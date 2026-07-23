Tojikistonda 18 yoshga to‘lmagan 423 nafar shaxs nikohdan o‘tdi
Tojikistonda joriy yilning dastlabki olti oyi davomida 18 yoshga to‘lmagan 423 nafar fuqaro sud qarori bilan rasman nikohdan o‘tish huquqini qo‘lga kiritdi. Bu haqda 23 iyul kuni Dushanbeda o‘tkazilgan matbuot anjumanida mamlakat Oliy sudi raisi o‘rinbosari Abduqahhor Tag‘ozoda ma’lum qildi.
Uning aytishicha, hisobot davrida sudlar nikoh yoshini qisqartirish yuzasidan kelib tushgan 503 ta murojaatni ko‘rib chiqqan. Ulardan 423 tasi qanoatlantirilgan, 49 tasi esa rad etilgan. Qolgan murojaatlar bo‘yicha qonunchilikda belgilangan tartibda ish olib borilgan.
Rasmiylarga ko‘ra, bu kabi murojaatlar soni o‘tgan yilning shu davriga nisbatan ancha kamaygan. Masalan, 2025 yilning birinchi yarmida sudlarga nikoh yoshini pasaytirish bo‘yicha 1376 ta ariza kelib tushgan. Biroq o‘sha davrda ularning qanchasi ma’qullangani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
Oliy sud ma’lum qilishicha, nikoh yoshini kamaytirish haqidagi arizalar asosan og‘ir moddiy sharoit, yetimlik yoki oila qurish zarurati bilan izohlangan.
Abduqahhor Tag‘ozodaning ta’kidlashicha, agar nikoh yosh shaxsning ijtimoiy ahvolini yaxshilashga xizmat qilishiga ishonch bo‘lsa, sud qonun doirasida istisno tariqasida nikoh yoshini qisqartirish to‘g‘risida qaror qabul qilishi mumkin.
Shu bilan birga, rasmiylar ariza berganlar orasida qancha qiz va qancha yigit bo‘lganiga aniqlik kiritmagan.
Oliy sud vakili erta nikohlar mamlakatdagi ajrimlar soniga ta’sir etayotgan omillardan biri ekanini ham tan oldi. Uning fikricha, yoshlar ko‘pincha oilaviy hayot mas’uliyatiga to‘liq tayyor bo‘lmagani sababli, bunday nikohlar uzoq davom etmasligi mumkin.
Shu bois sudlarga voyaga yetmagan shaxslarga nikohga ruxsat berishda har bir holatni alohida o‘rganish, bunday qaror haqiqatan ham ularning ijtimoiy ahvolini yaxshilashi va kelajakda barqaror oila shakllanishiga xizmat qilishini inobatga olish tavsiya etilgan.
Biroq mutaxassislar «ijtimoiy ahvolni yaxshilash» va «kelajakdagi oilani mustahkamlash» kabi mezonlar amalda qanday baholanishi hali ham ochiq masala bo‘lib qolayotganini ta’kidlamoqda.
Tojikiston Xotin-qizlar va oila ishlari bo‘yicha qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning birinchi yarmida mamlakatda 27 563 ta nikoh rasmiylashtirilgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 2793 taga kam bo‘lgan.
…