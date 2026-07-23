«Pepdan so‘ng dahshatli burilish»: Mareskaning yashirin rejasi oshkor qilindi

·72·Sport
«Pepdan so‘ng dahshatli burilish»: Mareskaning yashirin rejasi oshkor qilindi

«Manchester Siti»da dahshatli era yakunlandi, ammo eng qiziq bellashuv endi boshlanmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska klubga kelishi bilan kiyim almashtirish xonasida kutilmagan manzara yuzaga keldi: ayrim yulduzlar o‘z o‘rnini yo‘qotish xavfi ostida qolgan bo‘lsa, boshqalari uchun mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Angliya terma jamoasi va «shaharliklar»ning sobiq himoyachisi Joleon Leskott klub ichida aslida nimalar yuz berayotgani va Mareskaning asosiy tavakkali haqida kutilmagan bayonot berdi.

Zamin.uz APL grandidagi qayta qurish jarayoni va kutilayotgan inqilobiy o‘zgarishlar tafsilotini taqdim etadi.

«Hamma uchun yoqimli bo‘lmaydi»: Mareska tarkibni qanday portlatadi?

Pep Gvardiola barpo etgan va so‘nggi 10–15 yil ichida dunyoning eng qudratli mashinasiga aylangan tizimni tubdan o‘zgartirish juda katta tavakkalchilik. Biroq Joleon Leskottning Tribal Football nashriga ma’lum qilishicha, Mareska o‘zgarishlar qilishdan aslo qochmaydi.

Joleon Leskott:

«Menimcha, Mareska tarkibga biroz o‘zgarish kiritishiga to‘g‘ri keladi va u bundan qochmaydi. Bu o‘zgarishlar ayrim futbolchilarni almashtirish hisobidan bo‘lishi mumkin, yoki ba’zi o‘yinchilarning maydondagi vazifasini o‘zgartirish orqali amalga oshirilishi ehtimoli bor... U qanday qaror qabul qilmasin, bu hammaga ham yoqavermaydi».

Leskottning fikricha, Mareska oldida ikkita jiddiy tanlov turibdi:

  • 1-yo‘l: Yillar davomida mukammal ishlagan tizimni saqlab qolish va faqat ayrim taktik detallarni boyitish.

  • 2-yo‘l: Ba’zi daxlsiz hisoblangan yulduzlarni zaxiraga o‘tkazish va yangi ampluadagi o‘yinchilarni asosiy tarkibga olib chiqish.

«Bu Pep emas, lekin...»: Kiyim almashtirish xonasidagi haqiqiy kayfiyat

Bosh murabbiyning almashishi odatda jamoada sarasima va tushkunlik keltirib chiqaradi. Ammo «Manchester Siti»dagi ichki muhit mutlaqo boshqacha ko‘rinish olgan. Gvardiola ketganiga qaramay, futbolchilar vaziyatga qo‘rquv bilan emas, balki katta ishtiyoq bilan qarashmoqda.

Omil

Pep Gvardiola erasi

Enso Mareskaning yangi chorlovi

Taktik yondashuv

Shakllangan va qat’iy pozitsion o‘yin

Yangi amplua va moslashuvchan roli

Jamoa kayfiyati

Barqarorlik, ammo qat’iy iyerarxiya

Yangi imkoniyatlar va ichki raqobat hayajoni

Klub mentaliteti

«Biz faqat g‘alaba qozonamiz»

«Yana bir bor chempionlikni isbotlaymiz»

Joleon Leskott:

«Men juda hayajondaman. Siz tasavvur qilganingizdan ko‘ra ko‘proq futbolchi undan xursand, chunki ular uchun yangi pozitsiyalar, yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin. Klubdagilar vaziyatga "Bu Pep emas", deb qarashmaydi. Ular bunga: "Bu yana ligani yutish va jamoa sifatida qay darajada kuchli ekanimizni ko‘rsatish imkoniyati", deb qaraydi».

Sizningcha, Mareska Pepning muvaffaqiyatini takrorlay oladimi?

«Manchester Siti»da yangi davr boshlanmoqda va Mareskaning har bir qarori butun dunyo futboli tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib boriladi.

Ushbu insayd futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringiz uchun kutilmagan bo‘ldimi? Maqolani darhol APLni va «Manchester Siti»ni kuzatadigan Telegram-chatingizga yuboring!

Sizningcha, Mareska tarkibdagi asosiy yulduzlarni almashtirishga tavakkal qilishi kerakmi yoki Pepning tayyor taktikasini davom ettirgani ma’qulmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Manchester CityEnzo MarescaJoleon LescottPep Guardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...