«Pepdan so‘ng dahshatli burilish»: Mareskaning yashirin rejasi oshkor qilindi
«Manchester Siti»da dahshatli era yakunlandi, ammo eng qiziq bellashuv endi boshlanmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska klubga kelishi bilan kiyim almashtirish xonasida kutilmagan manzara yuzaga keldi: ayrim yulduzlar o‘z o‘rnini yo‘qotish xavfi ostida qolgan bo‘lsa, boshqalari uchun mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Angliya terma jamoasi va «shaharliklar»ning sobiq himoyachisi Joleon Leskott klub ichida aslida nimalar yuz berayotgani va Mareskaning asosiy tavakkali haqida kutilmagan bayonot berdi.
Zamin.uz APL grandidagi qayta qurish jarayoni va kutilayotgan inqilobiy o‘zgarishlar tafsilotini taqdim etadi.
«Hamma uchun yoqimli bo‘lmaydi»: Mareska tarkibni qanday portlatadi?
Pep Gvardiola barpo etgan va so‘nggi 10–15 yil ichida dunyoning eng qudratli mashinasiga aylangan tizimni tubdan o‘zgartirish juda katta tavakkalchilik. Biroq Joleon Leskottning Tribal Football nashriga ma’lum qilishicha, Mareska o‘zgarishlar qilishdan aslo qochmaydi.
Joleon Leskott:
«Menimcha, Mareska tarkibga biroz o‘zgarish kiritishiga to‘g‘ri keladi va u bundan qochmaydi. Bu o‘zgarishlar ayrim futbolchilarni almashtirish hisobidan bo‘lishi mumkin, yoki ba’zi o‘yinchilarning maydondagi vazifasini o‘zgartirish orqali amalga oshirilishi ehtimoli bor... U qanday qaror qabul qilmasin, bu hammaga ham yoqavermaydi».
Leskottning fikricha, Mareska oldida ikkita jiddiy tanlov turibdi:
1-yo‘l: Yillar davomida mukammal ishlagan tizimni saqlab qolish va faqat ayrim taktik detallarni boyitish.
2-yo‘l: Ba’zi daxlsiz hisoblangan yulduzlarni zaxiraga o‘tkazish va yangi ampluadagi o‘yinchilarni asosiy tarkibga olib chiqish.
«Bu Pep emas, lekin...»: Kiyim almashtirish xonasidagi haqiqiy kayfiyat
Bosh murabbiyning almashishi odatda jamoada sarasima va tushkunlik keltirib chiqaradi. Ammo «Manchester Siti»dagi ichki muhit mutlaqo boshqacha ko‘rinish olgan. Gvardiola ketganiga qaramay, futbolchilar vaziyatga qo‘rquv bilan emas, balki katta ishtiyoq bilan qarashmoqda.
Omil
Pep Gvardiola erasi
Enso Mareskaning yangi chorlovi
Taktik yondashuv
Shakllangan va qat’iy pozitsion o‘yin
Yangi amplua va moslashuvchan roli
Jamoa kayfiyati
Barqarorlik, ammo qat’iy iyerarxiya
Yangi imkoniyatlar va ichki raqobat hayajoni
Klub mentaliteti
«Biz faqat g‘alaba qozonamiz»
«Yana bir bor chempionlikni isbotlaymiz»
Joleon Leskott:
«Men juda hayajondaman. Siz tasavvur qilganingizdan ko‘ra ko‘proq futbolchi undan xursand, chunki ular uchun yangi pozitsiyalar, yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin. Klubdagilar vaziyatga "Bu Pep emas", deb qarashmaydi. Ular bunga: "Bu yana ligani yutish va jamoa sifatida qay darajada kuchli ekanimizni ko‘rsatish imkoniyati", deb qaraydi».
Sizningcha, Mareska Pepning muvaffaqiyatini takrorlay oladimi?
«Manchester Siti»da yangi davr boshlanmoqda va Mareskaning har bir qarori butun dunyo futboli tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib boriladi.
Ushbu insayd futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringiz uchun kutilmagan bo‘ldimi? Maqolani darhol APLni va «Manchester Siti»ni kuzatadigan Telegram-chatingizga yuboring!
Sizningcha, Mareska tarkibdagi asosiy yulduzlarni almashtirishga tavakkal qilishi kerakmi yoki Pepning tayyor taktikasini davom ettirgani ma’qulmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…