nashrining yozishicha, Demi-Leye Sefton o‘zini homilador deb o‘ylamagan va qornida paydo bo‘lgan kuchli og‘riqni apenditsit alomati, deb hisoblagan. Shu sababli u shifokorlar ko‘rigidan o‘tish uchun shifoxonaga murojaat qilgan.

Biroq tekshiruvlar natijasida shifokorlar ayolning aslida homilador ekanini ma’lum qilgan. Eng hayratlanarlisi shundaki, ushbu xabarni eshitganidan atigi 45 daqiqa o‘tgach, Denli sog‘lom qizaloqni dunyoga keltirgan. Chaqaloqqa Hazel ismi qo‘yilgan.

Yangi ota-ona shifoxonada chaqaloqni ko‘tarib tushgan holda tabassum qilmoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, homila ona qornining old qismida emas, balki umurtqa pog‘onasiga yaqin joylashgani sababli homiladorlik tashqi ko‘rinishda deyarli sezilmagan. Shuning uchun ayolning qorni kattalashmagan va u o‘zini odatdagidek his qilib, kundalik hayot tarzini davom ettirgan.

Demi-Leyening aytishicha, u faqat vaqti-vaqti bilan jig‘ildoni qaynashini his qilgan. Biroq bu holatni jiddiy qabul qilmagan va uni oddiy bezovtalik deb o‘ylagan. Shu bois u homilador bo‘lishi mumkinligi haqida umuman o‘ylamagan.

Qizaloqning otasi Bred ham ro‘y bergan voqealardan katta hayratga tushganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, oila uchun bu kutilmagan voqea dastlab ishonish qiyin bo‘lgan yangilikka aylangan. Biroq hozirda juftlik qizalog‘i Hazel bilan baxtli hayot kechirmoqda va uning birinchi tug‘ilgan kunini katta intizorlik bilan kutishmoqda.

Yosh er-xotin pushti kiyimdagi chaqaloq bilan tabassum qilib turibdi.

Mutaxassislar ma’lum qilishicha, tibbiyotda bunday holat «yashirin homiladorlik» deb ataladi. Bu kabi holatlar juda kam uchraydi va statistik ma’lumotlarga ko‘ra, taxminan har 2,5 ming nafar ayoldan bittasida kuzatilishi mumkin. Ana shu sababli ayrim ayollar tug‘ruq arafasiga qadar o‘zlarining homilador ekanini sezmasliklari ham ehtimoldan xoli emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi