Tojikistonda 18 yoshga to‘lmagan 423 nafar shaxs nikohdan o‘tdi

·92·Dunyo
Tojikistonda 18 yoshga to‘lmagan 423 nafar shaxs nikohdan o‘tdi

Tojikistonda joriy yilning dastlabki olti oyi davomida 18 yoshga to‘lmagan 423 nafar fuqaro sud qarori bilan rasman nikohdan o‘tish huquqini qo‘lga kiritdi. Bu haqda 23 iyul kuni Dushanbeda o‘tkazilgan matbuot anjumanida mamlakat Oliy sudi raisi o‘rinbosari Abduqahhor Tag‘ozoda ma’lum qildi.

Uning aytishicha, hisobot davrida sudlar nikoh yoshini qisqartirish yuzasidan kelib tushgan 503 ta murojaatni ko‘rib chiqqan. Ulardan 423 tasi qanoatlantirilgan, 49 tasi esa rad etilgan. Qolgan murojaatlar bo‘yicha qonunchilikda belgilangan tartibda ish olib borilgan.

Rasmiylarga ko‘ra, bu kabi murojaatlar soni o‘tgan yilning shu davriga nisbatan ancha kamaygan. Masalan, 2025 yilning birinchi yarmida sudlarga nikoh yoshini pasaytirish bo‘yicha 1376 ta ariza kelib tushgan. Biroq o‘sha davrda ularning qanchasi ma’qullangani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Oliy sud ma’lum qilishicha, nikoh yoshini kamaytirish haqidagi arizalar asosan og‘ir moddiy sharoit, yetimlik yoki oila qurish zarurati bilan izohlangan.

Abduqahhor Tag‘ozodaning ta’kidlashicha, agar nikoh yosh shaxsning ijtimoiy ahvolini yaxshilashga xizmat qilishiga ishonch bo‘lsa, sud qonun doirasida istisno tariqasida nikoh yoshini qisqartirish to‘g‘risida qaror qabul qilishi mumkin.

Shu bilan birga, rasmiylar ariza berganlar orasida qancha qiz va qancha yigit bo‘lganiga aniqlik kiritmagan.

Oliy sud vakili erta nikohlar mamlakatdagi ajrimlar soniga ta’sir etayotgan omillardan biri ekanini ham tan oldi. Uning fikricha, yoshlar ko‘pincha oilaviy hayot mas’uliyatiga to‘liq tayyor bo‘lmagani sababli, bunday nikohlar uzoq davom etmasligi mumkin.

Shu bois sudlarga voyaga yetmagan shaxslarga nikohga ruxsat berishda har bir holatni alohida o‘rganish, bunday qaror haqiqatan ham ularning ijtimoiy ahvolini yaxshilashi va kelajakda barqaror oila shakllanishiga xizmat qilishini inobatga olish tavsiya etilgan.

Biroq mutaxassislar «ijtimoiy ahvolni yaxshilash» va «kelajakdagi oilani mustahkamlash» kabi mezonlar amalda qanday baholanishi hali ham ochiq masala bo‘lib qolayotganini ta’kidlamoqda.

Tojikiston Xotin-qizlar va oila ishlari bo‘yicha qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning birinchi yarmida mamlakatda 27 563 ta nikoh rasmiylashtirilgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 2793 taga kam bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi