150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?

·87·O‘zbekiston
150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?

Toshkent va Samarqandni bog‘laydigan 282 kilometrlik yangi avtomagistral qurilishi Xitoyning China Overseas Engineering Group kompaniyasiga topshirildi. 2,2 milliard dollarlik megaloyiha 2030 yilgacha yakunlanishi, yo‘lda esa soatiga 150 kilometr tezlikda harakatlanishga ruxsat berilishi rejalashtirilmoqda.

Biroq ko‘pchilikni qiziqtirayotgan asosiy masala — yangi trassa darhol pulli bo‘ladimi va unda harakatlanish qancha turadi? Rasmiylarga ko‘ra, loyiha ikki bosqichda amalga oshiriladi va to‘lov tizimi qurilish yakunlanganidan keyingina joriy etiladi.

Magistralni qaysi kompaniya quradi?

Yangi Toshkent–Samarqand avtomagistralini Xitoy temiryo‘llari korporatsiyasi tarkibiga kiruvchi China Overseas Engineering Group — COVEC kompaniyasi barpo etadi.

Kompaniya prezidenti Van Kun 22 iyul kuni magistral qurilishiga bag‘ishlangan marosimda ishtirok etib, loyiha yuqori xalqaro standartlar asosida amalga oshirilishini bildirdi.

«Biz shartnoma majburiyatlarini to‘liq mas’uliyat bilan bajarish, mehnat xavfsizligi, qurilish sifati va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha eng qat’iy talablarga rioya etishni maqsad qilganmiz», — dedi Van Kun.

Uning ta’kidlashicha, qurilishda ilg‘or texnologiyalar va «yashil qurilish» tamoyillaridan keng foydalaniladi.

Yo‘l darhol pulli bo‘lmaydi

Transport vaziri Ilhom Mahkamovning ma’lum qilishicha, COVEC kompaniyasining asosiy vazifasi yangi trassani qurib, tayyor holda foydalanishga topshirishdan iborat.

Yo‘lni pulli tizimga o‘tkazish esa alohida — ikkinchi bosqichda amalga oshiriladi.

«Asosiy quruvchi — Xitoy kompaniyasi. Uning vazifasi qurib, topshirish. Loyihamizning ikkinchi bosqichi tayyor qurilgan yo‘lga hamkor topib, uni pulli yo‘lga aylantirishdan iborat», — dedi vazir.

Demak, yo‘lni qurish va unda to‘lov tizimini joriy qilish bilan turli kompaniyalar shug‘ullanishi mumkin. Pulli avtomagistral operatori keyinchalik alohida tanlanadi.

Yangi trassaning asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich

Rejalashtirilgan ma’lumot

Yo‘l uzunligi

282 kilometr

Loyiha qiymati

2,2 milliard dollar

Foydalanishga topshirish

2030 yil

Ruxsat etilgan tezlik

150 km/soatgacha

Mahalliy mahsulotlar ulushi

Kamida 50 foiz

Ehtimoliy moliyalashtirish

85% Xitoy banklari, 15% O‘zbekiston budjeti

Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi vakili Sherzod Boltayevning aytishicha, trassa to‘liq intellektual transport tizimi bilan jihozlanadi.

Yo‘l-transport hodisasi yoki boshqa xavf yuzaga kelganda, haydovchilar elektron ogohlantiruvchi tablolar orqali tezkor xabardor qilinadi. Bu harakatni nazorat qilish va yo‘l xavfsizligini uzluksiz ta’minlash imkonini beradi.

Qurilish materiallarining yarmi O‘zbekistondan bo‘ladi

Loyihada mahalliy mahsulot va xizmatlar ulushi kamida 50 foizni tashkil etishi rejalashtirilgan.

Xususan, quyidagi materiallarni O‘zbekistonda ishlab chiqarish ko‘zda tutilgan:

  • sement-beton mahsulotlari;

  • shag‘al, qum va boshqa inert materiallar;

  • ayrim yo‘l qurilishi konstruksiyalari;

  • mahalliy korxonalarda tayyorlanadigan boshqa mahsulotlar.

Bu yondashuv qurilish xarajatlarining bir qismini mamlakat ichida qoldirish, mahalliy korxonalar uchun buyurtmalar yaratish va yangi ish o‘rinlarini ochishga xizmat qilishi mumkin.

150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?

200 kilometr yo‘l uchun 100 ming so‘m to‘lanadimi?

2025 yil kuzida e’lon qilingan dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, yangi avtomagistralda 200 kilometr masofani bosib o‘tish taxminan 100 ming so‘m bo‘lishi mumkin.

Biroq bu hozircha yakuniy va tasdiqlangan tarif emas. To‘lov miqdori ikkinchi bosqichda tanlanadigan operator, qurilish xarajatlari, xizmat ko‘rsatish tizimi va transport turiga qarab o‘zgarishi mumkin.

Ehtimol, yengil avtomobil, avtobus va og‘ir yuk mashinalari uchun alohida tariflar belgilanadi. Shu sabab hozirgi 100 ming so‘mlik raqamni dastlabki xomcho‘t sifatida qabul qilish lozim.

Toshkentdan Samarqandga yo‘l qancha qisqaradi?

Yangi magistralda soatiga 150 kilometr tezlikda harakatlanish imkoniyati Toshkent va Samarqand o‘rtasidagi safar vaqtini sezilarli qisqartirishi mumkin.

Biroq haqiqiy safar davomiyligi:

  • yo‘ldagi tezlik cheklovlari;

  • kirish va chiqish nuqtalari;

  • to‘lov shoxobchalari tizimi;

  • transport oqimi;

  • dam olish va xizmat ko‘rsatish hududlariga bog‘liq bo‘ladi.

Yangi yo‘l ishga tushsa, amaldagi trassaga tushayotgan yukning bir qismi kamayishi, yuk tashish tezlashishi va ikki yirik shahar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yanada faollashishi kutilmoqda.

Loyihaning eng muhim savoli hali ochiq

Hozircha quruvchi kompaniya, trassaning uzunligi, taxminiy qiymati va foydalanishga topshirish muddati ma’lum. Ammo pulli yo‘l operatori, yakuniy tariflar va imtiyozlar tartibi keyingi bosqichda aniqlanadi.

Shu bois 2030 yilgacha nafaqat qurilish jarayoni, balki yangi avtomagistraldan foydalanish shartlari ham jamoatchilikning diqqat markazida bo‘ladi.

Sizningcha, Toshkent–Samarqand yo‘lida 200 kilometr uchun 100 ming so‘mlik to‘lov maqbulmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu ma’lumotni tez-tez Samarqandga qatnaydigan yaqinlaringizga yuboring.

TashkentSamarkandXitoyChina Overseas Engineering GroupWang Kun
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiPrezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiKecha, 20:16Namanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiNamanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiKecha, 19:49Endi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qEndi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qKecha, 11:56Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiBesh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiKecha, 11:52O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqda22.07, 14:35Onlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladiOnlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladi22.07, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi